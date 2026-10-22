Gỡ điểm nghẽn trên tuyến đường 150 tỷ đồng ở Quảng Trị

Ngày 22/10, Ban Quản lý dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (Ban QLDA BIIG2 Quảng Trị - đơn vị được Sở Tài chính giao quản lý dự án) cho biết đang tập trung triển khai các phần việc còn lại, phấn đấu giải ngân 100% số vốn hơn 26,5 tỷ đồng được phép kéo dài sang năm 2026 của dự án đường Phú Hải - Lương Ninh.

Gói thầu xây lắp của dự án tuyến đường Phú Hải - Lương Ninh hiện tiến độ hiện trường đạt 84% giá trị hợp đồng.

Dự án đi qua phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Đến nay, tổng số vốn đã giải ngân đạt trên 132 tỷ đồng, tương đương 88,33% tổng mức đầu tư.

Đối với nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2026, dự án đã giải ngân hơn 9 tỷ đồng, đạt khoảng 34%. Ban QLDA BIIG2 Quảng Trị dự kiến hoàn thành giải ngân toàn bộ trên 26,5 tỷ đồng còn lại trong năm nay, hoàn thành 100% vốn bố trí năm 2026.

Trong tháng 10/2026, Ban dự kiến nghiệm thu thêm khối lượng trị giá 1,5 tỷ đồng để thu hồi vốn tạm ứng, không tính vào số vốn giải ngân. Các đợt nghiệm thu, thanh toán tiếp theo sẽ tập trung thu hồi toàn bộ khoản tạm ứng theo quy định.

Điểm Cửa hàng xăng dầu Trường Giang (cuối tuyến đấu nối ra quốc lộ 1) thuộc địa bàn xã Quảng Ninh chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Ban QLDA BIIG2 Quảng Trị, tiến độ thi công tại một số vị trí chưa thể đẩy nhanh do yêu cầu kỹ thuật. Đoạn tuyến thuộc phường Đồng Hới phải gia tải để xử lý nền đất yếu, với thời gian chờ lún từ 10 - 14 tháng. Hiện, khu vực này đang được theo dõi độ lún và chỉ tiếp tục thi công khi đủ điều kiện.

Hiện, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn vướng điểm Cửa hàng xăng dầu Trường Giang (cuối tuyến đấu nối ra quốc lộ 1) ở xã Quảng Ninh - chưa hoàn thành được do việc kiểm đếm, lập phương án đền bù gặp nhiều khó khăn vì toàn bộ 4 bể chứa xăng, dầu trong phạm vi thu hồi của dự án và tài sản mang tính liên hoàn, phức tạp nên quá trình giải phóng mặt bằng kéo dài.

Ban QLDA BIIG2 Quảng Trị dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại vị trí này trong tháng 10/2026.

Dù khối lượng thực hiện tại hiện trường đã đạt khoảng 84% giá trị hợp đồng xây lắp, các vướng mắc về nền đất yếu và mặt bằng vẫn là những phần việc cần được xử lý để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Dự án đường Phú Hải - Lương Ninh được Ban QLDA BIIG2 Quảng Trị ký hợp đồng thi công với nhà thầu là Tập đoàn Trường Thịnh vào tháng 8/2022, Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình - đơn vị giám sát. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài, Ban QLDA BIIG2 Quảng Trị đã kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2026 để hoàn thành các hạng mục còn lại.