Cụm công nghiệp - Động lực phát triển miền Tây xứ Thanh (Bài 3):

Toàn cảnh khu vực Bãi Bùi, xã Linh Sơn với một số doanh nghiệp đang hoạt động. Ảnh: Hoàng Đông

Nhận diện điểm nghẽn

Theo số liệu từ Sở Công Thương Thanh Hóa, tính đến tháng 10/2026, toàn tỉnh có 52 CCN (1 CCN khác đang tạm dừng), khoảng 1.801,78ha; tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 14.222,23 tỷ đồng. Đóng góp vào bức tranh chung đó, khu vực miền núi Thanh Hóa hiện ghi nhận 12 CCN với tổng quy mô 433,85ha (chiếm hơn 24% tổng diện tích CCN toàn tỉnh).

Nếu như các CCN vùng đồng bằng và ven biển đang bước vào giai đoạn bứt tốc lấp đầy (tỷ lệ lấp đầy nhóm hoàn thiện hạ tầng toàn tỉnh đạt trên 60%), thì phần lớn các CCN miền núi vẫn đang ở giai đoạn hoàn thiện hạ tầng và GPMB. Toàn khu vực hiện có CCN Thượng Ninh (20ha) cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Có 5 CCN đã hoàn thành GPMB và đang thi công hạ tầng gồm: Điền Trung (xã Điền Lư), Vân Du (xã Ngọc Trạo), Cẩm Châu (xã Cẩm Vân), Cẩm Sơn (xã Cẩm Thủy và Cẩm Vân) và Minh Tiến (xã Minh Sơn). Trong khi đó, một số CCN còn lại vẫn đang ở bước đền bù, GPMB và hoàn thiện thủ tục đầu tư, bao gồm: Thạch Bình (xã Thạch Bình), Bãi Trành (xã Xuân Bình), Khe Hạ, Xuân Cao 2 (xã Luận Thành), Hải Long - Xuân Khang (xã Như Thanh) và cụm mới thành lập năm 2026 là Vân Du II (xã Ngọc Trạo)...

Trong số những dự án cần tập trung tháo gỡ khó khăn ở miền núi có CCN Thạch Bình (xã Thạch Bình) và CCN Bãi Trành (xã Xuân Bình). Tại CCN Thạch Bình, vướng mắc lớn nhất nằm ở khâu xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ địa chính và phương án bồi thường, GPMB. Về tiến độ tài chính, dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 với diện tích khoảng 32,23ha, tổng kinh phí 23,142 tỷ đồng. Đến ngày 23/11/2026, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã tiếp nhận 15,5 tỷ đồng từ chủ đầu tư; phần kinh phí còn thiếu được doanh nghiệp cam kết chuyển đủ trước ngày 30/11/2026. Thực tế này cho thấy, GPMB không đơn thuần là bài toán thống nhất mức đền bù với người dân, mà còn phụ thuộc chặt chẽ vào tính chính xác của hồ sơ địa chính và trách nhiệm bố trí vốn kịp thời của chủ đầu tư. Trong bối cảnh dự án đã được gia hạn tiến độ đến ngày 30/4/2027, các cấp, ngành và doanh nghiệp cần tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại trên để bảo đảm kế hoạch đề ra.

Trong khi đó, khó khăn tại CCN Bãi Trành, xã Xuân Bình dẫn đến chậm tiến độ thực hiện do liên quan đến phương án bồi thường GPMB, đến nay đã hoàn thành chi trả bồi thường cho 32,66ha. Đồng thời, khó khăn, vướng mắc hiện nay vẫn còn 1ha đất chưa GPMB do có sai khác về hồ sơ thuê đất; sau khi điều chỉnh ranh giới địa giới hành chính cấp xã có 1 phần diện tích đất CCN thuộc địa giới đất của tỉnh Nghệ An; danh mục dự án thu hồi đất đến nay đã quá thời hạn (quá 2 năm). Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo trích đo hiện trạng 14ha, thế nhưng sau khi rà soát toàn bộ diện tích đất CCN phải chuyển đổi đất rừng 100%, hiện chưa hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi. Giải phóng được mặt bằng mới chỉ là bước khởi đầu, sau khi có đất sạch, việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để thu hút các dự án thứ cấp mới mang tính quyết định đến hiệu quả khai thác của từng CCN.

Khơi thông động lực từ quy hoạch mới

Song song với việc hình thành các CCN mới, hiện nay ở khu vực miền núi, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động, từng bước khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Tuy nhiên, để giữ nhịp sản xuất và mở rộng quy mô, các doanh nghiệp vẫn rất cần được tháo gỡ những khó khăn về vốn, mặt bằng cũng như hạ tầng đồng bộ.

Khi các CCN hình thành và đi vào hoạt động, tạo việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: N.H

Tại khu vực Bãi Bùi (xã Linh Sơn), trước đây từng nằm trong định hướng phát triển CCN theo quy hoạch vùng huyện Lang Chánh cũ; hiện nay, trên thực tế có khoảng 6 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản, viên nén, vàng mã, tre luồng..., góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương. Tại đây, Công ty Cổ phần Bamboo King Vina đi vào hoạt động từ năm 2024 với diện tích thuê đất 18ha (thời hạn 50 năm), hiện mới sử dụng 7,6ha và xây dựng 13 nhà xưởng. Theo chia sẻ của doanh nghiệp, áp lực vốn lưu động, chi phí đầu tư máy móc, thiết bị cùng giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đang khiến việc duy trì và mở rộng sản xuất gặp không ít trở ngại. Từ mức 300 lao động trước đây, đơn vị hiện duy trì 150 lao động với 6 nhà xưởng vận hành. Để giữ nhịp hoạt động, doanh nghiệp vừa nỗ lực thực hiện các đơn hàng đã ký, vừa tìm kiếm đối tác đến thuê lại phần nhà xưởng chưa dùng hết nhằm khai thác hiệu quả mặt bằng sẵn có.

Qua khảo sát thực tế tại xã Thạch Quảng, từ năm 2021, Công ty TNHH BOB Hà Nội triển khai dự án sản xuất trên diện tích 22ha (thời hạn thuê đất 50 năm). Không chỉ duy trì sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn đầu tư đồng bộ hệ thống nhà xưởng để cho các đơn vị khác thuê lại. Nhờ đó, khu vực này đã thu hút thêm hai doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện và đồ chơi xuất khẩu vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động. Mô hình nhà xưởng xây sẵn tại đây cho thấy việc chuẩn bị tốt điều kiện hạ tầng giúp các đơn vị thứ cấp tiết giảm đáng kể chi phí và thời gian xây dựng ban đầu, qua đó sớm dồn nguồn lực vào máy móc, thiết bị để đưa dự án vào sản xuất. Từ thực tiễn thu hút đầu tư hiệu quả đó, trong Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, CCN Thạch Quảng 1 với quy mô 33ha đã được bổ sung vào danh mục quy hoạch mới giai đoạn sau năm 2030. Khu đất quy hoạch nằm tại thôn Quảng Phong, chủ yếu là đất bằng đã giao cho các hộ canh tác cây hằng năm và một phần đất nuôi trồng thủy sản, tạo quỹ đất thuận lợi cho công tác GPMB sau này.

Nhìn rộng ra toàn tỉnh, trong Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo phương hướng phát triển các CCN, tỉnh đưa ra khỏi quy hoạch 51 CCN; bổ sung mới 24 CCN; điều chỉnh thông tin 74 CCN. Sau khi điều chỉnh, đến năm 2030 toàn tỉnh quy hoạch 89 CCN (tổng diện tích khoảng 4.204ha); sau năm 2030 quy hoạch có 99 CCN (khoảng 4.776ha). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng mở ra dư địa lớn để khu vực miền núi khai thác tối đa lợi thế tài nguyên, nhân lực dồi dào và hạ tầng giao thông kết nối vùng, thu hút đa dạng doanh nghiệp chế biến lâm sản, may mặc, giày da đến đầu tư.

Phát triển CCN miền núi, khoảng cách từ quy hoạch đến những nhà xưởng sáng đèn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của Nhân dân. Chỉ khi những “điểm nghẽn” được khơi thông, các CCN miền núi mới thực sự phát huy vai trò đòn bẩy, tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế miền Tây xứ Thanh.