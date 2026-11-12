Gỡ điểm nghẽn, giảm hồ sơ trễ hẹn

Thực tế này cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được, cải cách hành chính vẫn còn những điểm nghẽn cần tập trung xử lý. Những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là chuyển trọng tâm từ hoàn thành chỉ tiêu sang khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong quý III, tỉnh hoàn thành 44/54 nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt 81,48%. Toàn tỉnh tiếp nhận 122.316 hồ sơ, trong đó 97,45% được nộp trực tuyến; tỷ lệ số hoá đạt 96,5%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99,33%. Đặc biệt, 1.900/2.116 thủ tục hành chính được cắt giảm từ 20-60% thời gian giải quyết. Những kết quả này phản ánh nỗ lực đổi mới quy trình, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công. Dù vậy, 300 hồ sơ trễ hẹn, gồm 41 hồ sơ cấp tỉnh và 259 hồ sơ cấp xã, cho thấy việc tổ chức thực hiện ở một số khâu còn bất cập.

Ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc, cho biết, địa phương vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai. Xã khẩn trương khắc phục trong những tháng cuối năm, tập trung xử lý những hồ sơ chậm, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, hướng đến nâng cao sự hài lòng của người dân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoà Thành hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho người dân, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn.

Theo đó, trách nhiệm xử lý phải được xác định rõ ở từng khâu, tránh tình trạng hồ sơ chuyển qua nhiều bộ phận nhưng không rõ người chịu trách nhiệm. Khi phát sinh vướng mắc, cán bộ phải hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu, thông tin rõ nguyên nhân và thời gian dự kiến hoàn thành. Những trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan phải được kiểm điểm, chấn chỉnh. Người dân cần được thông báo kịp thời, tránh đi lại nhiều lần hoặc tìm hiểu hồ sơ đang vướng ở đâu.

Song song với xử lý hồ sơ tồn, các địa phương cũng tập trung đổi mới cách phục vụ, nhất là khai thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, cho biết, những tháng cuối năm, xã sẽ tăng cường chuyển đổi số, phục vụ người dân thông qua dịch vụ công và hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại nhà.

Tại xã Vĩnh Hậu, công chức rà soát kỹ thành phần hồ sơ, hướng dẫn từ khâu tiếp nhận, để quá trình giải quyết nhanh chóng, thuận lợi.

Để chuyển đổi số phát huy hiệu quả, cán bộ theo dõi, xử lý hồ sơ xuyên suốt trên hệ thống, kịp thời thông báo khi người dân cần bồ sung thông tin, giấy tờ. Người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại cần được hỗ trợ phù hợp, đồng thời hướng dẫn kỹ năng sử dụng dịch vụ số. Chuyển đổi số phải giúp rút ngắn quy trình, giảm giấy tờ và thời gian chờ đợi, tránh phát sinh khâu trung gian.

Chất lượng dữ liệu cũng là vấn đề cần sớm khắc phục. Toàn tỉnh có 37/51 cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng, nhưng mới 24 cơ sở đáp ứng yêu cầu. Dữ liệu còn thiếu, phân tán, chưa cập nhật đồng bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng ở cấp xã đạt 81,67%. Các ngành cần khẩn trương chuẩn hoá, cập nhật và kết nối dữ liệu, đảm bảo thông tin thống nhất, phục vụ hiệu quả việc giải quyết thủ tục bị kéo dài.

Những tháng cuối năm là thời gian quan trọng để khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, bảo đảm quyền lợi người dân. Các sở, ngành và địa phương phải tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm trong từng khâu, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tại phiên giải trình về công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, vào sáng 4/11.

Theo đó, trách nhiệm người đứng đầu phải được cụ thể hoá bằng kết quả giải quyết hồ sơ. Từng đơn vị cần lập danh sách hồ sơ trễ hạn, phân công công chức phụ trách, xác định thời gian hoàn thành và thường xuyên kiểm tra tiến độ; ưu tiên lĩnh vực đất đai và những địa bàn có tỷ lệ trễ hẹn cao. Cùng với đó, cần đẩy nhanh các nhiệm vụ cải cách còn lại, nâng chất lượng số hoá, thanh toán trực tuyến và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân.