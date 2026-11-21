Ngày 21/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026 và triển khai kế hoạch năm 2027. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Quang cảnh hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026 và triển khai kế hoạch năm 2027 tại Cà Mau.

Áp lực hạ tầng trên những vùng nuôi trọng điểm

Theo báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, năm 2026, bất chấp biến động thị trường và thời tiết cực đoan, sản lượng tôm cả nước vẫn đạt gần 1,48 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm ước đạt 4,22 tỷ USD.

Tại "thủ phủ" tôm Cà Mau, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ toàn tỉnh duy trì ở mức 418.000ha (gồm 384.500ha quảng canh, quảng canh cải tiến; 22.000ha thâm canh và 11.500ha siêu thâm canh). Đến hết tháng 10/2026, sản lượng tôm của địa phương đạt 512.860 tấn, tăng 8,45% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng, bức tranh hạ tầng phục vụ sản xuất đang bộc lộ nhiều bất cập. Theo tham luận của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, hạ tầng vùng nuôi tại nhiều khu vực tập trung chưa được đầu tư đồng bộ.

Nhiều vùng nuôi thiếu hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; hạ tầng thủy lợi, lưới điện, giao thông nội đồng và các công trình xử lý nước thải chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt là với các mô hình nuôi thâm canh và siêu thâm canh mật độ cao.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

"Sự thiếu hụt này khiến người nuôi khó chủ động kiểm soát nguồn nước và mầm bệnh, đẩy chi phí đầu vào tăng cao và làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong khi đó, nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng nuôi rất lớn, vượt quá khả năng tự cân đối của ngân sách địa phương cũng như các hộ sản xuất nhỏ lẻ", ông Mười thông tin.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, trong định hướng dài hạn, Cà Mau xác định phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, sinh thái, hiệu quả và bền vững; trở thành trung tâm lớn của cả nước về sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng sinh thái; phát triển hài hòa các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa, nuôi thâm canh và siêu thâm canh công nghệ cao; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả.

Việc phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản được tỉnh Cà Mau quan tâm đầu tư.

Ưu tiên vốn đầu tư hạ tầng

Để hiện thực hóa mục tiêu năm 2027 phấn đấu đạt sản lượng 677.200 tấn tôm, mở rộng diện tích siêu thâm canh lên 12.500ha và xây dựng ít nhất 51 chuỗi liên kết, tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành Trung ương ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Cụ thể, địa phương đề xuất tập trung vốn cho các dự án thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước tách biệt, lưới điện phục vụ sản xuất, trạm quan trắc môi trường tự động và khu xử lý nước thải tập trung tại các vùng nuôi trọng điểm. Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ đối với các công trình hạ tầng có tính chất liên vùng, tạo nền tảng hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn, đạt chuẩn quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẳng thắn nhìn nhận, lợi thế về quy mô của ngành tôm vẫn chưa chuyển hóa tương xứng thành lợi thế cạnh tranh do những điểm nghẽn chậm được tháo gỡ về hạ tầng, con giống và tổ chức sản xuất.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề nghị địa phương và cơ quan chuyên môn tập trung xác định rõ danh mục công trình hạ tầng thiết yếu cần ưu tiên đầu tư để kiểm soát môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trước mắt, ngành nông nghiệp và các địa phương phải khẩn trương rà soát, triển khai các giải pháp công trình và phi công trình nhằm ứng phó nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, biến động nguồn nước trong mùa khô 2026 - 2027, bảo đảm an toàn hạ tầng vùng nuôi ngay từ đầu vụ.

Bên cạnh đầu tư công, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, yêu cầu tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp tham gia dẫn dắt đổi mới công nghệ, hoàn thiện hạ tầng chuỗi giá trị, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ hiện nay.

Đây cũng là yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trong thực tiễn ngành tôm.