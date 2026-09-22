Gỡ điểm nghẽn trong chiến dịch làm sạch mã số thuế

Phòng Kiểm tra số 1, Thuế cơ sở 1 hỗ trợ doanh nghiệp ngừng hoạt động đóng mã số thuế.

Tháo “nút thắt” từ hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH KCT Hồng Phát hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kết cấu thép tại Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga. Do gặp khó khăn trong quá trình tái cơ cấu, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể. Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh đã dừng, những nghĩa vụ về thuế và thủ tục pháp lý chưa được xử lý dứt điểm lại trở thành “nút thắt”, khiến quá trình khép lại hoạt động của doanh nghiệp kéo dài.

Tương tự là câu chuyện của Công ty TNHH Hoàng Ngọc Long, ngành nghề đăng ký bán lẻ hàng hóa, có địa chỉ tại số 105 đường Trường Thi, phường Hạc Thành, đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nếu tình trạng này kéo dài, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi cần thực hiện các thủ tục pháp lý khác.

Không chỉ nhóm doanh nghiệp ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế, việc xác minh những trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng là nhiệm vụ quan trọng. Công ty TNHH Thiết bị giáo dục TMC, có địa chỉ đăng ký tại số 09 đường Lạc Long Quân, phường Hạc Thành, là trường hợp được xác định không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, thuộc nhóm cần được cập nhật, phân loại và áp dụng biện pháp quản lý phù hợp.

Từ thực tế trên cho thấy, quyết định dừng kinh doanh không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Để chấm dứt hoạt động một cách hợp pháp, doanh nghiệp vẫn phải rà soát, hoàn thành các nghĩa vụ thuế và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Trong cao điểm chiến dịch “Làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã rà soát trên 26.000 doanh nghiệp, tổ chức. Trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) là trên 5.000 người nộp thuế phải xử lý, trong đó chỉ tiêu KPI đăng ký xử lý gần 3.400 người nộp thuế. Trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế (trạng thái 06), số liệu đầu kỳ trên 20.900 người nộp thuế. Ngoài ra, cơ quan thuế còn rà soát trên 72.000 hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó, có trên 12.000 người nộp thuế ở trạng thái 03 phải xử lý và trên 59.900 người nộp thuế ở trạng thái 06 phải xử lý. Đây là khối lượng công việc lớn, bởi mỗi trường hợp không chỉ cần cập nhật một trạng thái trên hệ thống mà phải xác định nguyên nhân, tình trạng hoạt động và nghĩa vụ còn tồn tại để có hướng xử lý phù hợp.

Khép nghĩa vụ cũ, mở cơ hội mới

Theo các đơn vị tư vấn thuế, một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp gặp khó khi giải thể là chưa chủ động xử lý nghĩa vụ thuế ngay từ thời điểm quyết định dừng hoạt động.

Công ty TNHH An Hiểu Minh tư vấn thủ tục đóng mã số thuế cho doanh nghiệp.

Từ góc độ quản lý, Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định việc rà soát, làm sạch mã số thuế không nhằm tạo thêm thủ tục cho người nộp thuế, mà ngược lại, hướng tới phân loại đúng đối tượng, cập nhật chính xác dữ liệu và hỗ trợ người nộp thuế xử lý những tồn tại.

Đến thời điểm này, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã xử lý triệt để 1.500 doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái 03, đạt 44% chỉ tiêu KPI đăng ký và 28% tổng số phải xử lý. Đồng thời xử lý triệt để gần 400 doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái 06. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đã xử lý triệt để gần 5.500 hộ, cá nhân kinh doanh ở trạng thái 03, đạt 84% chỉ tiêu KPI đăng ký và 44% tổng số phải xử lý; đồng thời xử lý triệt để trên 14.000 hộ, cá nhân kinh doanh ở trạng thái 06, đạt tỷ lệ 24%.

Ông Hoàng Văn Thắng, Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1, Thuế tỉnh Thanh Hóa khẳng định: "Cơ quan thuế xác định mục tiêu của chiến dịch là tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để người nộp thuế tuân thủ, hoàn tất thủ tục rời khỏi thị trường, chấm dứt hoạt động đúng quy định pháp luật; đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý thuế. Với hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, trong thời hạn 3 ngày làm việc cơ quan thuế phải ban hành thông báo xác nhận theo quy định để người nộp thuế tiếp tục hoàn tất thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh”.

Từ những mã số thuế “treo”, những địa chỉ không còn hoạt động, đến những hồ sơ chưa hoàn tất nghĩa vụ, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ là thêm một bước tiến trong xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn. Khi những nghĩa vụ cũ được khép lại, doanh nghiệp sẽ có thêm một nền tảng pháp lý rõ ràng để mở ra những cơ hội mới.