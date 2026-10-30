Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn giảm nghèo
Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có ý nghĩa quan trọng trong hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, tại xã Vĩnh Định, việc triển khai một số mô hình đang gặp khó khăn do điều kiện thực tế của các hộ thụ hưởng chưa đáp ứng yêu cầu. Tháo gỡ những vướng mắc này, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đưa nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng đang là nhiệm vụ được chính quyền địa phương tập trung thực hiện.
Lê Trường - Hồng Quân (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202610/go-diem-nghen-nguon-von-giam-ngheo-1584cd1/