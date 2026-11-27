Phụ nữ vùng cao xã Sín Chéng (tỉnh Lào Cai) được đào tạo dạy nghề dệt vải thổ cẩm và định hướng lao động tại địa phương.

Bài toán nghẽn thông tin và tâm lý e ngại ở vùng cao

Nhiều năm qua, thị trường lao động tại khu vực Tây Bắc nói chung và các địa bàn vùng cao, biên giới của Lào Cai như Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà nói riêng vẫn tồn tại một nghịch lý khó giải quyết: Doanh nghiệp liên tục thiếu hụt nguồn nhân lực, trong khi lao động địa phương lại thiếu việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh và phụ thuộc chủ yếu vào mùa vụ nông nghiệp.

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất xuất phát từ rào cản thông tin và khoảng cách địa lý, khiến người lao động tại các bản làng xa xôi ít có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các kênh giao dịch việc làm chính thức.

Do hạn chế về ngôn ngữ, hạ tầng công nghệ cùng điều kiện địa hình chia cắt, phần lớn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chủ yếu tìm kiếm việc làm thông qua truyền miệng hoặc tự phát đi làm thời vụ qua biên giới, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

“Chúng tôi được các bạn rủ đi làm tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Ban đầu cũng không biết gì, sau đấy các bạn đi làm về kể, bảo làm được, có chỗ ăn ở, lương tốt, thế là đi thôi. Ai đi trước bảo người đi sau”, anh Cư Seo Nhà, trú tại thôn Lùng Cải, xã Tả Củ Tỷ, tỉnh Lào Cai, cho biết.

Bên cạnh đó, công tác định hướng nghề nghiệp tại các cơ sở vùng sâu, vùng xa chưa thực sự sát với nhu cầu tuyển dụng của các khu công nghiệp.

Nhiều lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa mạnh dạn rời bản làng tìm kiếm việc làm do thiếu tự tin về kỹ năng nghề nghiệp, e ngại trước môi trường làm việc mới và lo lắng về chi phí sinh hoạt khi đến các đô thị.

Đưa sàn giao dịch việc làm lưu động về tận bản

Để tháo gỡ khó khăn do khoảng cách địa lý, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã đổi mới phương thức tiếp cận người lao động.

Thay vì chờ người lao động tìm đến trung tâm, các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với chính quyền cấp xã và các tổ chức đoàn thể đưa những phiên giao dịch việc làm lưu động về các cụm thôn, bản vùng sâu, vùng xa.

Tại các phiên giao dịch việc làm lưu động được tổ chức ở những xã đặc biệt khó khăn, các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ.

Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng yếu thế được đội ngũ chuyên viên trực tiếp tư vấn về quyền lợi, mức lương, chế độ bảo hiểm xã hội cũng như các chính sách hỗ trợ học nghề ngắn hạn.

Giảng viên Trường Cao đẳng Lào Cai trao đổi về công tác giảng dạy cho sinh viên với lãnh đạo, nhân viên Khách sạn De La Coupole – Mgallery (Sa Pa).

Các hội nghị đối thoại về chính sách lao động, việc làm được tổ chức trực tiếp tại cơ sở cũng góp phần giải đáp những thắc mắc của người dân về cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác chính thức, như Chương trình EPS hoặc chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc.

Hoạt động kết nối, tư vấn trực tiếp theo phương thức “cầm tay chỉ việc” từng bước tháo gỡ tâm lý e ngại, giúp người lao động yên tâm hơn khi ký kết hợp đồng tuyển dụng với doanh nghiệp.

Ông Phạm Tuấn Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, cho rằng chính quyền địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý lao động, chủ động nắm bắt nhu cầu việc làm của người dân để xây dựng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động

Để giải quyết bài toán “học nghề xong lấy gì để làm”, tỉnh Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Việc tiếp cận nguồn vốn kịp thời đóng vai trò quan trọng, giúp người lao động sau khi tham gia các phiên giao dịch việc làm có điều kiện tự tạo sinh kế tại địa phương hoặc trang trải những chi phí ban đầu khi đi làm xa.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Lào Cai đã giải quyết việc làm cho gần 30.000 lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở mức khoảng 2%.

Cùng thời gian này, chương trình tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ hơn 10.200 lao động vay vốn, với tổng doanh số giải ngân đạt hơn 990 tỷ đồng.

Nguồn vốn này đã giúp hàng nghìn hộ gia đình mở rộng quy mô trang trại, đầu tư công cụ sản xuất và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại Sa Pa, Bắc Hà.

Sự kết hợp giữa hoạt động tư vấn việc làm và hỗ trợ vốn vay đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn.

Theo đó, toàn tỉnh đã chuyển dịch 6.012 lao động từ khu vực nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp như công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ kho bãi tại khu vực cửa khẩu, đạt gần 86% kế hoạch năm.

Cùng với những giải pháp trên, việc nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Lào Cai cũng góp phần tạo nền tảng phát triển thị trường lao động theo hướng số hóa, bền vững trong thời gian tới.