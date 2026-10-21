Gỡ điểm nghẽn pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (bên trái) tham dự phiên thảo luận

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng dự phiên thảo luận.

Tại phiên thảo luận, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu cải cách thủ tục phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguồn lực và quyền lợi của người dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Cải cách thủ tục phải đi đôi với kiểm soát rủi ro

Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng điều hành phiên thảo luận

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh, chữa bệnh, dược, người cao tuổi và bảo hiểm y tế, đại biểu Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi pháp luật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh, các lĩnh vực này tác động trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người dân, đặc biệt là những nhóm cần được bảo vệ. Vì vậy, cải cách không thể chỉ tập trung cắt giảm thủ tục mà phải duy trì cơ chế kiểm soát rủi ro, xác định rõ trách nhiệm và bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đối với Luật Trẻ em, đại biểu đồng tình với chủ trương chuyển từ đăng ký hoạt động sang thông báo và tăng cường hậu kiểm đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Dù vậy, dự thảo cần làm rõ yêu cầu tối thiểu về nhân sự chuyên môn, điều kiện an toàn, trách nhiệm kiểm tra và thẩm quyền đình chỉ, chấm dứt hoạt động của cơ sở.

ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự phiên thảo luận

Đặc biệt, khi cơ sở bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động, việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em phải được tiếp nối, không để các em bị gián đoạn dịch vụ. Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Cil Bri đề nghị làm rõ quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, chuyển giao trường hợp trẻ có nguy cơ bị xâm hại và trách nhiệm bảo mật thông tin, nhất là đối với trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.

Đại biểu Cil Bri, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến

Về Luật Người khuyết tật, đại biểu Cil Bri đề nghị quy định cụ thể trình tự chuyển hồ sơ, thời hạn giải quyết và cơ chế hỗ trợ người dân khi phải giám định mức độ khuyết tật tại địa bàn khác. Đại biểu kiến nghị nghiên cứu tổ chức giám định lưu động hoặc phối hợp khám, đánh giá tại địa phương khi đáp ứng điều kiện chuyên môn, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần, phát sinh chi phí.

Đối với đề xuất bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật, đại biểu Lâm Văn Đoan cho rằng cần đánh giá đầy đủ tác động đến chất lượng dịch vụ và khả năng tự bảo vệ quyền lợi của nhóm yếu thế. Đại biểu đề nghị thận trọng khi bãi bỏ các điều kiện hiện hành nếu chưa có cơ chế kiểm tra, giám sát thay thế phù hợp.

Đại biểu Lâm Văn Đoan, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến

Đại biểu cũng kiến nghị không quy định cứng một chủ thể thực hiện tư vấn học nghề miễn phí cho người khuyết tật, mà tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp đủ năng lực cùng tham gia theo quy định của pháp luật.

Minh bạch giá thuốc, thiết bị y tế, tháo gỡ vướng mắc cung ứng

Trong lĩnh vực dược và thiết bị y tế, các đại biểu tập trung vào yêu cầu tháo gỡ những rào cản thực chất, tránh tình trạng thủ tục được đơn giản hóa nhưng các hạn chế trong hoạt động cung ứng vẫn tồn tại.

Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm đề nghị làm rõ phạm vi hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dược, từ quyền thực hiện hoạt động nào, đối với sản phẩm nào đến chủ thể được cung ứng. Theo đại biểu, khi bổ sung quyền cho doanh nghiệp, cần đồng thời rà soát các quy định hạn chế liên quan, tránh tình trạng điều khoản này cho phép nhưng điều khoản khác vẫn cản trở.

Đại biểu lưu ý, mở rộng cung ứng trực tiếp không đương nhiên làm giảm giá thuốc, nhất là với những sản phẩm ít có khả năng thay thế. Do đó, cần đánh giá tác động cạnh tranh, nguy cơ phụ thuộc nguồn cung và gắn quyền cung ứng với trách nhiệm về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm, bồi thường thiệt hại.

Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến

Liên quan đến quản lý thiết bị y tế, đại biểu Dương Khắc Mai đồng tình với việc tăng cường quản lý theo vòng đời sản phẩm, mức độ rủi ro và chuỗi cung ứng; đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, công khai thông tin và quản lý giá. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị tiếp tục kế thừa các nghĩa vụ cốt lõi của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về sử dụng, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn và quản lý hồ sơ thiết bị.

Về xác định giá thiết bị y tế, đại biểu đề nghị phân biệt rõ cơ chế kê khai giá với định giá của nhà nước, đồng thời tính đến cấu hình, công nghệ, bảo hành, bảo trì và các dịch vụ đi kèm. Dữ liệu giá phải đủ thông tin để so sánh các sản phẩm tương đồng, tránh đánh giá đắt hay rẻ chỉ dựa vào tên thiết bị và giá mua ban đầu.

ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự phiên thảo luận

Cùng quan điểm, đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm đề nghị liên thông dữ liệu giữa các khâu đăng ký lưu hành, mua sắm, sử dụng và thanh toán bảo hiểm y tế. Những thông tin đã được xác thực cần được khai thác lại, hạn chế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp cùng một hồ sơ nhiều lần.

Đối với việc công nhận kết quả đánh giá, kiểm định của nước ngoài, đại biểu kiến nghị xác định rõ tiêu chí về cơ quan đánh giá, loại kết quả được công nhận và phạm vi áp dụng. Nội dung đã được đánh giá đầy đủ, đáp ứng điều kiện tương đương thì không nên yêu cầu thực hiện lại toàn bộ; việc đánh giá bổ sung cần tập trung vào phần có khác biệt hoặc có căn cứ về nguy cơ mất an toàn.

Về thời điểm công bố giá bán buôn thuốc dự kiến, đại biểu Dương Khắc Mai chỉ ra sự chưa thống nhất giữa quy định yêu cầu công bố trước khi bán lô thuốc đầu tiên và quy định cho phép công bố sau trong một số trường hợp. Đại biểu đề nghị xác định rõ đây là ngoại lệ, quy định cụ thể điều kiện, thời hạn hoàn thành công bố giá và trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

Đại biểu nhấn mạnh, cho phép công bố giá sau không đồng nghĩa với miễn nghĩa vụ công bố giá. Quy định cần vừa bảo đảm khả năng cung ứng thuốc trong trường hợp cấp thiết, vừa duy trì tính minh bạch của thị trường.

Đề cập cơ chế đấu thầu thuốc, đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát vướng mắc thực tiễn, đánh giá khả năng xây dựng quy định chuyên biệt về đấu thầu thuốc trong pháp luật chuyên ngành. Theo đại biểu, thuốc có những đặc thù về yêu cầu điều trị, chất lượng, nguồn cung và tính liên tục trong sử dụng, đòi hỏi cơ chế đấu thầu cụ thể, dễ áp dụng nhưng vẫn bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến

Đại biểu cũng lưu ý, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nguồn lực tài chính, nhân lực và điều kiện tổ chức thực hiện, tránh giao thêm nhiệm vụ cho cấp cơ sở khi chưa bảo đảm đủ điều kiện.

Bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế, nâng cao năng lực y tế cơ sở

Từ thực tiễn địa phương, đại biểu Cil Bri đề nghị quan tâm hơn đến khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em và người cao tuổi, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Đối với quy định cho phép một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở vùng khó khăn bố trí giường lưu theo dõi, điều trị người bệnh không quá 72 giờ, đại biểu đánh giá đây là giải pháp thiết thực trong điều kiện giao thông khó khăn. Tuy nhiên, cần làm rõ điều kiện chuyên môn, nhân lực, thuốc, thiết bị cấp cứu, tiêu chí chuyển tuyến và trách nhiệm phối hợp giữa trạm y tế với cơ sở cấp cứu, bệnh viện tiếp nhận.

Thời gian lưu tối đa 72 giờ không được hiểu là phải giữ người bệnh đủ thời gian này mới chuyển tuyến. Khi tình trạng người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn, việc chuyển tuyến phải được thực hiện kịp thời.

ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự phiên thảo luận

Về bảo hiểm y tế, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị rà soát nhóm người hoạt động không chuyên trách thuộc diện tham gia sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời đối chiếu quy định về trách nhiệm đóng và hỗ trợ mức đóng, tránh để người dân bị gián đoạn quyền lợi khi thay đổi vị trí công tác hoặc chế độ phụ cấp.

Đại biểu Cil Bri cũng đề nghị làm rõ phạm vi, điều kiện hưởng mức thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và một số cơ sở cấp cơ bản. Chính sách cần được truyền thông dễ hiểu, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số, tránh để người dân hiểu rằng mọi dịch vụ tại mọi cơ sở đều được thanh toán 100%.

Đại biểu nhấn mạnh, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế phải gắn với nâng cao chất lượng y tế cơ sở, bảo đảm nhân lực, thuốc thiết yếu, trang thiết bị và năng lực xử trí ban đầu. Đây là điều kiện quan trọng để chính sách thực sự giúp người dân giảm gánh nặng chi phí và tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Tăng hiệu quả thực thi quy định phòng, chống tác hại thuốc lá

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc tập trung vào cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm tại địa điểm công cộng và bảo vệ người nhắc nhở, phản ánh hành vi hút thuốc tại nơi cấm.

Đại biểu Nguyễn Văn Ngọc, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến

Theo số liệu được nêu trong hồ sơ dự án, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nhà hàng, quán ăn vẫn ở mức khoảng 67%, cho thấy việc thực thi quy định cấm hút thuốc còn nhiều khó khăn.

Đại biểu đề nghị xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nghiên cứu giao Công an cấp xã trực tiếp kiểm tra, xử lý hành vi hút thuốc tại địa điểm cấm trên địa bàn. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và cơ chế sử dụng hình ảnh, dữ liệu điện tử để xác minh vi phạm theo quy định pháp luật.

Một kiến nghị đáng chú ý là bổ sung quy định cấm đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm hoặc xâm hại người nhắc nhở, phản ánh, tố giác hành vi hút thuốc tại nơi cấm. Theo đại biểu, người quản lý địa điểm có trách nhiệm thực hiện quy định nhưng không phải lúc nào cũng có thẩm quyền xử phạt; trong khi người dân có thể ngần ngại lên tiếng nếu không được bảo vệ.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận của Tổ 7

Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm tiếp nhận, xử lý kịp thời của công an cấp xã khi nhận được đề nghị, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả thực thi và bảo vệ người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ vướng mắc lĩnh vực y tế

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tiếp thu, giải trình nhiều nội dung mà ĐBQH tỉnh Lâm Đồng quan tâm.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội và quán triệt tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dự thảo quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tiếp thu, giải trình nhiều nội dung mà ĐBQH tỉnh Lâm Đồng quan tâm

Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp thu ý kiến về kỹ thuật lập pháp, cụ thể hóa danh mục hành vi bị nghiêm cấm làm căn cứ xử phạt hành chính, đồng thời giao Chính phủ quy định lộ trình tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Về quyền cung ứng dược phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng khẳng định việc bảo lưu quyền phân phối dược phẩm trong nước đối với doanh nghiệp nội địa gắn với mục tiêu bảo vệ an ninh dược phẩm quốc gia. Đồng thời, Luật Dược năm 2024 đã mở cơ chế cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam được phân phối thuốc do chính doanh nghiệp sản xuất hoặc gia công.

Đối với việc công bố giá bán buôn thuốc dự kiến sau khi bán lô đầu tiên, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu theo hướng quy định chặt chẽ, chỉ áp dụng trong những trường hợp đặc biệt cấp bách như dịch bệnh hoặc nhập khẩu thuốc hiếm.

Liên quan đến lo ngại về nguy cơ buông lỏng quản lý khi bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ trẻ em, Bộ trưởng giải thích việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tính tương thích với Luật Đầu tư, đồng thời dự thảo tăng cường cơ chế hậu kiểm tại Điều 58 Luật Trẻ em để nâng cao trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ.

Quang cảnh phiên làm việc

Bộ trưởng khẳng định Bộ Y tế sẽ phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.