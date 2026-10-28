Gỡ “điểm nghẽn” tại các dự án kết nối

Thi công hạng mục cọc thử tại Dự án Đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào.

Với tầm quan trọng đó, các dự án kết nối được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Những “nút thắt” trong triển khai dự án

Dự án Xây dựng cầu Mã Đà được động thổ vào tháng 9-2025. Tuy nhiên, thời gian qua, việc thi công phải tạm dừng để điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng quy mô từ 4 lên 8 làn xe.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, tháng 6-2026, UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cầu Mã Đà. Đến tháng 8-2026, UBND thành phố tiếp tục phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sau khi được điều chỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đã tổ chức lập thiết kế điều chỉnh. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cũng phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Dự án Xây dựng cầu Mã Ðà (bao gồm đường dẫn đầu cầu) có chiều dài 583m, bề rộng 33,5m, quy mô 8 làn xe, dải phân cách giữa rộng 1,5m. Dự án Xây dựng đường kết nối từ cầu Mã Ðà đến ngã ba Bà Hào có chiều dài khoảng 13km, được thiết kế theo phương án tuyến đường trên cao với kết cấu cầu cạn, quy mô 8 làn xe.

Theo ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, việc điều chỉnh từ 4 lên 8 làn xe làm thay đổi phạm vi, quy mô và khối lượng công việc của gói thầu xây lắp so với hợp đồng đã ký. Đồng thời chi phí xây dựng theo quy mô điều chỉnh vượt giá trị hợp đồng nên cần xem xét, xác định phương án xử lý hợp đồng đã ký kết.

Đối với Dự án Xây dựng đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào (Dự án Thành phần 1, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh), sau khi khởi công vào cuối tháng 6-2026, nhà thầu đã triển khai thi công các gói thầu xây lắp. Đến nay, nhà thầu đã thi công hạng mục cọc thử; đồng thời, nhà đầu tư đang tổ chức lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh vướng mắc.

Cụ thể, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, UBND xã Phú Lý đã có văn bản chấp thuận về nguyên tắc tiếp nhận đất đào dôi dư, vật liệu thải của dự án tại khu đất công có diện tích hơn 0,8ha, với khả năng tiếp nhận khoảng 16 ngàn m3. Tuy nhiên, dự án vẫn còn khoảng 127 ngàn m3 đất đào dôi dư, bùn và vật liệu thải chưa xác định được vị trí tiếp nhận. Trong khi đó, xã Tân Lợi, phường Trị An và Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã có văn bản trả lời không thể tiếp nhận.

Tăng tốc đảm bảo tiến độ

Cầu Mã Đà là “mắt xích” quan trọng, kết nối đường 753 với các tuyến đường 761, 767 và đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào là một phần của tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những dự án nhằm xây dựng đồng bộ trục giao thông thông suốt, kết nối khu vực phía Bắc với phía Nam thành phố Đồng Nai.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan rà soát, xác nhận khối lượng đã thực hiện; đồng thời thương thảo, thống nhất các nội dung liên quan đến việc xử lý hợp đồng.

Ngày 22-10, trong chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đánh giá, tiến độ thực hiện các dự án cầu Mã Đà và đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào vẫn còn chậm. Nguyên nhân là công tác hoàn thiện hồ sơ thiết kế, xử lý bãi đổ thải và điều chỉnh dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, các đơn vị liên quan phải tăng tốc triển khai thực hiện. Khâu nào chậm thì phải tập trung đẩy nhanh tiến độ ở khâu đó.

Đối với Dự án Xây dựng cầu Mã Đà, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố khẩn trương xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến hợp đồng thi công xây lắp đã ký trước đó. Mục tiêu là khởi công, triển khai thi công trở lại dự án trong tháng 12-2026.

Đối với Dự án Đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm vấn đề bãi đổ thải, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.