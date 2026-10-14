Gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông cho xã miền núi

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình trong lần đi kiểm tra thực tế tại xã miền núi.

Đường xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn

Ghi nhận tại tuyến đường ĐH3, đoạn từ giáp đường Đông Trường Sơn đến khu dân cư Trà Nhan, có chiều dài khoảng 4,1km, hiện mặt cắt tuyến còn hẹp; nền, mặt đường xuống cấp, một số vị trí rạn nứt, sình lún. Cầu Sông Gia có mặt cắt nhỏ, hai đầu cầu xuất hiện sạt lở; ngầm Khe Trót thường xuyên bị ngập, gây chia cắt giao thông vào mùa mưa. Tuyến đường chưa đáp ứng yêu cầu kết nối với đường Trường Sơn Đông, hạn chế liên kết vùng và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do ảnh hưởng của bão số 14 và mưa lũ năm 2025, tại Km0+700 và Km0+800 trên tuyến ĐH3 đã xảy ra hai vị trí sạt lở nghiêm trọng phía taluy âm, ảnh hưởng đến khoảng 84m nền đường, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và giao thông trên tuyến. Xã đã sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống thiên tai của thành phố để gia cố chân taluy bằng kè rọ đá. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, do mưa kéo dài, sạt trượt tiếp tục phát triển, phạm vi mất ổn định mở rộng. Phần sạt lở phát sinh cần tiếp tục xử lý dài khoảng 90m, ảnh hưởng đến một số hạng mục hạ tầng hiện hữu.

Trong khi đó, cầu Ngầm Trà Nhan nằm trên tuyến giao thông phục vụ đi lại, sản xuất của người dân thôn Trà Nhan và kết nối với tuyến đường lâm sinh trên địa bàn. Cầu do Công ty Cao su Quảng Nam đầu tư xây dựng và đã được đưa vào sử dụng từ trước. Tuy nhiên, do nằm tại khu vực khúc cua của dòng sông, vào mùa mưa, nước chảy xiết thường xuyên gây xói lở, cuốn trôi đường dẫn vào cầu. Khoảng năm 2021, UBND huyện Hiệp Đức (cũ) tiếp tục đầu tư phần đường dẫn nối vào cầu, nhưng đến mùa mưa năm 2022, đoạn đường dẫn này lại bị dòng nước cuốn trôi. Hiện cầu không thể sử dụng, ảnh hưởng kéo dài đến việc đi lại, sản xuất và vận chuyển nông, lâm sản của người dân.

Khu vực cầu Ngầm Trà Nhan còn có điều kiện địa hình, dòng chảy phức tạp; phạm vi nghiên cứu và ảnh hưởng của dự án tương đối lớn, có thể liên quan đến công tác đất đai, tài nguyên khoáng sản và các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành. Trong khi đó, nguồn lực và năng lực của xã còn hạn chế nên chưa đủ điều kiện để tự nghiên cứu, xác định phương án tối ưu và tổ chức triển khai khắc phục, sửa chữa.

Đầu tư, nâng cấp để khơi thông nguồn lực

Ông Hoàng Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phước Trà, cho biết UBND xã Phước Trà (cũ) từng đề xuất đưa dự án đầu tư nâng cấp, hoàn thiện toàn tuyến ĐH3 vào danh mục các dự án đầu tư ưu tiên, thiết yếu. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 179 tỷ đồng, quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, mặt cắt ngang 7,5m, đầu tư đồng bộ cầu, cống trên tuyến. Tuy nhiên, dự án chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố. Vì vậy, xã đề nghị thành phố quan tâm, đưa dự án nâng cấp, hoàn thiện tuyến đường ĐH3 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối đồng bộ với đường Trường Sơn Đông. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy du lịch tại Di tích cấp quốc gia Khu ủy Khu V và Di tích cấp tỉnh Làng Ông Tía.

Đối với các điểm sạt lở hiện hữu, xã kiến nghị thành phố kiểm tra thực tế, xem xét hỗ trợ khoảng 1,7 tỷ đồng để xử lý, gia cố 90m taluy âm tại đoạn Km0+700 - Km0+800, nhằm bảo đảm an toàn công trình và giao thông đi lại của người dân. Đối với khu vực cầu Ngầm Trà Nhan, ông Hoàng Văn Hùng cho rằng UBND thành phố cần sớm quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn phối hợp, hỗ trợ địa phương khảo sát, đánh giá hiện trạng, nghiên cứu và định hướng phương án kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài và hiệu quả đầu tư. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, xã đề nghị thành phố xem xét, nghiên cứu, đề xuất phương án và tổ chức chuẩn bị đầu tư theo quy định; đồng thời đưa công trình vào danh mục chuẩn bị đầu tư hoặc kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố khi đủ điều kiện.

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH3, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu xã Phước Trà đẩy nhanh các bước thủ tục để báo cáo và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng giao thông xuống cấp thời gian qua. Đối với các điểm sạt lở hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân, xã cần khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phương án đầu tư, gia cố. Trước mắt, tập trung sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa năm 2026. Về lâu dài, xã Phước Trà phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài chính đánh giá tổng thể các tuyến đường, đặc biệt là tuyến ĐH3 và khu vực Ngầm Trà Nhan, để có phương án đầu tư nâng cấp phù hợp. Các đơn vị chủ động tham mưu, hướng dẫn địa phương về chuyên môn, thủ tục để đưa các dự án vào kế hoạch đầu tư. Bên cạnh đó, địa phương cần sớm thành lập Ban Quản lý dự án xã để chủ động trong công tác giải ngân, giải phóng mặt bằng; rà soát, đề xuất các vị trí mỏ nhằm bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng.