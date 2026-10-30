Gỡ điểm nghẽn nguồn vốn giảm nghèo

Singapore sẽ nâng tuổi nghỉ hưu theo luật định lên 65 và tuổi tái tuyển dụng lên 70 từ ngày 1-1-2029, sớm hơn một năm so với kế hoạch trước đó, trong nỗ lực thích ứng với tình trạng già hóa dân số và giữ người lao động lớn tuổi ở lại thị trường việc làm lâu hơn.