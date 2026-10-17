Gỡ điểm nghẽn thực thi, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Báo cáo đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Theo đó, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Tuy nhiên, nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nhiều thách thức, trong khi năm 2027, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và huy động các nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng): Cụ thể hóa giải pháp thành nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng). Ảnh: Thùy Dương/Bnews/vnanet.vn

Tôi đánh giá báo cáo của Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong điều hành, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế. Theo báo cáo, GDP 9 tháng tăng 9,01%, dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu. Kết quả này đáng ghi nhận trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tôi đồng tình với định hướng thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, yêu cầu những tháng cuối năm rất lớn. Báo cáo thẩm tra tính toán, để tăng trưởng cả năm đạt từ 10%, quý IV cần tăng khoảng 12,5%. Vì vậy, cần cụ thể hóa giải pháp thành công việc, tiến độ và trách nhiệm, nhất là tại các cực tăng trưởng. Theo tôi, trước mắt cần ưu tiên ba trọng tâm. Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ; kiểm soát lạm phát, bảo đảm điện, xăng dầu; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý. Đồng thời, khai thác mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm, gắn kích cầu với bảo vệ sức mua và bình ổn giá.

Thứ hai, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và các dự án tồn đọng. Đẩy nhanh đầu tư công phải gắn với khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình và hiệu quả khai thác. Công trình đưa vào sử dụng, giảm chi phí cho doanh nghiệp mới tạo thêm năng lực tăng trưởng.

Thứ ba, khắc phục điểm nghẽn trong tổ chức thực thi: chậm hướng dẫn, phối hợp thiếu thông suốt, né tránh trách nhiệm. Phân cấp phải đi cùng nhân lực, nguồn lực và trách nhiệm giải trình, đặc biệt ở cấp cơ sở.

Với năm 2027 và những năm tiếp theo, tăng trưởng hai con số cần nền tảng năng suất cao hơn, doanh nghiệp trong nước mạnh hơn. Cần thúc đẩy đầu tư tư nhân, liên kết doanh nghiệp Việt Nam với khu vực FDI, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phải tạo ra sản phẩm và giá trị gia tăng. Thành quả tăng trưởng phải thể hiện ở việc làm, thu nhập và chất lượng sống của người dân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP. Hồ Chí Minh): Huy động nguồn lực xã hội, thu hút FDI có chọn lọc

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Thùy Dương/Bnews/vnanet.vn

Những thành tựu đạt được rất đáng trân trọng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, tiềm ẩn nhiều biến động và yếu tố bất định, khó dự báo, tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam. Trong điều kiện đó, chúng ta vẫn đạt được mục tiêu kép là duy trì tăng trưởng cao, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả này cho thấy các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đã từng bước đi vào cuộc sống. Quốc hội kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết mang tính đột phá của Bộ Chính trị. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành và địa phương đã hành động quyết liệt, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng qua của năm.

Về mục tiêu năm 2027, tôi ủng hộ định hướng tiếp tục phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức khoảng 4,5%. Dù bối cảnh thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều bất ổn, tôi thống nhất cao với 10 nhóm giải pháp Thủ tướng Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu là huy động các nguồn lực xã hội, khơi thông tiềm năng và phát huy lợi thế quốc gia. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội có vai trò quyết định đối với việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, với định hướng huy động nguồn vốn tương đương 35-40% GDP.

Đối với khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cần tiếp tục thu hút có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế dữ liệu, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng chiến lược, hạ tầng xanh và chuyển đổi xanh. Bên cạnh đó, cần quan tâm những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như logistic công nghiệp bán dẫn và nông nghiệp, đi kèm các chính sách khuyến khích phù hợp.

Đó là những lĩnh vực cần quan tâm trong thu hút FDI, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong nước để hình thành các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng ngày càng cao tại Việt Nam.