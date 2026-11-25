Cụ thể hóa Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố khóa XVII quy định các chính sách đột phá phát triển vận tải hành khách công cộng, logistics đô thị và lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm, UBND thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường. Với tỷ lệ xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh dự kiến đạt gần 61% vào cuối năm 2026, Thủ đô đang tạo bước đột phá lớn, vượt xa lộ trình đã đề ra.

Xe buýt điện đón khách tại điểm dừng, đỗ trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề). Ảnh: Quang Thái

Rõ trách nhiệm, rõ tiến độ thực hiện

Nhằm đưa Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND vào cuộc sống, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND với hàng loạt giải pháp đồng bộ. Trọng tâm của kế hoạch là ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, nâng cao chất lượng xe buýt, tăng cường kết nối với đường sắt đô thị, đồng thời nâng cấp hệ thống nhà chờ, điểm trung chuyển và đầu cuối.

Song song với việc phát triển hạ tầng xe đạp công cộng và hệ sinh thái vận tải số, Thủ đô sẽ đẩy mạnh lộ trình “xanh hóa” xe buýt bằng việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang điện và năng lượng sạch. Thành phố đặt mục tiêu phát triển vận tải công cộng khối lượng lớn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ.

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng và chuyển đổi phương tiện xanh, Hà Nội sẽ thực thi các chính sách hỗ trợ đầu tư, trợ giá và ưu đãi nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Quá trình chuyển đổi xe buýt chạy điện, năng lượng xanh sẽ bám sát Kế hoạch số 149/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, toàn bộ các tuyến buýt mở mới tới đây bắt buộc phải sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, thành phố sẽ xây dựng lộ trình nâng cao hiệu quả khai thác để giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách. Việc trợ giá tới đây phải gắn chặt với sản lượng, chất lượng phục vụ thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch nhưng vẫn giữ vững mục tiêu an sinh xã hội.

Về quy hoạch hạ tầng, Hà Nội phát triển các bến xe khách liên tỉnh mới gắn kết chặt chẽ với đường sắt đô thị, bãi đỗ xe trung chuyển và bến xe buýt để hình thành các trung tâm trung chuyển đa phương thức hiện đại.

Ngoài ra, các vị trí đón trả khách cho taxi, xe hợp đồng điện tử dưới 8 chỗ cùng điểm đỗ xe đạp, xe máy điện công cộng sẽ được bố trí khoa học tại những nơi đủ điều kiện hạ tầng, vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa giữ gìn mỹ quan đô thị.

Trên lĩnh vực chuyển đổi số, thành phố thúc đẩy các ứng dụng đặt xe, đặt vé, thanh toán điện tử liên thông và nền tảng quản lý đa phương thức; đồng thời thí điểm nhiều giải pháp giao thông thông minh và phương tiện công nghệ cao.

Chất lượng dịch vụ vận tải cũng sẽ được siết chặt thông qua bộ tiêu chí đánh giá riêng cho từng loại hình và công bố rộng rãi tới người dân. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, khuyến khích họ ứng dụng công nghệ và quản trị tiên tiến vào hoạt động.

Để các mục tiêu trên sớm thành hiện thực, Kế hoạch số 284/KH-UBND phân định rạch ròi trách nhiệm và tiến độ ban hành quy trình, thủ tục hướng dẫn thực thi Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND tới từng sở, ngành, địa phương.

Thành phố quán triệt nguyên tắc “một đầu mối chịu trách nhiệm chính”, các đơn vị phối hợp phải chủ động vào cuộc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy hay bỏ sót nhiệm vụ.

Mọi quy hoạch hay chính sách giao thông, suy cho cùng đều hướng tới thước đo cao nhất là sự hài lòng của người dân. Khi việc di chuyển bằng phương tiện công cộng trở nên thuận tiện nhờ vé điện tử liên thông, điểm trung chuyển kết nối đa phương thức và dàn phương tiện sạch, an toàn, người dân Thủ đô sẽ có đủ lý do để chủ động rời bỏ xe cá nhân.

Với lộ trình bài bản và cơ chế phân cấp, giao quyền rõ ràng, Kế hoạch số 284/KH-UBND không chỉ tạo hành lang pháp lý đồng bộ để hiện thực hóa Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND mà còn đặt nền móng vững chắc cho mạng lưới giao thông xanh, thông minh tại Thủ đô.

Sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành ngay từ khâu tổ chức thực hiện được kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo bước chuyển biến thực chất cho diện mạo giao thông đô thị Hà Nội trong giai đoạn mới.

Xây dựng hạ tầng giao thông công cộng hiện đại

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Hà Nội đã đưa vào hoạt động 568 xe buýt điện trên 34 tuyến, nâng tổng số phương tiện xe buýt điện và sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn lên 1.051 xe, hoạt động trên 64 tuyến.

Tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng xanh đạt 52,7% tổng số xe buýt. Trong tổng số 1.051 xe buýt sử dụng năng lượng xanh hiện có 912 xe buýt điện và 139 xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG). Kết quả này cao hơn mục tiêu đề ra cho năm 2026 (23%) và năm 2027 (39%) tại Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh. Việc chuyển đổi phương tiện đang được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện môi trường.

Đáng chú ý, trong số 11 đơn vị vận tải buýt đang hoạt động trên địa bàn, đã có 3 đơn vị hoàn thành chuyển đổi 100% phương tiện sang xe buýt điện, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái VinBus, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Công ty cổ phần Ô tô vận tải Hà Tây.

Cùng với các doanh nghiệp này, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đang tích cực triển khai thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel bằng phương tiện chạy điện. Tính đến hết tháng 10-2026, Transerco đã đưa 375 xe buýt điện vào hoạt động trên 24 tuyến.

Đầu tháng 11-2026, doanh nghiệp tiếp tục đưa thêm 31 xe vào khai thác trên 3 tuyến, gồm: Tuyến số 03B (Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên, Long Biên), tuyến số 28 (Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Trường đại học Mỏ - Địa chất) và tuyến số 100 (Long Biên - Đặng Xá, Gia Lâm). Đồng thời, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến số 100 phù hợp với đặc thù khai thác xe buýt điện, bảo đảm hoạt động vận tải ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, Hà Nội tiếp tục chuyển đổi phương tiện trên 13 tuyến buýt với 161 xe.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi, thành phố Hà Nội đã ban hành các cơ chế hỗ trợ tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố, ngân sách thành phố hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trong thời gian tối đa 10 năm.

Chính sách hỗ trợ được áp dụng không chỉ đối với hoạt động đầu tư mua sắm phương tiện mà còn bao gồm đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng như: Trạm biến áp, trạm sạc và trạm nạp khí.

Về bến bãi đỗ xe phục vụ vùng phát thải thấp, trên địa bàn thành phố có 1.690 bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch (trong đó 1.124 bãi mặt bằng, 97 bãi ngầm, 469 bãi đỗ cao tầng). Đến nay, Hà Nội có 72 bãi đỗ xe đưa vào khai thác sử dụng; 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư xây dựng...

Nhằm giải quyết trước mắt tình trạng thiếu bãi đỗ xe tại khu vực các phường nội đô để phục vụ vùng phát thải thấp, Sở Xây dựng Hà Nội đang báo cáo UBND thành phố đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư bãi đỗ xe giai đoạn 2026-2030 (theo hướng dự án đầu tư công, xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công), gồm: Bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Đường Thành - Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm); bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Cung Văn hóa Lao động hữu Nghị Việt Xô (phường Cửa Nam); bãi đỗ xe ngầm ký hiệu Pmb-2 và Png-3 tại khu đất phía Tây Công viên Bách Thảo (phường Ba Đình).

Đối với bãi đỗ xe trung chuyển để phục vụ vùng phát thải thấp, Sở Xây dựng đang xây dựng phương án bố trí bãi đỗ tại các vị trí cửa ngõ giáp ranh vùng phát thải thấp, phục vụ nhu cầu gửi xe cá nhân để chuyển sang phương tiện công cộng vào khu vực trung tâm.

Bước đầu, Sở đã rà soát hơn 210 vị trí với tổng diện tích gần 24.000m² trong Vành đai 1. Ngoài ra, đơn vị định hướng phân luồng từ xa, cho phép người dân gửi xe tại khu vực ngoài Vành đai 2, kết hợp sử dụng các tuyến buýt gom vào nội đô nhằm giảm áp lực cho các điểm đỗ gần ranh giới...

(Còn nữa)