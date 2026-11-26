Minh bạch chi phí trước xuất cảnh giúp người lao động yên tâm với công việc.

Nỗi lo của lao động vùng cao

Tại các tỉnh Tây Bắc, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang trở thành lựa chọn của một bộ phận lao động nông thôn. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là cơ hội có việc làm, thu nhập ổn định mà còn là hướng tích lũy vốn, cải thiện điều kiện sống sau khi trở về địa phương.

Thế nhưng, hành trình xuất cảnh không đơn giản. Người lao động phải trải qua nhiều công đoạn như khám sức khỏe, học ngoại ngữ, đào tạo nghề, giáo dục định hướng, hoàn thiện hồ sơ, xin thị thực và các thủ tục liên quan. Mỗi công đoạn phát sinh những khoản chi khác nhau, trong khi khả năng tích lũy của lao động vùng cao còn hạn chế.

Đáng lo ngại hơn khi không phải ai cũng nắm rõ khoản nào bắt buộc phải nộp, khoản nào được Nhà nước hỗ trợ, khoản nào có thể vay vốn. Nhiều gia đình chỉ biết tổng số tiền cần chuẩn bị theo thông báo của đơn vị tuyển dụng mà chưa được giải thích cụ thể từng khoản, căn cứ thu và thời điểm thanh toán.

Nếu thông tin thiếu rõ ràng, người lao động càng dễ rơi vào thế bị động, thậm chí trở thành đối tượng của các hoạt động môi giới trái phép.

Ông Quàng Văn Tính, người dân xã Na Son chia sẻ: “Gia đình muốn cho con đi làm việc ở nước ngoài để có thêm thu nhập, nhưng điều lo nhất là phải chuẩn bị bao nhiêu tiền. Nếu từng khoản được thông báo rõ từ đầu, gia đình sẽ chủ động tính toán, biết khoản nào được hỗ trợ và không phải vay mượn quá mức”.

Đưa chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng

Theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp dịch vụ phải thực hiện các quy định về hợp đồng, tiền dịch vụ và quyền, nghĩa vụ của các bên. Vì vậy, minh bạch chi phí cần bắt đầu ngay từ khâu tư vấn, tuyển chọn, trước khi người lao động ký hợp đồng hoặc chuyển tiền.

Một trong những nội dung người lao động cần được thông tin đầy đủ là các khoản chi phí có thể được Nhà nước hỗ trợ. Theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, người lao động thuộc nhóm đối tượng quy định được hỗ trợ một số chi phí trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các nội dung hỗ trợ gồm giáo dục định hướng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và một số chi phí khác. Cụ thể, chi phí đào tạo giáo dục định hướng được hỗ trợ tối đa 530.000 đồng/người/khóa học; tiền ăn, sinh hoạt phí 50.000 đồng/người/ngày; tiền ở 400.000 đồng/người/tháng. Chi phí đi lại được hỗ trợ 200.000 đồng/người/khóa học hoặc 300.000 đồng đối với người cư trú tại địa bàn đặc biệt khó khăn, đáp ứng điều kiện khoảng cách theo quy định.

Hội chợ việc làm tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên giúp kết nối việc làm và giải đáp những thắc mắc trong tuyển dụng cho người lao động.

Đối với đào tạo nghề và ngoại ngữ, mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học cho từng nội dung. Người lao động tham gia chương trình đào tạo nâng cao tay nghề theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài được hỗ trợ 70% chi phí đào tạo thực tế, nhưng không vượt mức quy định.

Ngoài ra, chính sách còn hỗ trợ lệ phí làm hộ chiếu, phiếu lý lịch tư pháp, thị thực và chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ thực tế, tối đa 750.000 đồng/người.

Đáng chú ý, người lao động thuộc diện được hưởng chính sách tín dụng có thể tiếp cận nguồn vốn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức vay tối đa bằng 100% tổng chi phí phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sau khi loại trừ các khoản đã được ngân sách hỗ trợ, theo điều kiện và quy định hiện hành.

Đây là nguồn lực quan trọng đối với lao động nghèo, lao động dân tộc thiểu số ở các xã biên giới. Tuy nhiên, chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi người dân biết mình thuộc đối tượng nào, cần chuẩn bị hồ sơ gì và liên hệ cơ quan nào để được hướng dẫn.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng phòng việc làm, Trung tâm Việc làm – Người có công tỉnh Điện Biên cho rằng: “Người lao động cần được thông tin rõ về học phí, thời gian đào tạo và các khoản chi liên quan ngay khi đăng ký. Cơ sở đào tạo cũng cần phối hợp với doanh nghiệp để xác định khoản nào người học tự chi trả, khoản nào thuộc diện hỗ trợ, tránh phát sinh thu trùng hoặc gây hiểu nhầm”.

Bảo vệ quyền lợi người lao động

Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, để tháo gỡ điểm nghẽn, trước hết, doanh nghiệp dịch vụ cần xây dựng bảng kê chi phí trước xuất cảnh, cung cấp cho người lao động ngay từ khâu tư vấn. Trong đó, từng khoản phải được phân định rõ: tiền dịch vụ, đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực, đi lại và các chi phí hợp pháp khác.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng Phòng Việc làm, Trung tâm Việc làm – Người có công tỉnh Điện Biên hướng dẫn sử dụng Sàn giao dịch việc làm Quốc gia cho sinh viên Trường Cao đẳng Điện Biên.

Bảng kê cần thể hiện mức thu, căn cứ thu, thời điểm thanh toán, đơn vị tiếp nhận và chứng từ tương ứng. Đặc biệt, phải tách bạch khoản người lao động tự chi trả, khoản được ngân sách hỗ trợ và khoản có thể vay vốn chính sách. Đây là cơ sở để người lao động so sánh, lựa chọn doanh nghiệp và chủ động chuẩn bị tài chính.

Ông Đinh Quang Hiếu, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu cho biết: “Chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi tư vấn việc làm tại bản, cụm dân cư. Cán bộ phụ trách lao động đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp có giấy phép và Ngân hàng Chính sách xã hội để hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin chính thống”.

Về phía cơ quan quản lý, cần tăng cường kiểm tra hoạt động tuyển dụng, tư vấn, thu phí; công khai danh sách doanh nghiệp được cấp phép và địa chỉ tiếp nhận phản ánh. Những trường hợp thu sai, thu vượt, quảng cáo không đúng sự thật hoặc môi giới trái phép cần được phát hiện, xử lý kịp thời.

Đi làm việc ở nước ngoài chỉ thực sự trở thành cơ hội “đổi đời” khi người lao động được tiếp cận công việc hợp pháp, biết rõ số tiền phải bỏ ra và được bảo vệ quyền lợi ngay từ đầu. Minh bạch chi phí trước xuất cảnh vì thế không đơn thuần là yêu cầu quản lý mà còn là cách giảm gánh nặng tài chính, ngăn ngừa rủi ro và giúp lao động vùng biên vững tin hơn trên hành trình tìm kiếm việc làm, cải thiện cuộc sống.