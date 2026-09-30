Gỡ điểm nghẽn, mở đường cho doanh nghiệp

Ở Lữ đoàn 950, Quân khu 9, Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Chủ nhiệm Chính trị luôn được đồng đội nhắc đến bởi sự sâu sát, trách nhiệm và tác phong nói đi đôi với làm. Với anh, học và làm theo Bác không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ việc gần bộ đội, hiểu công việc và làm đến nơi đến chốn.