Gỡ 'điểm nghẽn', khơi nguồn lực phát triển văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình

Chiều 5/10, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng trao đổi với phóng viên báo chí tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị ấy thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước.

Ông Triệu Thế Hùng cho rằng một điểm có ý nghĩa của hội thảo là sự phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ Công an. Sự phối hợp này thể hiện cách tiếp cận rộng hơn đối với văn hóa.

Theo đó, văn hóa không chỉ gắn với bảo tồn di sản, nghệ thuật hay các hoạt động sáng tạo, mà còn gắn chặt với xây dựng con người, xây dựng môi trường xã hội, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia.

“Chúng ta cần xây dựng văn hóa tuân thủ, để việc tôn trọng và chấp hành pháp luật không chỉ xuất phát từ yêu cầu quản lý mà trở thành ý thức tự giác, chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm xã hội của mỗi người”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nói.

Nhìn nhận văn hóa, phát triển và an ninh có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh một nền văn hóa mạnh góp phần tạo nên một xã hội có kỷ cương, có sức đề kháng và có năng lực sáng tạo; đồng thời, một môi trường an toàn, ổn định là điều kiện quan trọng để văn hóa phát triển và các giá trị tốt đẹp được lan tỏa.

Hội thảo được tổ chức vào ngày 10/10 tại Hội trường Thăng Long, Nhà Quốc hội với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, các bộ, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trọng điểm; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hoá, điện ảnh...

Hội thảo gồm 2 phần tham luận và thảo luận, trong đó phần thảo luận sẽ tập trung vào 3 nhóm nội dung chính.

Gồm: Những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Thực trạng những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay; Kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.