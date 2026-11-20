Thiết chế văn hóa chưa theo kịp quy mô đô thị

Sáng 20/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai tổ chức tọa đàm về nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức thành viên trong thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Năm 2026, khi bắt đầu vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, Tp.Đồng Nai đứng trước yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa tương xứng với quy mô đô thị mới. Thành phố hiện có khoảng 5 triệu dân, 44 khu công nghiệp với hơn 775.000 công nhân lao động, 37 dân tộc và khoảng 2,66 triệu tín đồ thuộc 10 tôn giáo.

Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW và tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai cho biết, thành phố đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, xác định hệ giá trị cốt lõi của con người Đồng Nai là "Thân thiện, nghĩa tình, văn minh, hiện đại", lấy chỉ số hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.

Thời gian qua, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%. Nhiều mô hình được triển khai như "Bình dân học vụ số", "Luật sư đồng hành cùng khu dân cư", "Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các xứ họ đạo" và phong trào "500 hình ảnh đẹp của nông dân".

Tuy nhiên, theo ông Phú, ở một số cơ sở, văn hóa vẫn bị xem là hoạt động phong trào, thiên về hình thức, chưa được nhìn nhận đúng vai trò là nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Ông Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm.

Đáng chú ý, toàn thành phố còn 137 nhà văn hóa thôn, ấp chưa đạt chuẩn, chiếm 22,9%; 17 xã, phường chưa có Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Với hơn 775.000 công nhân tại 44 khu công nghiệp, thành phố mới có 3 thiết chế văn hóa công nhân do Công đoàn quản lý.

Thiếu không gian sinh hoạt khiến nhiều công nhân, nhất là lao động xa quê, ít có điều kiện giao lưu, vui chơi và rèn luyện thể chất sau giờ làm. Áp lực tăng ca, thu nhập và thời gian nghỉ ngơi hạn chế càng làm giảm cơ hội tham gia hoạt động cộng đồng.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết cũng cần đổi mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Toàn thành phố hiện còn 599 thôn, ấp, khu phố, giảm 66% số đơn vị, trong khi quy mô mỗi khu dân cư tăng gần 3 lần. Vì vậy, ngày hội cần hướng đến sự tham gia thực chất của người dân, thay vì chỉ tập trung vào hình thức tổ chức.

Phát huy sức mạnh cộng đồng, xây dựng văn hóa từ mỗi người dân

Theo Liên đoàn Lao động Tp.Đồng Nai, đến ngày 31/10, Công đoàn thành phố quản lý 2.515 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với hơn 775.000 đoàn viên. Phần lớn công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, nhiều người phải thuê trọ, có nhu cầu sinh hoạt văn hóa đa dạng nhưng chưa được đáp ứng tương xứng.

Các đại biểu tham gia buổi Tọa đàm.

Đại diện đơn vị đề xuất bố trí nhân lực, kinh phí phù hợp, đa dạng hóa hoạt động và đẩy mạnh xã hội hóa các thiết chế văn hóa dành cho công nhân; đồng thời gắn chăm lo đời sống tinh thần với chính sách an sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các khu nhà trọ.

Đối với đồng bào tôn giáo, thành phố hiện có hơn 2,6 triệu tín đồ, trong đó Công giáo có hơn 1,3 triệu người, sinh hoạt tại hơn 615 cơ sở giáo xứ, giáo họ, dòng tu. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp.Đồng Nai đề xuất xây dựng mô hình "Xứ đạo văn hóa - Khu dân cư đại đoàn kết", nhân rộng tổ chuyển đổi số cộng đồng và phát huy nguồn lực kiều bào Công giáo.

Ở góc độ tuyên truyền, bà Trần Thị Mai Chi, Phó phòng Khoa giáo Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai đề xuất đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng đa nền tảng, hiện đại; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và vai trò chủ thể của nhân dân.

Các mô hình "Cổng Mặt trận số 24/7", "Tổ công nghệ số cộng đồng", "Đại sứ văn hóa số" cần được triển khai sâu rộng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhận diện lừa đảo và chủ động lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Bà Trần Thị Mai Chi, Phó phòng Khoa giáo Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai, phát biểu tham luận tại buổi Tọa đàm.

Trao đổi với Người Đưa Tin bên lề tọa đàm, Luật gia Nguyễn Thị Trang Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai cho rằng, theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, con người vừa là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, vừa là động lực phát triển văn hóa.

Do đó, phát triển văn hóa không chỉ dừng ở hoạt động văn nghệ, lễ hội hay bảo tồn di sản mà quan trọng hơn là hình thành chuẩn mực tốt đẹp trong nhận thức, lối sống và ứng xử. Mỗi gia đình cần là một tế bào văn hóa; mỗi khu dân cư trở thành môi trường sống an toàn, văn minh, nghĩa tình, nơi mọi người biết tôn trọng và sẻ chia.

Bà Hoàng cũng nhấn mạnh cần khắc phục những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống, sự vô cảm, ích kỷ và những hành vi gây chia rẽ cộng đồng.

Đề cập đến văn hóa trên không gian mạng, Luật gia Nguyễn Thị Trang Hoàng cho rằng, tình trạng tin giả, thông tin sai sự thật, nội dung độc hại và những phát ngôn thiếu chuẩn mực đang đặt ra nhiều thách thức đối với việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN Tp.Đông Nai Hà Anh Dũng tặng hoa cho đoàn nghệ thuật biểu diễn văn nghệ tại buổi Tọa đàm.

Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức kiểm chứng thông tin, trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ nội dung và tôn trọng người khác trong giao tiếp trực tuyến. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân cần chủ động lan tỏa thông tin chính thống, câu chuyện đẹp, giá trị nhân văn; đồng thời đấu tranh với thông tin sai lệch, nội dung phản văn hóa và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.