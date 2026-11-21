Tuy nhiên, những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đường gom dân sinh, xử lý sạt trượt và các công trình hạ tầng liên quan vẫn cần được tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án.

Công trường cầu Km50+700 thuộc dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN

Là một phần quan trọng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án cao tốc qua địa bàn thành phố Đà Nẵng có vai trò kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực miền Trung. Hiện nay, 3 dự án trọng điểm gồm mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được triển khai với những tiến độ và khó khăn khác nhau.

Trong đó, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên có chiều dài 66 km, tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 3.217 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cấp năng lực khai thác tuyến kết nối thành phố Huế với Đà Nẵng, đồng thời tăng cường khả năng lưu thông trên hành lang giao thông Bắc - Nam.

Theo Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, toàn bộ tuyến chính dài 66 km, bao gồm 50 cầu, đã hoàn thành khối lượng xây lắp theo hợp đồng ban đầu. Đây là kết quả quan trọng, tạo nền tảng để dự án chuyển sang giai đoạn tập trung hoàn thiện các hạng mục bổ sung, xử lý những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công nhân thi công gia cố mái taluy dương tại dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN

Đối với phần khối lượng phát sinh, bổ sung theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD, tiến độ thực hiện đã đạt hơn 55%. Trong đó, xử lý sạt trượt mái taluy dương mới hoàn thành 7/18 điểm; gia cố mố cầu và cống thoát nước cũng đang được triển khai. Tại cầu Km50+700, đơn nguyên 1 đã cơ bản hoàn thành và thông xe, các hạng mục còn lại tiếp tục được thi công. Hệ thống tường chống ồn gần hoàn thiện, trong khi các hạng mục giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và trạm kiểm soát tải trọng xe đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Tuy nhiên, tiến độ các hạng mục bổ sung đang chịu tác động bởi công tác giải phóng mặt bằng tại 8 vị trí sạt trượt, với tổng diện tích khoảng 8,6 ha, cùng hai vị trí dự kiến xây dựng trạm dừng nghỉ có diện tích khoảng 6 ha trên địa bàn phường Hải Vân.

Trong số này, có 4 vị trí thuộc đất rừng do Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng quản lý; 4 vị trí còn lại là đất rừng do phường Hải Vân quản lý, giao các hộ dân trồng cây. Việc chưa hoàn tất các thủ tục liên quan đến tài sản trên đất và thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất rừng khiến các nhà thầu chưa thể triển khai đồng bộ việc xử lý sạt trượt.

Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh đã đề nghị Vinafor Đà Nẵng phối hợp kiểm tra hiện trạng, xử lý tài sản cây cối trên đất để sớm bàn giao mặt bằng. Đối với diện tích đất do phường quản lý, Ban cũng kiến nghị phối hợp kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường để tạo điều kiện cho nhà thầu tiếp cận thi công trong thời gian hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Ngày 11/11/2026, UBND phường Hải Vân đã có văn bản trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng báo cáo UBND thành phố để trình HĐND thành phố thông qua danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng. Việc sớm hoàn thiện các thủ tục này có ý nghĩa quan trọng, giúp tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vị trí sạt trượt, bảo đảm an toàn khai thác lâu dài.

Công trường cầu Km50+700 thuộc dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN

Nếu dự án La Sơn - Hòa Liên đang tập trung hoàn thiện các hạng mục bổ sung thì tại dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xử lý những tồn tại của hệ thống đường gom, đường dân sinh và các vấn đề liên quan đến quyền lợi người dân.

Dự án có chiều dài 11,47 km, tổng mức đầu tư hơn 2.112 tỷ đồng, đi qua địa bàn xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu. Tuyến chính đã hoàn thành xây dựng, thông xe kỹ thuật từ tháng 8/2025. Đến ngày 1/11/2026, công trình chính thức được bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ III tiếp nhận quản lý, vận hành.

Theo báo cáo ngày 13/11/2026 của Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, tổng sản lượng toàn dự án đạt hơn 89%, trong đó gói thầu xây lắp chính đã đạt gần 99% giá trị hợp đồng. Các hạng mục thiết bị và hệ thống giao thông thông minh cũng đã được khởi công, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Dù vậy, hệ thống đường gom song hành vẫn còn những phần việc chưa thể hoàn thành. Đáng chú ý là khoảng 1,1 km đường gom chưa thể thảm bê tông nhựa do vướng mắc trong giải quyết bồi thường thiệt hại nhà ở của người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công.

Cụ thể, tại một số đoạn đường gom thuộc phạm vi Km77+400 đến Km78+000, còn 23 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường do cho rằng nhà ở bị nứt bởi hoạt động lu rung trong quá trình thi công. Mặc dù UBND xã Bà Nà và Ban QLDA đã nhiều lần phối hợp vận động, giải thích, các hộ dân vẫn tiếp tục kiến nghị giám định lại và xem xét nâng mức bồi thường.

Đây là vấn đề cần được giải quyết thấu đáo bởi bên cạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án, việc xác định đầy đủ thiệt hại và có phương án bồi thường phù hợp cũng là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Khi những kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, việc hoàn thiện đường gom và kết nối giao thông dân sinh sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Một vị trí kết nối đường dân sinh với hệ thống đường gom cao tốc Hòa Liên - Túy Loan còn vướng mặt bằng, chưa thể triển khai thi công hoàn chỉnh. Đây là một trong những phần việc cần sớm giải quyết để bảo đảm giao thông thuận lợi cho khu dân cư hai bên tuyến. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Ngoài ra, dự án còn một vị trí chưa được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công vuốt nối đường dân sinh. Công tác xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án cũng đang được triển khai. Theo kế hoạch, 2 khu tái định cư đầu tiên dự kiến hoàn thành trong năm 2027, trong khi khu còn lại đang được trình phê duyệt dự án. Việc đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư sẽ góp phần ổn định đời sống người dân, tạo điều kiện hoàn thiện những phần việc còn lại của dự án.

Cùng với hai dự án cao tốc nói trên, nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (nút giao Túy Loan) là công trình quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực phía Tây thành phố với các tuyến giao thông huyết mạch.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 537 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng; đơn vị thi công là liên danh DACINCO - Nhất Huy.

Theo Báo cáo số 365/BC-BGTNN ngày 19/11/2026 của Ban quản lý dự án, khối lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 65%, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu. Trong đó, các hạng mục kết cấu chính của cầu vượt Quốc lộ 14B và cầu mở rộng trên tuyến cao tốc đã cơ bản hoàn thành. Hệ thống cống thoát nước cũng đã được thi công xong, một số đoạn đường kết nối đã được thảm bê tông nhựa.

Đáng chú ý, dự án đã giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao, tạo điều kiện để chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh các hạng mục còn lại.

Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng vẫn còn 3 vị trí vướng mắc cần được tháo gỡ. Đầu tiên là khu vực Miếu xóm, nơi dự án cần có phương án bố trí vị trí mới để xây dựng lại công trình tín ngưỡng, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân trong khu vực. Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND xã Bà Nà, tổ dân phố và người dân tìm kiếm quỹ đất phù hợp để triển khai.

Vị trí thứ hai liên quan đến Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 21. Việc kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường đã được thực hiện; Trung tâm Phát triển quỹ đất đang trình các thủ tục thu hồi đất, đồng thời xây dựng phương án bố trí đất thay thế để di dời cửa hàng theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thiết bị phục vụ quản lý và khai thác cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang được triển khai sau khi tuyến chính cơ bản hoàn thành. Hệ thống ITS, thu phí điện tử không dừng và trạm kiểm soát tải trọng xe được đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 12/2026. Ảnh: Xuân Quý/TTXVN

Vị trí còn lại thuộc phạm vi đường gom dân sinh số 1, liên quan đến phần đất do lực lượng Cảnh sát cơ động quản lý. Các đơn vị thuộc Bộ Công an đã có ý kiến về việc tiếp nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công. Hiện các thủ tục liên quan đang được hoàn thiện để sớm bàn giao đất cho dự án.

Có thể thấy, dù mỗi dự án có quy mô và đặc thù riêng, điểm chung trong giai đoạn hiện nay là khối lượng xây lắp tuyến chính đã đạt những kết quả quan trọng, trong khi các hạng mục phụ trợ và giải phóng mặt bằng tiếp tục là yếu tố quyết định tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình.

Việc tháo gỡ những vướng mắc này không chỉ là trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu mà còn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, chính quyền cơ sở và những đơn vị có liên quan. Đặc biệt, đối với các vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản, công trình tín ngưỡng và thiệt hại nhà ở, cần có phương án xử lý đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Khi các điểm nghẽn được giải quyết, những dự án cao tốc qua Đà Nẵng sẽ có điều kiện hoàn thiện đồng bộ hơn, phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường năng lực kết nối giao thông và tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố cũng như toàn vùng miền Trung - Tây Nguyên.