Gỡ điểm nghẽn, mở rộng dư địa thương mại biên giới Gia Lai - Campuchia

Thương mại biên giới không chỉ là câu chuyện đưa hàng qua cửa khẩu. Với doanh nghiệp, phía sau mỗi giao dịch còn là hàng loạt yêu cầu về pháp luật, thanh toán, xuất xứ, kiểm dịch và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Gia Lai với Campuchia qua cửa khẩu Lệ Thanh đạt gần 250 triệu USD, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có 37 dự án, tổng vốn đăng ký 643,9 tỷ đồng. Trong khi đó, 20 dự án của doanh nghiệp Gia Lai đang đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký khoảng 1,714 tỷ USD.

Từ những doanh nghiệp đang tìm cách tối ưu chi phí vận chuyển, đến những doanh nghiệp lần đầu tìm hiểu con đường xuất khẩu, nhu cầu chung là có thêm thông tin, kết nối và một hành lang thuận lợi hơn để đưa hàng hóa ra thị trường. Với Gia Lai, đây là những bước đi cần thiết để khai thác tốt hơn lợi thế cửa khẩu Lệ Thanh và mở rộng giao thương với Campuchia.