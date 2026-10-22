Gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội (Ảnh HÀ NỘI METRO)

Quý III, GRDP của Hà Nội bứt phá, đạt 10,02%, kéo tăng trưởng chung 9 tháng lên 8,85%. Song các ngành xây dựng, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và dịch vụ vẫn chưa bám sát kịch bản. Vốn tư nhân và FDI thực hiện chưa tương xứng với quy mô đã thu hút. Đến ngày 11/10/2026, giải ngân đầu tư công lũy kế của Hà Nội đạt 117,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 71% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, mặc dù kết quả giải ngân các tháng đầu năm tương đối tích cực, nhưng không thể chỉ nhìn vào số vốn đã được thanh toán để đánh giá hiệu quả đầu tư. Điều quan trọng hơn là tiến độ thi công, khối lượng thực tế hoàn thành, khả năng đưa công trình vào khai thác và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội. Khẳng định quyết tâm của thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng năm 2026, không điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu, các cấp, ngành phải nhìn thẳng vào khó khăn, xác định đúng những động lực có thể tạo ra kết quả trong thời gian còn lại.

Đầu tư công được thành phố chọn làm mũi nhọn đột phá. Tuy nhiên, kết quả điều hành không chỉ được đánh giá bằng số vốn giải ngân mà thể hiện bằng khối lượng công trình hoàn thành, năng lực sản xuất được bổ sung và hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội. Thiếu tướng Dương Đức Hải, Đại biểu Quốc hội (Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội), Cục trưởng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận định: Kịch bản tăng trưởng của thành phố phụ thuộc rất nhiều vào năng lực thi công, tăng ca, tăng kíp tại các dự án trọng điểm và việc sớm đưa năng lực sản xuất mới vào vận hành.

Để thực hiện các mục tiêu đặt ra, Hà Nội đang chuyển mạnh từ huy động nguồn lực sang nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và tạo ra giá trị tăng thêm thực chất cho nền kinh tế. Thành phố xác định thực hiện điều hành vốn linh hoạt; kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm, khả năng giải ngân thấp sang dự án có khả năng hấp thụ tốt; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp trên phần mặt bằng đã bàn giao; quản trị tiến độ theo đường găng, xử lý ngay vướng mắc về vật liệu, thủ tục, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Ngày 15/10, phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các cơ quan liên quan, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các quyết định về kế hoạch ngân sách để tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân; phát huy vai trò của Thủ đô, từ thực tiễn Hà Nội đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách chung.

Tại buổi làm việc, báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã kiến nghị về nhu cầu vốn đầu tư cho đường sắt đô thị. Theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội (về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), nguồn lực hỗ trợ cho Hà Nội giai đoạn 2026-2035 dự tính là 215.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Hà Nội sẽ căn bản hoàn thành các dự án vào năm 2030. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, xem xét chỉ đạo bố trí bổ sung ngân sách Trung ương hỗ trợ cho giai đoạn 2026-2030 số vốn 215.000 tỷ đồng, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch nêu tại Nghị quyết số 188/2025/QH15.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu kịp thời tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật - những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, giải ngân vốn và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việc xử lý phải gắn với từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, phương án, cơ quan chủ trì, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Các vấn đề thuộc thẩm quyền phải được chủ động giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, tránh bỏ lỡ cơ hội đầu tư và tăng trưởng.