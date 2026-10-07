Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, tăng tốc thi công quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai

Còn nút thắt mặt bằng

Kiểm tra thực địa Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai vào sáng nay (7/10), ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội thị sát dự án quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài gần 22km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng xấp xỉ 106ha.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% nhưng phạm vi thi công vẫn còn một số nút thắt.

Cụ thể, việc di dời nghĩa trang người nước ngoài chưa hoàn thành. Thành phố đã chấp thuận bổ sung phương án bố trí tái định cư tại phường Yên Nghĩa và khu vực Biên Giang (phường Chương Mỹ). Các địa phương đang xây dựng phương án, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Tuyến đường cấp nước sạch của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai chưa được di chuyển. Một số vị trí hoàn trả mặt đường sau khi thi công dự án đầu tư hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hợp phần tuyến ống truyền tải và bơm tăng áp chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, cần sớm được khắc phục.

Tại nút giao quốc lộ 6 với đường Vành đai 4, dự án cũng còn vướng hạ tầng kỹ thuật và một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, gây cản trở thi công.

Ngoài các vướng mắc về mặt bằng và hạ tầng, dự án cũng gặp khó khăn do thiếu nhân công và một số loại vật liệu, đặc biệt là cấp phối đá dăm (loại 1, loại 2). Nguồn cung từ các mỏ đá khu vực Hòa Bình cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) đang hạn chế do sản lượng khai thác hằng năm gần hết.

Với những vướng mắc trên, sản lượng thực hiện dự án mới đạt hơn 23% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu hiện đang tập trung thi công nền đường, hào kỹ thuật và các hạng mục ở những vị trí đủ điều kiện.

Dự án tuyến đường QL6 đoạn Ba La - Xuân Mai.

Không làm gián đoạn việc cấp nước, cấp điện

Bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án, Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND TP Hà Nội sớm làm việc với Bộ Ngoại giao để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang người nước ngoài; chỉ đạo các địa phương tiếp tục vận động người dân hoàn thiện những phần mặt bằng còn lại trong chỉ giới dự án.

Các đơn vị liên quan được đề nghị khẩn trương di chuyển tuyến cấp nước sạch, hoàn trả mặt đường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và xử lý các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, hộ dân tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6, tạo mặt bằng liên tục cho nhà thầu tổ chức thi công.

Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.

Tuy vậy, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ ngay các điểm nghẽn còn tồn tại trên phạm vi thi công, trong đó có các vị trí vướng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi.

"Quá trình xử lý phải bảo đảm duy trì ổn định các dịch vụ thiết yếu, không để việc triển khai dự án làm gián đoạn cấp nước, cấp điện phục vụ người dân", ông Trương Việt Dũng chỉ đạo.

Dự án đường quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được khởi công từ tháng 12/2022, có chiều dài khoảng 21,7km, điểm đầu tại phường Yên Nghĩa và điểm cuối tại xã Xuân Mai. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với mặt cắt ngang từ 50-60m, vận tốc thiết kế từ 80-100km/h. Tổng mức đầu tư của toàn dự án, bao gồm cả các dự án thành phần phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, khoảng 9.590 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác của quốc lộ 6 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc. Dự án cũng được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc thường xuyên tại cửa ngõ phía Tây, nhất là vào các dịp cuối tuần và lễ, Tết.