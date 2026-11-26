Điểm nhấn của chủ trương này là sự kết hợp đồng bộ giữa các biện pháp hành chính, đòn bẩy kinh tế và chính sách “xanh hóa” giao thông, bảo đảm nguyên tắc phát triển hạ tầng công cộng song hành cùng lộ trình kiểm soát phương tiện.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông góp phần phát triển giao thông công cộng, giao thông xanh. Ảnh: Nguyễn Quang

Hạn chế phương tiện giao thông cá nhân

Tại Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND quy định các chính sách đột phá phát triển vận tải hành khách công cộng, logistics đô thị và lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm, HĐND thành phố quy định về lộ trình, khu vực và các biện pháp hạn chế hoạt động của phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô. Quy định nhằm mục tiêu kiểm soát sự gia tăng nhanh chóng của xe máy, ô tô cá nhân; ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng và phương tiện giao thông xanh (xe điện, phương tiện sử dụng năng lượng sạch); cải thiện chất lượng không khí tại khu vực nội đô.

Nghị quyết quy định thực hiện phân vùng hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, cũng như thực hiện các biện pháp kinh tế nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND giao UBND thành phố thí điểm thực hiện trong phạm vi đường Vành đai 3, tổ chức đánh giá hiệu quả, tác động xã hội làm cơ sở mở rộng phạm vi hạn chế. Trong đó, thành phố thí điểm quy định khung giờ hoạt động trong giờ cao điểm, ngoài giờ cao điểm đối với từng loại phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, bảo đảm phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Về tổ chức thu phí giảm ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND quy định thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào một số khu vực nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

UBND thành phố xác định khu vực áp dụng thu phí giảm ùn tắc giao thông và xây dựng phương án thu phí trên cơ sở điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng kiểm soát và quản lý thu phí, đồng thời đánh giá tác động kinh tế - xã hội, môi trường.

Việc xác định khu vực áp dụng thu phí và phương án thu phí phải được tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố xem xét, quyết định việc áp dụng thu phí giảm ùn tắc giao thông và các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

UBND thành phố nghiên cứu, xây dựng lộ trình triển khai các giải pháp quản lý nhu cầu giao thông, phân vùng hoạt động của phương tiện cơ giới đường bộ, thí điểm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và các biện pháp kinh tế nhằm giảm ùn tắc giao thông theo Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND và quy định của pháp luật; bảo đảm kế thừa, lồng ghép với các nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao tại Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 7-12-2025 về triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 28-9-2017 thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 4-7-2017 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”.

Việc triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp, trên cơ sở đánh giá đầy đủ điều kiện hạ tầng, năng lực đáp ứng của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tác động kinh tế - xã hội và bảo đảm sự đồng thuận của người dân.

Việc hạn chế phương tiện cá nhân trong Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND cũng bổ sung, cụ thể hóa một số chính sách tại Nghị định số 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ; định hướng phát triển vận tải hàng hóa và logistics đô thị phù hợp với đặc thù của Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, Nghị quyết đưa ra các biện pháp để hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm thành phố nhằm giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải, tạo động lực để người dân chuyển dịch thói quen sang sử dụng mạng lưới đường sắt đô thị, xe buýt điện công cộng và các phương tiện phi cơ giới.

Triển khai lộ trình đồng bộ

Theo UBND thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND, UBND thành phố nghiên cứu thí điểm thực hiện trong phạm vi đường Vành đai 3, tổ chức đánh giá hiệu quả, tác động xã hội làm cơ sở mở rộng phạm vi hạn chế; nghiên cứu quy định khung giờ hoạt động trong giờ cao điểm, ngoài giờ cao điểm đối với từng loại phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, bảo đảm phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Thực tế, đến nay, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND “Quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội”, có hiệu lực từ ngày 15-1-2026 và Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30-4-2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND với một số nội dung.

Cụ thể, phạm vi hạn chế từ Vành đai 3 trở vào trung tâm: Đối tượng hạn chế là xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên; xe tải chuyên dùng; xe khách hợp đồng từ 29 chỗ (không kể người lái). Khung giờ hạn chế được xác định là cấm toàn bộ xe tải lưu thông trong giờ cao điểm; xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn, xe hợp đồng từ 29 chỗ trở xuống được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Như vậy, nội dung hạn chế phương tiện cá nhân đã và đang được UBND thành phố triển khai thực hiện với một số loại phương tiện cơ giới cá nhân. Cụ thể, xe tải thông dụng, xe tải chuyên dùng, xe hợp đồng chở khách từ 29 chỗ trở xuống bị hạn chế từ Vành đai 3 trở vào trung tâm và chỉ được phép hoạt động trong một số khung giờ nhất định.

Việc đưa nội dung hạn chế hoạt động của phương tiện giao thông cá nhân vào Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND để UBND thành phố có chủ trương và nghiên cứu, áp dụng thêm cho một số loại phương tiện cơ giới đường bộ khác và sẽ được UBND thành phố đánh giá hiệu quả từ các nội dung đã thực hiện, từ đó làm cơ sở áp dụng mở rộng đối tượng bị hạn chế cũng như phạm vi hạn chế.

Nằm trong lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân, thành phố cũng áp dụng thí điểm và mở rộng Vùng phát thải thấp (Low Emission Zone - LEZ) tại một số khu vực trung tâm, hạn chế các phương tiện có mức phát thải cao lưu thông. Việc triển khai Vùng phát thải thấp không chỉ nhằm cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển giao thông công cộng, giao thông xanh và xây dựng đô thị bền vững trong những năm tới.

Bên cạnh đó, thành phố cũng điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ phương tiện theo khu vực. Trong đó, thành phố tăng mức phí trông giữ xe cá nhân tại khu vực lõi đô thị để hạn chế phương tiện cá nhân đỗ, dừng; đồng thời trợ giá hoặc miễn/giảm phí gửi xe tại các điểm trung chuyển kết nối với đường sắt đô thị và xe buýt.

Cụ thể, tháng 10-2026, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5794/QĐ-UBND về việc ban hành “Giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố”. Theo đó, Hà Nội tăng giá trông giữ ô tô, xe máy theo hợp đồng tại một số khu vực đô thị lõi, cùng các mức phí theo lượt được phân chia theo khu vực và loại phương tiện.

Đồng thời, thành phố cũng khuyến khích người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, xe sử dụng năng lượng sạch. HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, thành phố cũng có nhiều chính sách hỗ trợ tăng cường xây dựng hạ tầng trạm sạc, điểm đỗ xe ưu tiên cho phương tiện xanh và các chính sách hỗ trợ tài chính, lệ phí tại Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.