Gỡ điểm nghẽn quốc lộ 6 và đường 70: Người dân mong sớm thông tuyến

Người dân mong mỏi những tuyến đường sớm hoàn thành

Sống nhiều năm bên tuyến quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai, bà Đặng Thị Sâm không khỏi sốt ruột khi dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường triển khai đã lâu nhưng chưa hoàn thành. Theo bà Sâm, việc thi công kéo dài, nhiều đoạn đường chưa đồng bộ khiến người dân đi lại khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm.

Đường 70 nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc. Người dân mong dự án cải tạo, mở rộng sớm hoàn thành, giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn (Ảnh: Tạ Hải).

Bà Sâm chia sẻ, người dân đã mong chờ tuyến đường được mở rộng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, tiến độ thi công chưa đáp ứng kỳ vọng, trong khi lượng phương tiện lưu thông ngày càng lớn. Bà mong các đơn vị đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thiện mặt đường, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người dân.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai, có chiều dài 21,7km, quy mô mặt cắt ngang 50 - 60m. Hiện khối lượng thi công dự án mới đạt khoảng 1/4 kế hoạch.

Cũng chung nỗi mong mỏi, ông Trần Văn Biển, người dân sinh sống tại khu vực đường 70, đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp cho biết, tuyến đường đã triển khai cải tạo từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn thành. Lượng phương tiện qua lại đông, trong khi một số khu vực thi công còn bụi bặm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.

Theo ông Biển, điều khiến người dân lo lắng nhất là việc con cháu hằng ngày đi học, đi làm phải di chuyển trên tuyến đường đông phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông mong dự án sớm được tháo gỡ vướng mắc, tổ chức thi công đồng bộ, hạn chế bụi bẩn và bảo đảm việc đi lại.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 70 có khối lượng lớn, liên quan đến 5 phường, xã gồm: Hà Đông, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Đại Thanh và Thanh Trì.

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Ban Quản lý dự án kiến nghị các địa phương sớm bàn giao mặt bằng sạch để tổ chức thi công, bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027.

Hà Nội yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

Kiểm tra hiện trường hai dự án mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Đối với dự án quốc lộ 6, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, đặc biệt tại khu vực cầu Mai Lĩnh. Đồng thời, rà soát tiến độ từng hạng mục, kịp thời khắc phục những điểm nghẽn trong quá trình triển khai.

Về phương án tổ chức không gian tuyến đường, lãnh đạo thành phố thống nhất điều chỉnh mặt cắt vỉa hè nhằm hạn chế đoạn cắt đê sông Đáy; giao phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan lập đồ án thiết kế đô thị đối với các công trình dọc tuyến sau khi cải tạo, mở rộng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai). Ảnh: Hồng Thái.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu có phương án tổ chức giao thông phù hợp trong quá trình thi công, hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân. Những vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được rà soát, tổng hợp, báo cáo thành phố xem xét, tháo gỡ.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường 70, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12/2027.

Hai dự án giao thông trọng điểm phía Tây Nam Hà Nội Quốc lộ 6 (Ba La - Xuân Mai): Dài 21,7km, mặt cắt ngang 50-60m; khối lượng thi công đạt khoảng 1/4 kế hoạch. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh thi công, nhất là khu vực cầu Mai Lĩnh. Đường 70 (Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp): Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 5 phường, xã. Hà Nội yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12/2027.

Các địa phương phải rà soát từng vị trí còn vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm xử lý; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố để đẩy nhanh bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, phương án tổ chức thi công, bảo đảm triển khai ngay khi tiếp nhận mặt bằng sạch.

Việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông phía Tây Nam Thủ đô mà còn đáp ứng mong mỏi của người dân về những tuyến đường an toàn, thuận tiện, sớm được đưa vào khai thác.