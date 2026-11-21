Quang cảnh buổi họp báo.

Với khối lượng công việc lập pháp kỷ lục và hàng loạt quyết sách chiến lược được thông qua, kỳ họp tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Quốc hội trong việc khơi thông nguồn lực, hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

Dấu ấn lập pháp kỷ lục và những quyết sách kiến tạo phát triển

Chiều 21/11, ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Diễn ra theo hai đợt (từ ngày 17/10 đến 13/11 và từ ngày 20/11 đến 21/11) ngay sau thành công của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 mang trọng trách cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ những rào cản thực tiễn để mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Điểm nhấn nổi bật nhất của kỳ họp lần này là khối lượng công tác lập pháp đặc biệt lớn, chiếm tới 80% quỹ thời gian làm việc. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 38 luật và 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật), đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác. Đáng chú ý, Quốc hội đã ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 bộ luật, luật lớn mang tính nền tảng như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bên cạnh việc ban hành các luật gốc, Quốc hội cũng áp dụng phương thức lập pháp linh hoạt khi thông qua 16 luật để sửa đổi, bổ sung đồng thời nhiều luật hiện hành, tập trung xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" mang tính liên ngành và đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một số chính sách an sinh, nhân văn nhận được sự đồng thuận cao của cử tri cũng chính thức được luật hóa, tiêu biểu là việc quy định ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và ngày 27/7 là "Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ" mà người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), Quốc hội thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua sang Kỳ họp thứ 3 nhằm đảm bảo chất lượng và tính khả thi cao nhất, thể hiện quan điểm kiên quyết không chạy theo số lượng mà xem nhẹ thực tiễn.

Về kinh tế xã hội, Quốc hội đã xem xét, quyết định 18 nhóm vấn đề trọng yếu. Xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5% và GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.100 USD.

Để tạo động lực liên kết vùng, Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc chiến lược gồm: Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên; đồng thời phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035, cùng Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Giám sát đi vào thực chất và kỳ vọng lan tỏa từ diễn đàn nghị trường

Không chỉ ghi dấu ấn ở công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng, hoạt động giám sát tại Kỳ họp thứ 2 tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, thẳng thắn và đến cùng vấn đề.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội đã lựa chọn trúng và đúng hai nhóm vấn đề cốt lõi là tài chính và khoa học công nghệ. Với 65 lượt đại biểu đặt câu hỏi và 7 lượt tranh luận, không khí nghị trường diễn ra sôi nổi, tập trung xoáy sâu vào các rào cản về thể chế, nguồn lực đầu tư, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã thể hiện tinh thần cầu thị, nắm chắc tình hình, trả lời thẳng vào vấn đề, không né tránh và đưa ra các giải pháp, cam kết cụ thể. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham gia giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề liên quan. Cuối phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Sau phiên chất vấn, Quốc hội thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, trong đó yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, thực hiện đầy đủ cam kết trước Quốc hội; kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được chất vấn; tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình, chiến lược theo các nghị quyết của Bộ Chính trị và quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân.

Đánh giá về thành công chung của kỳ họp tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 27 ngày qua không chỉ thể hiện khối lượng công việc khổng lồ mà còn cho thấy tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị và trách nhiệm rất cao của Quốc hội trước nhân dân và đất nước.