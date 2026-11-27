HTX còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi chưa bền vững

Những năm qua, cùng với quá trình xây dựng NTM, hoạt động của các HTX nông nghiệp đã có nhiều đổi mới. Không ít đơn vị chuyển từ cung ứng dịch vụ truyền thống sang tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, áp dụng quy trình an toàn và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, số HTX đủ năng lực tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị vẫn còn hạn chế.

ThS. Vũ Bảo Linh, chuyên gia Viện Khoa học Kinh tế hợp tác cho biết, khảo sát 200 HTX tại 6 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) năm 2026 cho thấy, doanh thu bình quân chỉ đạt 2,5 tỷ đồng/HTX/năm, vốn hoạt động khoảng 3,82 tỷ đồng. Chỉ 27% HTX tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi; 27,5% có sản phẩm tiêu thụ thông qua hợp đồng. Đáng chú ý, 68% HTX mới tham gia ở cấp độ thấp nhất trong chuỗi giá trị, trong khi số HTX thực sự làm chủ chuỗi chỉ chiếm 3,5%.

Thực tế này cho thấy phần lớn HTX vẫn tập trung vào dịch vụ đầu vào, chưa đủ năng lực tập hợp sản lượng, kiểm soát chất lượng và đàm phán với doanh nghiệp. Trong khi đó, thị trường ngày càng đòi hỏi cao về tiêu chuẩn sản phẩm, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và khả năng cung ứng ổn định.

HTX SXKD DVNN Hoàng Minh (Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) xây dựng thành công mô hình sản xuất, chế biến tinh dầu theo chuỗi giá trị, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. (Ảnh: LMHTX tỉnh Hưng Yên)

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên cho rằng, phát triển HTX nông nghiệp quy mô lớn không phải chạy theo số lượng thành viên, diện tích hay doanh thu, mà quan trọng là nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và lợi ích của thành viên. HTX cần chuyển từ vai trò cung ứng dịch vụ đầu vào sang tổ chức sản xuất, chuẩn hóa chất lượng, tập hợp sản lượng, đàm phán hợp đồng và kết nối chế biến, tiêu thụ. Nếu HTX không đủ mạnh, người nông dân vẫn khó nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị.

Vốn, đất đai, thị trường vẫn là những nút thắt

Theo ThS. Vũ Bảo Linh, 73% HTX gặp khó khăn về tài chính, trong khi vốn vay ưu đãi chỉ chiếm 4,2% tổng cơ cấu vốn. Muốn thu mua, bao tiêu sản phẩm cho thành viên, HTX cần vốn lưu động; muốn nâng cao chất lượng nông sản lại phải đầu tư kho bảo quản, nhà sơ chế, máy móc, thiết bị. Việc nguồn lực hạn chế khiến nhiều đơn vị không đủ khả năng triển khai các phương án kinh doanh có quy mô.

Cùng với vốn, đất đai là rào cản lớn đối với việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Có 64,5% HTX được khảo sát thiếu đất sản xuất. Đặc thù ĐBSH là diện tích đất nông nghiệp bình quân mỗi hộ thấp, ruộng đất phân tán. Việc vận động người dân cho thuê hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn khó khăn do tâm lý giữ đất, thời hạn thuê chưa ổn định và thủ tục thỏa thuận phức tạp.

Ở khâu tiêu thụ, 62% HTX thiếu thị trường đầu ra, 40% thiếu doanh nghiệp liên kết. Nhiều HTX vẫn phụ thuộc vào thương lái, liên kết với doanh nghiệp chủ yếu theo thời vụ. Khi giá nông sản biến động, tình trạng phá vỡ cam kết vẫn xảy ra, khiến việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ thiếu ổn định.

Một điểm yếu khác là năng lực quản trị và nguồn nhân lực, có tới 61% HTX thiếu lao động, 45,5% thiếu cán bộ kỹ thuật, nhiều cán bộ quản lý còn kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản về quản trị kinh doanh, tài chính, marketing và chuyển đổi số. Trong khi đó, việc công khai tài chính, phân phối lợi ích ở một số HTX chưa thực sự tạo được niềm tin để thành viên mạnh dạn góp thêm vốn, góp đất và cam kết tiêu thụ sản phẩm qua HTX.

Theo ông Nguyễn Cao Cường, những khó khăn này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. HTX thiếu vốn nên không đầu tư được hạ tầng; thiếu đất nên khó tổ chức vùng nguyên liệu; năng lực quản trị yếu khiến liên kết với doanh nghiệp thiếu bền vững. Vì vậy, chính sách hỗ trợ cần đi vào từng điểm nghẽn, tránh dàn trải hoặc chỉ hỗ trợ theo số lượng HTX.

Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình livestream quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên tại HTX Sản xuất nhãn lồng Nễ Châu (xã Tân Hưng). (Ảnh LMHTX tỉnh Hưng Yên)

Nâng cao chất lượng nhân lực, tạo nền tảng để HTX phát triển bền vững

Bên cạnh những khó khăn về vốn, đất đai và thị trường, chất lượng nguồn nhân lực cũng là điểm nghẽn cần được quan tâm tháo gỡ. Thực tế cho thấy, nhiều HTX có sản phẩm, có vùng nguyên liệu nhưng vẫn lúng túng trong xây dựng phương án kinh doanh, quản trị tài chính, đàm phán hợp đồng và tìm kiếm thị trường. Đội ngũ cán bộ quản lý phần lớn còn kiêm nhiệm, thiếu kiến thức chuyên sâu, trong khi khả năng thu hút lao động trẻ, người có trình độ về làm việc tại HTX còn hạn chế.

Theo ThS. Vũ Bảo Linh, khoảng cách giữa năng lực phục vụ thành viên và năng lực kinh doanh, tiếp cận thị trường của các HTX hiện còn khá lớn. Do đó, phát triển HTX quy mô lớn không thể chỉ dựa vào việc tăng số lượng thành viên, diện tích hay doanh thu, mà phải nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản và hiệu quả sử dụng vốn. Muốn vậy, yếu tố con người, đặc biệt là đội ngũ quản lý có chuyên môn, giữ vai trò rất quan trọng.

Ông Nguyễn Cao Cường cũng cho rằng, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và sản xuất xanh, HTX phải đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực điều hành. Nếu vẫn duy trì cách làm dựa chủ yếu vào kinh nghiệm và sự kiêm nhiệm thì rất khó tổ chức sản xuất quy mô lớn và xây dựng liên kết bền vững với doanh nghiệp.

Từ thực tế đó, ThS. Nguyễn Đình Hùng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kinh tế hợp tác đề xuất cần thay đổi cách tiếp cận trong đào tạo nhân lực HTX. Thay vì tập huấn đại trà, cần căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng đơn vị để đào tạo, tư vấn về quản trị tài chính, lập phương án kinh doanh, điều hành sản xuất, đàm phán hợp đồng và phát triển thị trường. Cùng với đó, cần có chính sách hỗ trợ tiền lương để thu hút lao động trẻ, người có trình độ chuyên môn về làm việc lâu dài tại HTX; hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn dùng chung theo cụm HTX nhằm hỗ trợ những lĩnh vực mà từng đơn vị chưa đủ nguồn lực thực hiện.

Đối với Hưng Yên và các địa phương vùng ĐBSH, cần lựa chọn một số HTX có tiềm năng, sản phẩm lợi thế và định hướng liên kết chuỗi để triển khai thí điểm, gắn đào tạo với nhiệm vụ và kết quả công việc cụt hể, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Quan trọng hơn, cần chuyển từ tư duy hỗ trợ HTX tham gia các lớp tập huấn sang xây dựng đội ngũ nhân sự đủ năng lực quản trị, điều hành và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây là điều kiện để HTX không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao sức cạnh tranh và từng bước làm chủ chuỗi giá trị nông sản.