Gỡ điểm nghẽn logistics, mở rộng dòng hàng hóa ra Lý Sơn

Lượng tàu, hàng hóa cùng tăng

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, công tác quản lý và phát triển vận tải đường thủy trên địa bàn thời gian qua tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trong đó, hệ thống hạ tầng giao thông thủy tại đặc khu Lý Sơn giữ vai trò quan trọng trong kết nối đất liền với hải đảo.

Thời gian qua, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Ngãi và số lượt tàu, hành khách trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo đều tăng. (Ảnh minh họa).

Cảng Lý Sơn, Cảng Bến Đình cùng các cầu cảng, bến cập tàu, khu neo đậu tàu thuyền và công trình phụ trợ cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách cũng như vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra đảo.

Các tuyến vận tải thủy cũng trở thành “cầu nối” của hoạt động logistics. Từ đất liền, vật liệu xây dựng, nhiên liệu, hàng tiêu dùng được đưa ra đảo. Ở chiều ngược lại, hành, tỏi, hải sản tươi sống và các sản phẩm chế biến từ hải sản được vận chuyển vào đất liền tiêu thụ.

Việc từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành vận tải và giao nhận hàng hóa cũng bước đầu mang lại hiệu quả, hỗ trợ cho chuỗi cung ứng.

Dòng chảy thương mại biển đảo được phản ánh rõ qua những con số tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm.

Tổng lượt tàu thông qua cảng biển Quảng Ngãi đạt 7.369 lượt, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hàng hóa thông qua đạt 47,3 triệu tấn, tăng 33,2%.

Riêng tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, sản lượng hành khách đạt hơn 393.000 lượt, tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng hàng hóa và số lượt tàu hoạt động trên tuyến cũng lần lượt tăng 17,8% và 29,6%.

Cùng với khai thác hạ tầng, Quảng Ngãi duy trì các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, hàng hải, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn được thực hiện thường xuyên trong quá trình quản lý hoạt động vận tải và khai thác cảng, bến.

Trong quý III/2026, lực lượng chức năng tổ chức 132 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 19 triệu đồng. Việc kiểm tra tập trung vào các tuyến trọng điểm, khu vực cảng, bến có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là Sa Kỳ - Lý Sơn và Đảo Lớn - Đảo Bé.

Trong quý, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy; hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa được duy trì ổn định, an toàn.

Điểm nghẽn từ hạ tầng logistics

Dù đạt những kết quả tích cực, logistics đường thủy tại Lý Sơn vẫn còn những hạn chế. Đáng chú ý là hạ tầng logistics thiếu đồng bộ, thiếu mạng lưới kho bãi, điểm tập kết, trung chuyển và kho lạnh chuyên dụng.

Nguồn lực đầu tư và cơ chế xã hội hóa trong lĩnh vực này còn hạn chế, khiến chi phí vận chuyển hàng hóa còn cao. Bên cạnh đó, vận tải đường thủy chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết, trong khi sự kết nối giữa vận tải với thương mại, dịch vụ, du lịch và chuỗi cung ứng tổng thể chưa thực sự đồng bộ.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi xác định tiếp tục tăng cường quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông thủy; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện trên các tuyến trọng điểm.

Ngành cũng sẽ tham mưu các giải pháp đầu tư, nâng cấp hạ tầng, ưu tiên phát triển điểm tập kết, trung chuyển, kho bãi và kho lạnh bảo quản hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành vận tải và giao nhận.

Mục tiêu là tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí dịch vụ, nâng cao hiệu quả vận tải thủy, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển bền vững.