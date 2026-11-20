Người dân thôn Gia Tân bốc thăm đất dịch vụ ngày 20-11-2026. Ảnh: Mạnh Vũ

Từng bước hiện thực hóa chính sách

Chính sách đất dịch vụ áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp hợp pháp theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ, có diện tích đất bị Nhà nước thu hồi trên 30% trong giai đoạn từ ngày 1-1-1997 đến trước ngày 1-8-2008 để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Tại xã Quang Minh, việc thực hiện chính sách này đã kéo dài nhiều năm. Hàng nghìn hộ dân thuộc diện xem xét nhưng chưa được giải quyết đầy đủ quyền lợi. Huyện Mê Linh trước đây và xã Quang Minh đã nhiều lần kiến nghị thành phố Hà Nội tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, phải đến năm 2023, sau khi có sự thống nhất chủ trương giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội, việc triển khai chính sách giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh cũ mới có cơ sở để thực hiện.

Đây là tiền đề quan trọng để xã Quang Minh rà soát hồ sơ, xác định đối tượng, xây dựng phương án bố trí đất và giải quyết những trường hợp tồn đọng.

Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Quang Minh Phùng Công Thế cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã xác định giải quyết đất dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo, UBND xã kiện toàn các tổ công tác, xây dựng kế hoạch rà soát đến từng hộ có đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 1997-2008.

Theo rà soát ban đầu, toàn xã có khoảng 2.410 hộ thuộc diện cần xem xét giải quyết đất dịch vụ, với nhu cầu giao đất khoảng 11,1ha. Đến nay, xã đã rà soát được 1.160 hộ cơ bản đủ điều kiện để tiếp tục thẩm định, xem xét hồ sơ. Tính đến ngày 20-11, xã đã tổ chức 10 đợt bốc thăm cho 377 hộ gia đình, cá nhân, tương ứng giao 253 ô đất.

Bà Nguyễn Thị Thủy ở thôn Phú Nhi cho biết, cách đây 21 năm, gia đình bà bị thu hồi 905m² đất nông nghiệp. Nay được bố trí đất dịch vụ, gia đình có thêm điều kiện tính toán sinh kế, ổn định cuộc sống.

Trong đợt bốc thăm ngày 20-11, ông Đặng Đình Khoa ở thôn Gia Tân đánh giá cao việc chính quyền công khai quy trình thực hiện. Danh sách, diện tích và vị trí các thửa đất được niêm yết để người dân theo dõi, giám sát. Theo ông Khoa, sự minh bạch này giúp các hộ yên tâm, hạn chế băn khoăn, so bì trong quá trình xét duyệt và bố trí đất.

Sáng 20-11, có 172 hộ dân thôn Gia Tân đủ điều kiện tham gia bốc thăm vị trí ô đất. Ảnh: Mạnh Vũ

Rõ trách nhiệm, không để phát sinh điểm nghẽn mới

Dù đạt kết quả bước đầu, việc giải quyết đất dịch vụ tại Quang Minh vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân không chỉ do những thay đổi về cơ chế, chính sách qua các thời kỳ mà còn xuất phát từ bất cập trong quản lý, lưu trữ hồ sơ và tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, hàng nghìn hộ dân bị thu hồi đất qua nhiều giai đoạn. Không ít gia đình đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng từ hàng chục năm trước nhưng không còn lưu giữ đầy đủ quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, danh sách chi trả hoặc bản đồ giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, việc xác định diện tích, thời điểm thu hồi và điều kiện hưởng chính sách lại phụ thuộc trực tiếp vào những tài liệu này. Một số trường hợp còn vướng mắc về nhân khẩu, điều kiện xen ghép, chưa nhận tiền bồi thường hoặc có sự chênh lệch giữa diện tích kê khai với hồ sơ địa chính.

Bên cạnh đó, tiến độ đầu tư hạ tầng tại các khu đất dịch vụ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bố trí đất cho người dân. Những tồn tại này đòi hỏi xã Quang Minh phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ theo từng dự án, từng nhóm vướng mắc.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh Hoàng Anh Tuấn cho biết, quan điểm của cấp ủy, chính quyền là từng bước giải quyết dứt điểm chính sách đất dịch vụ cho nhân dân, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và không để phát sinh vướng mắc mới. Trên tinh thần đó, xã xác định rõ các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, gắn từng khâu với trách nhiệm của cơ quan chuyên môn.

Để bảo đảm công khai, khách quan trong xét duyệt và bốc thăm, UBND xã có trách nhiệm công bố đầy đủ danh sách các hộ tham gia, sơ đồ, ký hiệu, diện tích từng ô đất, phương án xen ghép, nội quy và trình tự thực hiện. Quá trình bốc thăm phải có sự giám sát, kết quả được công bố rõ ràng, thống nhất với hồ sơ. Nếu phát sinh tình huống chưa rõ, phải dừng để kiểm tra, giải thích, xử lý đúng thẩm quyền.

Việc hoàn thiện thủ tục sau bốc thăm cũng phải được thực hiện khẩn trương, không để người dân tiếp tục chờ đợi.

Người dân thôn Gia Tân ký xác nhận vị trí ô đất đã bốc thăm trúng. Ảnh: Mạnh Vũ

Đối với những hồ sơ còn tồn đọng, xã phân loại, xử lý cụ thể theo từng nhóm vướng mắc. Việc rà soát cơ bản phải hoàn thành trong tháng 1-2027, tổ chức bốc thăm đối với các hộ đủ điều kiện trong quý II-2027, gắn với khả năng chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng.

Những trường hợp không đủ điều kiện phải được trả lời bằng văn bản, nêu rõ căn cứ pháp lý; những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, không để hồ sơ tồn đọng mà không rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Những vướng mắc trong thực hiện chính sách giao đất dịch vụ tại xã Quang Minh đang từng bước được tháo gỡ. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm những tồn đọng kéo dài, bên cạnh sự chủ động của chính quyền cơ sở, cần có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đầu tư hạ tầng và xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Lộ trình cụ thể, quy trình minh bạch và trách nhiệm rõ ràng trong từng khâu sẽ là yếu tố quyết định tiến độ thực hiện. Bởi chỉ khi quyền lợi chính đáng của người dân được giải quyết bằng những kết quả thực chất, chính sách đất dịch vụ mới thực sự đi vào cuộc sống.