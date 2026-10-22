Gỡ 'điểm nghẽn' giải phóng mặt bằng

Dự án hệ thống đường nối từ trung tâm đi sân bay Đồng Hới do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) và Phát triển quỹ đất Đồng Hới (nay là Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Đồng Hới) làm chủ đầu tư; có 223 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, tổng diện tích đất phải thu hồi trên 78.744m2. Hiện nay, UBND phường Đồng Thuận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ số tiền 66.856 triệu đồng cho 224 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và hoàn thành chi cho 219 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Dự án đường từ xã Lộc Ninh đi Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới do Sở Tài chính làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất thu hồi của dự án 112.668m2, trong đó, diện tích đã GPMB là 112.668m2; có 249 hộ gia đình bị ảnh hưởng, hiện tại 20 hộ thuộc diện tái định cư, bồi thường bằng đất đã nhận tiền bồi thường và được giao đất tại khu tái định cư.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới - Ảnh: T.L

Dự án khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh do Công ty CP đầu tư NNP làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất thu hồi 97.271m2. Các ngành chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 4 đợt, tổng số tiền hơn 28.103 triệu đồng; hoàn thành GPMB và chi trả tiền cho 109 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp và các tổ chức số tiền trên 26.730 triệu đồng.

Khu đô thị hỗn hợp phía Tây hồ Bàu Tró do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Tổng diện tích thu hồi hơn 186ha, trong đó, đất của 544 hộ gia đình, cá nhân hơn 94ha; đất do UBND phường quản lý, sử dụng 92ha. UBND phường Đồng Thuận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng đến nay chủ đầu tư chưa bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt.

Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình cũ phê duyệt tại Quyết định số 4292/QĐ-UBND và Quyết định số 76/QĐ-UBND. Khởi công từ tháng 10/2022, dự kiến hoàn thành sau 36 tháng, tuy nhiên cho đến nay dự án đã rất nhiều lần “lỡ hẹn”, nguyên nhân chính do vướng mặt bằng.

Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới có tổng mức đầu tư 160 tỉ đồng. Đến tháng 11/2025, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh tăng lên 193,5 tỉ đồng. Chiều dài toàn tuyến dự án 1,15km với điểm đầu tiếp giáp trục đường Hà Văn Quan và đường Tôn Thất Tùng; điểm cuối tại vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Công Hoan và đường Phan Đình Phùng.

Theo chủ đầu tư dự án là Sở Xây dựng, lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến tháng 8/2026 đạt hơn 163,8/193,5 tỉ đồng (bằng 84,66% kế hoạch). Trong đó, kế hoạch vốn bố trí năm 2026 hơn 40,2 tỉ đồng, giải ngân hơn 10,5 tỉ đồng. Quá trình thi công hai gói thầu thuộc dự án, giá trị khối lượng thực hiện hai gói thầu đến tháng 8/2026 đạt trên 73,7/94,53 tỉ đồng. Cụ thể, gói thầu xây lắp phần cầu, nhà thầu hoàn thành hạng mục cầu vượt đường sắt, đường dẫn lên cầu phía Đông, đang gấp rút thi công đường dẫn lên cầu phía Tây.

Gói thầu xây lắp phần đường đã hoàn thành hệ thống cống thoát nước; thi công phần nền, móng đường; cấp phối, lu, lèn tạo mặt bằng đường...

Sở dĩ dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới rất nhiều lần “lỡ hẹn”, thời gian thi công kéo dài, có những lúc gián đoạn, nguyên nhân chính do vướng về công tác GPMB. Thuộc phạm vi thực hiện dự án có 91 hộ dân và 6 tổ chức bị ảnh hưởng; trong đó phường Đồng Hới 13 trường hợp (11 hộ gia đình và 2 tổ chức), phường Đồng Thuận có 84 trường hợp (80 hộ gia đình và 4 tổ chức).

Mặc dù UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan có nhiều văn bản chỉ đạo, ra các thông báo, kết luận yêu cầu các đơn vị và hai phường Đồng Hới, Đồng Thuận tập trung tháo gỡ dứt điểm “điểm nghẽn” về công tác GPMB, tuy nhiên vẫn tồn tại rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Thuận cho biết: Đến tháng 8/2026, phường Đồng Thuận còn vướng mặt bằng ở phạm vi thi công vỉa hè liên quan đến 3 hộ dân (2 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường; hộ còn lại đồng ý nhận tiền nhưng phát sinh tranh chấp đất, tài sản giữa các thành viên trong gia đình). Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành chức năng nên hiện tại “điểm nghẽn” dự án đã được tháo gỡ, công tác GPMB trên toàn tuyến cơ bản hoàn thành; UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Riêng hộ cuối cùng là gia đình ông bà Lê Thế Viết, Trần Thị Lợi đã nhận tiền đền bù và đang bàn giao mặt bằng.