Gỡ 'điểm nghẽn' thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ Cà Mau

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (chỉ tay) trải nghiệm chuyển đổi số của các nhà mạng trong không gian bên lề Ngày hội CamaUP’26. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp, trong đó khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã cùng hộ kinh doanh chiếm khoảng 85%. Trong số này, có khoảng 52% doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp và dịch vụ với thị trường chủ yếu nội tỉnh.

Tuy giữ vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm và an sinh xã hội tại địa phương nhưng qua khảo sát của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, có đến khoảng 37% doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có chiến lược chuyển đổi số rõ ràng, và khoảng 52% chưa có bộ phận chuyên trách công nghệ.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bên phải) ghé thăm các gian hàng OCOP của doanh nghiệp trong khuôn khổ Ngày hội CamaUP’26. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ” vừa diễn ra tại Cà Mau, Trung tâm Đổi mới sáng tạo (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh) đã chỉ ra ba “điểm nghẽn” chính đối với khối doanh nghiệp này: Hoạt động chuyển đổi số còn thiên về số hóa thủ tục tuân thủ quản lý, chưa tạo giá trị gia tăng kinh tế; rào cản lớn xuất phát từ năng lực nội sinh, trình độ quản trị và khả năng hấp thụ công nghệ còn hạn chế; sự liên kết cung-cầu công nghệ và cơ chế điều phối hệ sinh thái chưa bền vững.

Doanh nghiệp sản xuất bánh phồng tôm trên địa bàn xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đầu tư dây chuyền hiện đại nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chia sẻ từ thực tiễn, bà Ngô Huỳnh Trang, Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Cà Mau Eco cho biết, đơn vị chủ yếu sử dụng lao động địa phương và từng quản lý theo phương thức truyền thống. Trước áp lực phát triển, doanh nghiệp buộc phải chuyển dịch sang quản trị bằng quy trình và dữ liệu.

Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo tỉnh Cà Mau ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhờ sự hỗ trợ của tỉnh mà đến nay, Cà Mau Eco đã từng bước chuẩn hóa thông tin, thiết lập các điểm kiểm soát và quản lý kết quả đầu ra. Việc ứng dụng AI đã hỗ trợ đắc lực cho đơn vị trong lập bản nháp mô tả công việc, xây dựng quy trình, biểu mẫu, nội quy, kịch bản tour du lịch và thiết kế ấn phẩm tuyển dụng…

Dù vậy, bà Trang cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều rào cản: Dữ liệu giữa các phần mềm chưa đồng bộ nên chất lượng thông tin phụ thuộc nhiều vào thao tác người nhập; một bộ phận nhân sự chưa duy trì thói quen làm việc số; thiếu nhân lực chuyên trách và áp lực chi phí đầu tư công nghệ vẫn là bài toán khó.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tham quan, trải nghiệm robot AI hỗ trợ công việc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để tháo gỡ khó khăn, công tác giải ngân nguồn vốn dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Tỉnh ủy Cà Mau sát sao chỉ đạo.

Với tổng nguồn vốn đầu tư công hơn 408 tỷ đồng được giao năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các sở, ngành trong tỉnh khẩn trương đẩy nhanh giải ngân, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ có tính ứng dụng thực tiễn cao và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong đấu thầu và gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả sử dụng sau đầu tư.

Theo Đề án chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, địa phương phấn đấu hỗ trợ ít nhất 800 doanh nghiệp, trong đó tối thiểu 500 đơn vị trực tiếp ứng dụng nền tảng số và AI vào sản xuất, kinh doanh, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện...