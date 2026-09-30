Gỡ điểm nghẽn, mở đường cho doanh nghiệp
Cả nước hiện có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng quy mô vốn đăng ký trên 30 triệu tỷ đồng. Khu vực này đóng góp hơn 60% GDP, thu hút trên 17,6 triệu lao động và chiếm khoảng 55% tổng thu ngân sách Nhà nước. Những con số này khẳng định doanh nghiệp không chỉ là một bộ phận cấu thành nền kinh tế, mà còn trực tiếp tạo ra tăng trưởng, việc làm và nguồn lực phát triển cho đất nước.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/go-diem-nghen-mo-duong-cho-doanh-nghiep/7312.html