Gỡ điểm nghẽn, tạo sản phẩm hút khách du lịch

Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Meerkat Travel (xã Định Quán) tổ chức nhiều chương trình du lịch trải nghiệm thiên nhiên ở Đồng Nai.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các chương trình du lịch, sản phẩm hấp dẫn, nhất là những sản phẩm thế mạnh của địa phương nhằm thu hút du khách, hướng tới các sản phẩm đặc sắc phục vụ khách quốc tế là yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với du lịch Đồng Nai.

Khơi thông nguồn lực đầu tư

Tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) du lịch trên địa bàn Đồng Nai ngày 13-10, vấn đề đất đai được DN đặt ra cùng yêu cầu nâng chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm mới. Đây là những nội dung tác động trực tiếp đến khả năng khai thác tiềm năng du lịch, nhất là đối với các mô hình du lịch nhà vườn, du lịch nông nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Đồng Nai kiến nghị: Cần nghiên cứu các quy định hỗ trợ DN du lịch về sử dụng đất đa mục đích. Hiệp hội luôn lắng nghe, tổng hợp các ý kiến hội viên và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo các DN ngành du lịch, dù có nhiều tiềm năng song du lịch Đồng Nai vẫn phát triển chưa theo kịp yêu cầu. Trên thực tế, một khu vườn muốn trở thành điểm đến du lịch không thể chỉ có cây trái và cảnh quan. Chủ cơ sở còn phải tổ chức không gian đón khách, dịch vụ ăn uống, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp và giới thiệu sản phẩm địa phương. Những hoạt động này cần được hướng dẫn cụ thể về điều kiện sử dụng đất, xây dựng và kinh doanh để bảo đảm đúng quy định.

9 tháng của năm 2026, Ðồng Nai đón hơn 4,4 triệu lượt khách, đạt 75,7% kế hoạch; doanh thu du lịch đạt 3,4 ngàn tỷ đồng, đạt 75,7% kế hoạch năm. Trong quý IV-2026, ngành đặt mục tiêu thu hút thêm khoảng 1,5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 1,2 ngàn tỷ đồng.

Nếu các thủ tục chưa rõ ràng thì DN khó tính toán chi phí và phương án đầu tư. Ngược lại, khi được hướng dẫn kịp thời, những mô hình phù hợp có thể phát huy giá trị nông nghiệp, tạo thêm nguồn thu cho người dân và bổ sung sản phẩm cho ngành du lịch.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đề nghị: Các cơ quan chuyên môn bám sát hoạt động của khu, điểm du lịch và DN lữ hành; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các mô hình du lịch nhà vườn. Điều quan trọng là các kiến nghị phải được rà soát, phân loại và xử lý theo thẩm quyền, tránh để vướng mắc kéo dài làm chậm quá trình đầu tư.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan cho biết: Để tăng hiệu quả và nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn, ngành du lịch sẽ làm việc với Vườn quốc gia Cát Tiên và các DN lữ hành để khai thác những chương trình khám phá thiên nhiên, trải nghiệm rừng. Du lịch cộng đồng Tà Lài cũng đang được định hướng phát triển. Một cơ hội khác là thị trường khách tàu biển quốc tế. Tháng 11-2026, tàu của Tập đoàn Royal Caribbean sẽ cập Cảng Phước An, mở ra những cơ hội để phát triển những sản phẩm du lịch thu hút khách quốc tế đến với địa phương.

Tạo sản phẩm đặc trưng, tăng sức cạnh tranh

Theo ông Nguyễn Nho Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Meerkat Travel (xã Định Quán), Đồng Nai cần định hình sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức nhận diện riêng để khi nhắc đến địa phương, du khách sẽ nghĩ ngay đến một điểm đến hoặc trải nghiệm nổi bật.

Theo ông Kiên, khi nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người nghĩ đến Bà Nà Hills; nhắc đến Đà Lạt, du khách liên tưởng đến thành phố ngàn hoa. Vì vậy, Đồng Nai cần nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch có bản sắc riêng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được.

Trên thực tế, Đồng Nai sở hữu nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc như: Vườn quốc gia Cát Tiên, hồ Trị An và các di tích lịch sử gắn với Chiến khu Đ. Đây là cơ sở để phát triển du lịch dựa vào bản sắc địa phương, hình thành các tuyến du lịch liên kết, kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm như: chạy bộ xuyên rừng, chèo thuyền trên hồ Trị An và khám phá các giá trị lịch sử, văn hóa…

Đây là hướng đi đáng chú ý trong bối cảnh Đồng Nai có nhiều tài nguyên nhưng cần có những sản phẩm được tổ chức bài bản để đưa ra thị trường. Thay vì khai thác từng điểm đến riêng lẻ, ngành du lịch cần phối hợp với DN xây dựng hành trình có chủ đề, lịch trình hợp lý và dịch vụ đồng bộ. Khi đó, tài nguyên mới thực sự trở thành sản phẩm có thể bán cho khách.

Đồng tình với đề xuất của các DN, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đề nghị: Ngành du lịch chủ động đồng hành, bám sát hoạt động của DN. Cần duy trì cuộc họp giao ban hằng tháng giữa lãnh đạo và các DN, hiệp hội du lịch để chuyên đề hóa và kịp thời tháo gỡ vướng mắc về đất đai, điện, xây dựng. Phát triển du lịch phải gắn liền với chiến lược phát triển của địa phương, không có chiến lược sẽ làm chậm chân trên chính mảnh đất của mình. Lãnh đạo thành phố đề nghị ngành tăng cường kết nối các điểm du lịch trải nghiệm, nông trại với ngành giáo dục, đồng thời đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân địa phương.