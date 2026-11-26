Bằng việc tăng cường đối thoại, công khai, minh bạch các phương án bồi thường, bảo đảm quyền lợi của người dân, địa phương từng bước tạo sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng liền tuyến cho các đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Người dân chủ động tháo dỡ nhà ở, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án giao thông.

Tạo đồng thuận từ người dân

Những ngày này, các hộ dân có đất nằm trong phạm vi thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tổ 32, khu phố Tân Long, phường Đồng Phú chủ động cưa bỏ những cây cao su trong thời kỳ khai thác mủ để bàn giao mặt bằng. Tuyến đường có chiều dài 1,4 km, tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ 17 hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận với chủ trương triển khai dự án.

Ông Nguyễn Bắc Nam, Bí thư Chi bộ khu phố Tân Long cho biết, ngay sau khi có thông tin về chủ trương đầu tư tuyến đường, khu phố đã tổ chức họp dân, phổ biến các nội dung liên quan đến dự án, đồng thời vận động các hộ chủ động giải phóng mặt bằng. Nhận thấy việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường mang lại lợi ích thiết thực, người dân đều phấn khởi, tích cực hưởng ứng.

“Đến thời điểm này, 17/17 hộ đã đồng tình, chủ động cắt cây để bàn giao mặt bằng”, ông Nguyễn Bắc Nam chia sẻ và cho biết, dự kiến chỉ khoảng 10 ngày kể từ khi tổ chức họp dân, công tác bàn giao mặt bằng sẽ cơ bản hoàn tất để triển khai thi công.

Không chỉ ở khu phố Tân Long, sự đồng thuận của người dân cũng đang góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án giao thông trên địa bàn phường Đồng Phú.

Để triển khai Dự án đường số 4 kết nối đường ĐT.741 với đường Đồng Phú - Bình Dương, địa phương phải thu hồi 209 thửa đất với tổng diện tích gần 34 ha. Trong đó, 56 thửa đất với diện tích gần 1,5 ha phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân. Đến nay, dự án chỉ còn 5 thửa đất vướng mắc về mặt bằng do chưa đạt được sự thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ.

Gia đình anh Võ Văn Vũ Bảo, khu phố Tân An, phường Đồng Phú thuộc diện phải thu hồi toàn bộ thửa đất và căn nhà cấp 4 nằm trên mặt tiền đường ĐT.741 để thực hiện dự án. Mặc dù việc di dời ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở và hoạt động kinh doanh, sau khi nắm rõ chủ trương, phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, gia đình anh đã chủ động chuyển đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tháo dỡ công trình nằm trong phạm vi thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông tại phường Đồng Phú.

Anh Bảo cho biết, gia đình đồng tình với chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi được bố trí tái định cư, gia đình đã xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống và tiếp tục công việc buôn bán. Dù hoạt động kinh doanh tại nơi ở mới có phần hạn chế so với trước đây, không gian sinh hoạt rộng rãi, thoáng mát hơn.

“Khi mà mình chấp nhận sớm, quyết định dự án đưa ra thì mình làm nhà cửa sớm thì mình sẽ ổn định cuộc sống sớm hơn”, anh Bảo chia sẻ.

Thực tế triển khai các dự án tại phường Đồng Phú cho thấy, khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, những kiến nghị được lắng nghe, giải quyết và quyền lợi chính đáng được bảo đảm, công tác giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp địa phương rút ngắn thời gian bàn giao mặt bằng, hạn chế tình trạng thi công gián đoạn do vướng đất của một số hộ dân.

Không để công trình chậm tiến độ vì mặt bằng

Hiện nay, trên địa bàn phường Đồng Phú có 14 công trình, dự án đang triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Riêng 5 dự án do UBND phường làm chủ đầu tư có 385 thửa đất bị ảnh hưởng. Khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của hàng trăm hộ dân, đặt ra không ít khó khăn cho chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, trong số 5 dự án do UBND phường làm chủ đầu tư, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án; 3 dự án còn lại đạt từ 80 - 90%.

Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú cho biết, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND phường làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ phận chuyên môn, tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Một đoạn thuộc Dự án đường số 4 kết nối đường ĐT.741 với đường Đồng Phú - Bình Dương đang được triển khai thi công.

Đối với các dự án do Ban Quản lý dự án thành phố làm chủ đầu tư, UBND phường tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại trực tiếp với những hộ dân chưa đồng thuận. Qua đối thoại, các cơ quan chuyên môn rà soát phương án bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định. Trường hợp phát hiện thiếu sót, địa phương kịp thời đề nghị bổ sung, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo ông Hồ Hùng Phi, đối với những trường hợp đã được thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định nhưng chưa đồng thuận, địa phương tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Trường hợp cần thiết sẽ thực hiện các biện pháp theo đúng trình tự, quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Điều đáng ghi nhận là qua quá trình tuyên truyền, vận động, phần lớn người dân trên địa bàn đều đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để triển khai các dự án. Đến nay, địa phương chưa phải ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp nào.

Mặc dù việc giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực, một số công trình, dự án trên địa bàn phường Đồng Phú vẫn chưa có mặt bằng sạch liền tuyến. Việc còn vướng mặt bằng tại một số vị trí khiến các đơn vị thi công khó tổ chức triển khai đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, phường Đồng Phú sẽ xây dựng tiến độ giải phóng mặt bằng chi tiết đối với từng dự án, xác định rõ thời gian hoàn thành, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc.

Với quyết tâm không để xảy ra tình trạng vốn đã bố trí, nhà thầu đã sẵn sàng nhưng công trình vẫn phải chờ mặt bằng, phường Đồng Phú đang nỗ lực tháo gỡ từng “điểm nghẽn”, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình giao thông vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.