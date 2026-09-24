Gỡ điểm nghẽn trong phát triển đảng viên

Ðể hoàn thành chỉ tiêu cả năm, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng nhận diện những điểm nghẽn trong tạo nguồn, đồng thời có giải pháp sát từng địa bàn, từng tổ chức cơ sở đảng.

Nhận diện khó khăn từ cơ sở

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 15-9, trong 139 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, có 34 đảng bộ hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao; 105 đảng bộ chưa hoàn thành kế hoạch. Khoảng thời gian còn lại của năm 2026 vì vậy đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung hơn nữa cho công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên.

Tại xã Tuy Phước, năm 2026, Đảng bộ xã được giao kết nạp 71 đảng viên; đến nay đã kết nạp 63 đảng viên, đạt 88,73% kế hoạch. Ông Nguyễn Thanh Việt - Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã) cho biết: Địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong quý IV/2026, đồng thời là tiêu chí “cứng” đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cả năm của từng tổ chức cơ sở đảng. Các chi bộ được yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể, đánh giá tiến độ theo tháng, quý; từ nay đến cuối năm phấn đấu kết nạp thêm 10 - 13 đảng viên.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường THPT số 1 Tuy Phước, xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Trần Thế Nhân - Bí thư Chi bộ thôn Công Chánh (xã Tuy Phước), ngay từ đầu năm, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, giao các chi hội, đoàn thể giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để theo dõi, bồi dưỡng; trong đó chú trọng lực lượng ĐVTN và thành viên tổ ANTT ở cơ sở. “Năm nay, chi bộ được giao kết nạp 3 đảng viên, hiện đã hoàn thành kết nạp 2 đảng viên, dự kiến tháng 10 tới kết nạp thêm 1 đảng viên” - ông Nhân cho hay.

Nguồn phát triển đảng viên tại xã Vĩnh Quang gặp khó do phần lớn lao động trẻ đi làm ăn xa, lực lượng ở lại chủ yếu lớn tuổi, trình độ hạn chế. Quần chúng tại các DN cũng ít có điều kiện quan tâm, phấn đấu vào Đảng.

Năm 2026, Đảng bộ xã được giao kết nạp 19 đảng viên, đến nay đạt 12, tương đương 60%. “Đảng ủy xã yêu cầu các tổ chức đảng xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nâng cao chất lượng đảng viên và đánh giá, xếp loại cuối năm” - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Kế Đấu cho biết.

Tại xã Kon Chiêng, với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc quản lý, giúp đỡ quần chúng là đối tượng kết nạp Đảng đi làm ăn xa còn khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình tạo nguồn và hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng. Năm 2026, Đảng bộ xã được giao kết nạp 13 đảng viên; đến nay đã kết nạp 10 đảng viên, đạt 83%chỉ tiêu.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trường Tiểu học Kon Chiêng, xã Kon Chiêng. Ảnh: ĐVCC

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kon Chiêng Nguyễn An Tâm, địa phương gắn trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ, hội, đoàn thể, già làng, người có uy tín với công tác tạo nguồn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Nguồn được chú trọng gồm ĐVTN, giáo viên trẻ, lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu tỉnh giao.

Tháo gỡ từ khâu tạo nguồn

Từ thực tế trên, để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thời gian từ nay đến cuối năm, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Công văn số 1917-CV/BTCTU ngày 16-9-2026 đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, coi trọng chất lượng, gắn kết nạp đảng viên với xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong giai đoạn mới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm công tác phát triển đảng viên sát thực tiễn từng địa bàn, theo phương châm “nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó, phát triển đảng viên đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng”.

Cùng với rà soát nguồn, các tổ chức đảng cần xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên theo dõi, tạo nguồn; tập trung địa bàn khó khăn, nơi đông đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, còn ít hoặc chưa có tổ chức đảng. Chú trọng bồi dưỡng các nguồn tiềm năng như học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên y tế, đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội xuất ngũ...

“Các đảng ủy cần theo dõi tiến độ, cảnh báo sớm những đơn vị có nguy cơ không đạt chỉ tiêu; phát huy trách nhiệm của cấp ủy viên được phân công phụ trách, kịp thời nắm tình hình, tháo gỡ vướng mắc ngay từ chi bộ” - ông Trung nhấn mạnh.