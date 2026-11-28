Quy hoạch hàng nghìn bãi đỗ xe, thực tế vẫn thiếu trầm trọng

Tại Hà Nội, tìm được chỗ đỗ ô tô, nhất là ở khu vực nội đô đang trở thành bài toán nan giải đối với nhiều người dân.

Nhu cầu điểm đỗ xe tại Hà Nội là rất lớn.

Đặc biệt ở các khu dân cư đông đúc, tuyến phố tập trung nhiều cơ quan, bệnh viện, trung tâm thương mại, tình trạng phương tiện dừng, đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè diễn ra phổ biến.

Thực trạng này phản ánh sự mất cân đối ngày càng lớn giữa tốc độ gia tăng phương tiện và khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông tĩnh.

Theo số liệu của Sở Xây dựng Hà Nội, Thành phố hiện có khoảng 9,38 triệu phương tiện đang hoạt động gồm phương tiện do thành phố quản lý và phương tiện cá nhân từ các địa phương khác thường xuyên lưu thông.

Tốc độ tăng phương tiện bình quân hằng năm đạt hơn 10% đối với ô tô và hơn 3% đối với xe máy.

Nhưng diện tích đất dành cho giao thông tĩnh của Hà Nội mới đạt dưới 1%, không gian đỗ xe chỉ đáp ứng khoảng 10 - 15% nhu cầu thực tế.

Phần lớn phương tiện phải tìm chỗ đỗ tạm tại lòng đường, vỉa hè, khu đất trống, bệnh viện, trường học hoặc các khu vực công cộng.

Đáng chú ý, sự thiếu hụt này không phải do Hà Nội chưa có quy hoạch. Theo Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố xác định 1.690 bãi đỗ xe công cộng.

Tuy nhiên đến nay mới có 72 bãi đỗ xe được đưa vào khai thác, chiếm khoảng 4,3%; 61 bãi đang triển khai đầu tư, chiếm khoảng 3,6%. Còn lại 1.557 bãi, tương đương 92,1% tổng số bãi theo quy hoạch, chưa được triển khai.

Khoảng cách lớn giữa quy hoạch và thực tế khiến nhiều khu vực đô thị rơi vào tình trạng thiếu chỗ đỗ xe kéo dài. Khi các công trình giao thông tĩnh chưa được đầu tư đồng bộ, lòng đường và vỉa hè trở thành nơi đáp ứng nhu cầu đỗ xe bất đắc dĩ.

Giải quyết nút thắt quỹ đất, cơ chế để khơi thông nguồn lực đầu tư

Lý giải tình trạng nhiều dự án bãi đỗ xe chậm triển khai, một trong những nguyên nhân lớn là quỹ đất dành cho giao thông tĩnh khó khai thác trên thực tế.

Nhiều dự án bãi đỗ xe được quy hoạch nhưng gặp khó khăn trong quá trình triển khai.

Nhiều vị trí được xác định trong quy hoạch nằm xen cài tại khu dân cư hiện hữu, diện tích nhỏ, liên quan đến đất công hoặc chồng lấn với các dự án khác, khiến công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng gặp trở ngại.

Đối với các bãi đỗ xe ngầm tại khu vực nội đô, vườn hoa, công viên, chi phí đầu tư lớn do yêu cầu về kết cấu, địa chất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong khi đó, thời gian thu hồi vốn kéo dài, hiệu quả tài chính không cao khiến doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà.

Một vướng mắc khác nằm ở cơ chế đầu tư. Với những dự án bãi đỗ xe kết hợp dịch vụ thương mại, phần diện tích thương mại, dịch vụ có vai trò tạo nguồn thu, hỗ trợ thu hồi vốn.

Tuy nhiên theo quy định hiện hành, phần diện tích này có trường hợp không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư phải tự thỏa thuận với người sử dụng đất. Điều này khiến quá trình triển khai dự án gặp khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng bế tắc.

Thủ tục đầu tư kéo dài, phải thực hiện nhiều bước về quy hoạch, chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất và cấp phép xây dựng cũng làm tăng chi phí, thời gian thực hiện.

Trong khi đó, các điểm trông giữ xe tự phát với chi phí đầu tư thấp vẫn tồn tại, tạo ra sự cạnh tranh thiếu bình đẳng với các dự án bãi đỗ xe được đầu tư bài bản.

Phát triển hệ thống bãi đỗ xe đồng bộ

Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6561/UBND-ĐT về triển khai đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe trên địa bàn.

Hà Nội khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư hệ thống bãi đỗ xe.

Thành phố giao Sở Xây dựng rà soát tổng thể quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe, đề xuất điều chỉnh, bổ sung những vị trí phù hợp, đồng thời loại bỏ các vị trí không còn khả thi hoặc không còn phù hợp với quy hoạch mới.

Việc rà soát phải bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị.

Đặc biệt thành phố yêu cầu xác định cụ thể danh mục các bãi đỗ xe cần ưu tiên đầu tư, làm rõ vị trí, quy mô, quỹ đất, phương thức đầu tư và tiến độ thực hiện.

Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục dự án triển khai trong năm 2027 và giai đoạn 2027 - 2030, công khai thông tin để thu hút doanh nghiệp tham gia.

Cùng với việc huy động nguồn lực xã hội hóa, Hà Nội cũng tính đến phương án sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số dự án bãi đỗ xe tại những khu vực cấp thiết nhưng khó thu hút đầu tư tư nhân.

Với các dự án đã được giao chủ đầu tư nhưng chậm triển khai, thành phố yêu cầu kiểm tra tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý.

Đây được xem là bước cần thiết để tránh tình trạng đất quy hoạch bãi đỗ xe bị bỏ trống hoặc sử dụng không đúng mục đích trong thời gian dài.

Trước mắt, Thành phố có thể khai thác hợp lý các khu đất công, khu đất dự án chậm triển khai, khuôn viên trường học hoặc một số không gian công cộng để tổ chức trông giữ phương tiện theo khung thời gian phù hợp.

Việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè cũng cần được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không ảnh hưởng đến năng lực lưu thông và không gian dành cho người đi bộ.

Về lâu dài, Hà Nội cần gắn phát triển giao thông tĩnh với các đầu mối giao thông công cộng, đặc biệt là nhà ga đường sắt đô thị, hình thành các điểm đỗ xe trung chuyển, khuyến khích người dân gửi phương tiện và tiếp tục hành trình bằng phương tiện công cộng.