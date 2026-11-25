Tập đoàn Đèo Cả

Điểm nghẽn liên thông từ vốn đến công trường

Khó khăn của doanh nghiệp xây dựng thường không dừng ở một khâu riêng lẻ. Từ tiếp cận vốn, huy động nhân công, cung ứng vật liệu đến điều chỉnh giá, nghiệm thu và thanh toán, mỗi khâu đều tác động đến khả năng tổ chức thi công. Một khâu chậm trễ có thể làm gián đoạn dòng tiền, hạn chế huy động nguồn lực và kéo theo nguy cơ chậm tiến độ.

Giai đoạn 2026–2030, nhu cầu vốn xây dựng mới, mở rộng và hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc ước khoảng 1,269 triệu tỷ đồng; trong đó, khoảng 846.000 tỷ đồng cần huy động ngoài ngân sách nhà nước. Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 5/11/2026, cả nước giải ngân 717.161,3 tỷ đồng, đạt 74,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, 27 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương vẫn có tỷ lệ thấp hơn bình quân chung. Sự chênh lệch này đặt ra yêu cầu xem xét cụ thể những vướng mắc trong tổ chức thực hiện và giải ngân tại từng đơn vị, địa phương.

Trước hết là áp lực tiếp cận tín dụng và cân đối dòng tiền. Dự án hạ tầng cần vốn lớn, thời gian xây dựng và hoàn vốn kéo dài, trong khi kỳ hạn vay ngân hàng thường ngắn hơn. Khả năng vay vốn còn phụ thuộc vào năng lực tài chính, phương án hoàn vốn và khả năng trả nợ của nhà đầu tư.

Trên công trường, chênh lệch giữa định mức, đơn giá và chi phí thực tế tiếp tục tạo sức ép. Tại một số địa bàn, tiền công doanh nghiệp phải trả cao hơn đơn giá nhân công công bố, trong khi giá nhiên liệu, vật liệu và chi phí vận chuyển biến động. Thông tư 37/2026/TT-BXD đã hướng dẫn phương pháp xác định định mức, khảo sát và công bố giá vật liệu, nhân công, ca máy, chỉ số giá xây dựng. Tuy nhiên, việc áp dụng có sát thực tế hay không còn phụ thuộc vào chất lượng khảo sát và khả năng cập nhật diễn biến thị trường.

Cùng với chi phí, nguồn cung vật liệu và cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng vẫn là những vấn đề cần tháo gỡ. Nhu cầu đất, cát, đá tăng nhanh, trong khi công suất mỏ, thủ tục cấp phép và điều kiện vận chuyển còn hạn chế. Khi phải tìm nguồn cung xa hơn dự kiến, doanh nghiệp chịu thêm chi phí và phải điều chỉnh tổ chức thi công. Trong khi đó, việc điều chỉnh giá phải căn cứ loại hợp đồng, điều khoản đã ký và quy định pháp luật, không thể áp dụng một phương pháp chung cho mọi trường hợp.

Ở khâu nghiệm thu, thanh toán, khối lượng hoàn thành nhưng chậm được xác nhận hoặc hồ sơ phải bổ sung nhiều lần khiến nhà thầu chưa thể thu hồi vốn đúng thời điểm. Chi phí nhân công, vật liệu và thiết bị vẫn phải duy trì, làm hạn chế khả năng quay vòng vốn cho các hạng mục tiếp theo.

Thời gian qua, các cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp, từ chỉ đạo giảm lãi suất, hướng dẫn xác định chi phí đến xử lý thủ tục nguồn mỏ, cập nhật giá và đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán. Tại thông báo 634/TB-BXD ngày 20/10/2026, Bộ Xây dựng yêu cầu thống nhất hồ sơ nghiệm thu, phân công rõ đầu mối, thời hạn xử lý; thanh toán ngay phần giá trị đã đủ căn cứ, không để vướng mắc ở phần còn đối chiếu làm chậm toàn bộ hồ sơ.

Tuy nhiên, hiệu quả tháo gỡ không thể chỉ được nhìn nhận qua các văn bản chỉ đạo, mà phải thể hiện bằng chuyển biến thực tế: nguồn vốn được khơi thông, vật liệu được cung ứng kịp thời, chi phí được cập nhật phù hợp và khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán đúng hạn.

Rõ đầu mối xử lý và trách nhiệm thực hiện

Muốn xử lý dứt điểm vướng mắc, trước hết cần phân biệt nội dung đã có đủ căn cứ giải quyết theo quy định hiện hành với nội dung cần hoàn thiện cơ chế. Trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm của ngân hàng, bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu, tránh để vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý phải kéo dài trong thời gian chờ sửa đổi chính sách.

Với tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, định hướng dòng vốn; các ngân hàng thương mại chủ động thẩm định, nghiên cứu cho vay hợp vốn đối với dự án có nhu cầu vốn lớn. Nhà đầu tư có trách nhiệm nâng cao năng lực tài chính, minh bạch phương án hoàn vốn và cơ cấu vốn phù hợp. Về dài hạn, cần nghiên cứu phát triển trái phiếu dự án, quỹ đầu tư và cơ chế chia sẻ rủi ro trong PPP để mở rộng nguồn vốn dài hạn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Đối với chi phí xây dựng, Bộ Xây dựng cần tiếp tục hướng dẫn phương pháp xác định, công bố giá, định mức và đôn đốc địa phương cập nhật dữ liệu nhân công, vật liệu, ca máy sát thị trường. Chủ đầu tư cần rà soát dự toán, thực hiện điều chỉnh khi đủ điều kiện. Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải tuân thủ điều khoản đã ký và quy định áp dụng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên và hiệu quả sử dụng vốn.

Về nguồn vật liệu, địa phương cần rà soát trữ lượng, công suất mỏ, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn hoặc nâng công suất đối với các mỏ đủ điều kiện; đồng thời công khai giá và kiểm soát nguồn cung. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải chủ động khảo sát, ký hợp đồng và thanh toán đúng hạn cho đơn vị cung ứng.

Đơn cử, tại Lạng Sơn, ngày 12/11/2026, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 3227/UBND-KTCN, giao các sở, ngành rút ngắn thời gian xử lý thủ tục nâng công suất mỏ đá phục vụ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Một số hồ sơ được xác định thời hạn xử lý trước ngày 17/11 và 20/11/2026. Các cơ sở khai thác được yêu cầu ưu tiên sản lượng, niêm yết công khai và bán đúng giá; doanh nghiệp dự án được giao xây dựng kế hoạch tiếp nhận, thanh toán vật liệu.

Đối với nghiệm thu, thanh toán, chủ đầu tư và ban quản lý dự án cần phối hợp với tư vấn, nhà thầu thống nhất căn cứ xác nhận khối lượng, không đặt thêm thủ tục ngoài quy định. Phần giá trị đủ điều kiện phải được giải quyết đúng hạn; với hồ sơ chưa đủ căn cứ, cần nêu rõ nguyên nhân và thời gian xử lý.

Tại cuộc làm việc với Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam và một số doanh nghiệp ngày 10/9/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chủ động xem xét, giải quyết ngay, không chờ đến các cuộc họp hay hội nghị đối thoại”. Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu việc xử lý kiến nghị phải rõ ràng, thực chất, tránh viện dẫn chung chung các quy định pháp luật.

Việc tháo gỡ cần gắn với trách nhiệm của từng bên. Nhà thầu phải bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn và tiến độ theo hợp đồng; cơ quan quản lý, chủ đầu tư và địa phương phải xử lý kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó không thay thế nghĩa vụ hợp đồng, cũng không làm giảm trách nhiệm của cơ quan thực thi.

Đo hiệu quả bằng kết quả thực chất

Để đánh giá chuyển biến, kết quả tháo gỡ cần được theo dõi ở từng dự án, gắn với đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Các chỉ tiêu cần theo dõi gồm thời gian xử lý thủ tục đất đai, giấy phép mỏ và hồ sơ điều chỉnh; sản lượng vật liệu cung ứng so với nhu cầu; thời gian công bố giá, nghiệm thu và thanh toán; giá trị khối lượng tồn đọng đã giải quyết; khả năng tiếp cận vốn và khối lượng thi công thực tế so với kế hoạch. Mỗi vướng mắc cần xác định cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra. Nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và phản hồi cho doanh nghiệp.

Từ góc độ đánh giá hiệu quả đầu tư, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định đầu tư công cần được nhìn từ khả năng tạo ra thế phát triển mới, giảm chi phí và khơi thông các nguồn lực xã hội, chứ không chỉ dựa vào tỷ lệ vốn đã chi. Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu đánh giá đồng thời tiến độ giải ngân, chất lượng công trình và hiệu quả sau khi đưa vào khai thác.

Để đạt được yêu cầu đó, doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, công nghệ và năng lực tổ chức thi công; đồng thời chủ động dự báo chi phí, tìm nguồn vật liệu hợp pháp, quản trị dòng tiền và tuân thủ cam kết hợp đồng.

Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, việc xử lý kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý, chủ đầu tư và địa phương là điều kiện để duy trì tiến độ triển khai dự án.

Từ tháo gỡ từng điểm nghẽn đến nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ. Khi vốn được bố trí phù hợp, chi phí xác định sát thực tế, vật liệu cung ứng đúng tiến độ, hồ sơ được nghiệm thu và thanh toán kịp thời, doanh nghiệp mới có điều kiện phát huy năng lực trên công trường. Quan trọng hơn, mỗi đồng vốn đầu tư phải được chuyển hóa thành khối lượng, chất lượng và giá trị khai thác thực tế của công trình. Đó mới là thước đo cuối cùng của hiệu quả đầu tư hạ tầng.