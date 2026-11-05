Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, thúc tiến độ các dự án động lực phía Nam Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình kết luận buổi làm việc.

Nhiều dự án tăng tốc, thu hút đầu tư

Báo cáo của BQL Chu Lai tại buổi làm việc cho thấy, nhiều dự án đã đạt kết quả tích cực trong công tác GPMB và đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, một số dự án vẫn gặp khó do thiếu quỹ đất tái định cư, hồ sơ đất đai chưa hoàn chỉnh, vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất, phương án bồi thường và việc bàn giao mặt bằng của một số hộ dân. Trong nhóm dự án do THACO đầu tư, KCN cơ khí ô-tô Chu Lai Trường Hải có diện tích 243ha, đã GPMB 223,4ha, đạt 92%. Dù vậy, dự án vẫn còn 2,79ha với 27 thửa đất và 215 ngôi mộ chưa bàn giao, chậm so với yêu cầu hoàn thành trước ngày 30-9-2026. Đáng chú ý, phần lớn diện tích còn vướng thuộc các trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Trong khi đó, KCN cảng và hậu cần cảng Chu Lai Trường Hải đã hoàn thành GPMB toàn bộ 142ha, thu hút 10 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký 4.801 tỷ đồng, tất cả đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, khoảng 41ha trong phạm vi dự án hiện được sử dụng làm nơi tập kết chất nạo vét từ 3 dự án nạo vét, duy tu luồng và khu nước cảng biển, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện hạ tầng. Nhà đầu tư đã kiến nghị thành phố tiếp nhận khu vực này, hướng dẫn cơ chế quản lý, xử lý chất nạo vét để sớm bàn giao lại mặt bằng. Tại KCN hậu cần cảng Tam Hiệp, diện tích 417ha, công tác GPMB đạt 385ha, tương đương 92%. Dự kiến đến cuối năm 2026, diện tích GPMB đạt 390ha và hoàn thành phần còn lại trong năm 2027. KCN này đã thu hút 41 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký 11.181 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 78%.

Một số dự án khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. KCN Tam Anh 1 đã GPMB 146,45/167,05ha, đạt 87%; nhà đầu tư đã khởi công xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 từ ngày 28-8-2026. KCN Tam Anh - Hàn Quốc đạt khoảng 70% diện tích GPMB, thu hút 11 dự án với tổng vốn đăng ký 3.141 tỷ đồng. KCN Nam Thăng Bình - Phân khu B mới GPMB 26,2% diện tích; KCN Tam Thăng mở rộng 2 đạt 53,6%.

Những con số trên cho thấy sức hút đầu tư và tiềm năng phát triển công nghiệp khu vực phía Nam thành phố. Tuy nhiên, tỷ lệ GPMB chưa đồng đều giữa các dự án đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xử lý dứt điểm những vướng mắc tồn tại, tránh để mặt bằng trở thành lực cản đối với tiến độ đầu tư. Trước thực trạng trên, BQL Chu Lai kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết tồn tại về thủ tục đất đai, nghĩa vụ tài chính; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các khu tái định cư Tam Anh Nam giai đoạn 4 và 5; tăng cường phối hợp trong kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Rà soát từng trường hợp, xác định rõ trách nhiệm

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị bồi thường, xác định chính xác nguồn gốc và bản chất sử dụng đất. Đối với chính sách bồi thường đất nông nghiệp, lãnh đạo thành phố giao Sở NN&MT khẩn trương hướng dẫn thống nhất để các địa phương cùng cách hiểu, cách thực hiện. Những trường hợp cùng địa bàn, cùng loại xã và cùng chính sách phải được áp dụng đồng bộ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Về tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao chủ trì, phối hợp với địa phương chủ động bố trí quỹ đất, ưu tiên phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các địa phương phải rà soát quỹ đất, nghĩa trang hiện hữu, chuẩn bị điều kiện phục vụ tái định cư và di dời mồ mả; Sở Xây dựng nghiên cứu cập nhật quy hoạch nghĩa trang phù hợp với yêu cầu thực tế. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu từng nhà đầu tư, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công trình, dự án, xác định rõ thời điểm GPMB, đơn vị chủ trì, phối hợp và trách nhiệm của chính quyền địa phương. Các doanh nghiệp phải chủ động bố trí kinh phí bồi thường, GPMB, không để dự án chậm tiến độ do thiếu vốn. Những vướng mắc về thủ tục giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền phân cấp phải được BQL Chu Lai chủ động giải quyết.

Vị trí KĐT Chu Lai với tổng vốn đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng tại xã Núi Thành.

Loạt dự án lớn đổ bộ vào Chu Lai

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình có buổi làm việc với BQL Chu Lai và các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện 3 dự án khu đô thị (KĐT) phía Nam thành phố. Cụ thể, KĐT Chu Lai có diện tích sử dụng đất 188,56ha, tổng vốn đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng, triển khai tại xã Núi Thành. Dự án do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm nhà đầu tư; KĐT hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành do liên danh Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội làm nhà đầu tư, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18.500 tỷ đồng tại phường Quảng Phú. Và KĐT ven sông Trường Giang do Công ty CP Green Industrial Chu Lai làm nhà đầu tư, có diện tích sử dụng đất khoảng 74,05ha, tổng mức đầu tư 3.069 tỷ đồng. Qua làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường, GPMB; những dự án đủ điều kiện triển khai trong năm 2026 phải sớm hoàn thiện thủ tục, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Việc đẩy nhanh các dự án khu đô thị không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, đô thị hóa khu vực phía Nam thành phố.