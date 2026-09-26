Gỡ điểm nghẽn doanh nghiệp trạng thái 06

Theo Thuế tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 46.106 người nộp thuế thuộc diện rà soát, gồm 12.781 doanh nghiệp và 33.325 hộ kinh doanh. Tính đến ngày 20/9, đơn vị đã rà soát, xử lý 18.479 trường hợp người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và 06. Trong đó, gần 15.600 trường hợp được xử lý thực tế, đạt 34% tổng chỉ tiêu được giao.

Công chức Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Thuế tỉnh Cà Mau, tăng cường rà soát, xử lý thông tin người nộp thuế.

Doanh nghiệp trạng thái 06 còn nhiều vướng mắc

Trong các nhóm được rà soát, hộ kinh doanh trạng thái 03 có tiến độ xử lý cao nhất với 8.213/15.179 trường hợp, đạt 54%, còn 6.966 trường hợp. Hộ kinh doanh trạng thái 06 đã xử lý 5.481/18.146 trường hợp, đạt 30%, còn 12.665 trường hợp.

Một địa điểm kinh doanh tại xã Đầm Dơi đóng cửa, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, thuộc diện Thuế Cơ sở 1 rà soát.

Đáng chú ý, doanh nghiệp trạng thái 06 có tỷ lệ xử lý thấp nhất. Toàn tỉnh mới xử lý 59 trường hợp, đạt khoảng 1,6%, còn 3.710 trường hợp.

Ngành thuế cho biết, đây là nhóm doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nhiều trường hợp đã ngừng kinh doanh từ nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể hoặc chấm dứt mã số thuế. Có doanh nghiệp ngừng hoạt động do thua lỗ, mất khả năng thanh toán; một số trường hợp người đại diện theo pháp luật thay đổi nơi cư trú, mất liên lạc hoặc không còn điều kiện phối hợp với cơ quan thuế.

Ông Châu Vĩnh Thuận, Phó trưởng Thuế tỉnh Cà Mau, cho biết: “Khó khăn lớn của nhóm doanh nghiệp trạng thái 06 là nhiều trường hợp đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng vẫn còn các kỳ khai thuế chưa thực hiện. Có trường hợp doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, không sử dụng hoá đơn nhưng vẫn còn nghĩa vụ kê khai qua nhiều năm”.

Công chức Thuế tỉnh Cà Mau rà soát thông tin người nộp thuế trên hệ thống.

Theo tính toán của cơ quan thuế, mức phạt trung bình về hành vi chậm nộp/vi phạm tờ khai cùng các nghĩa vụ tài chính liên quan để hoàn thành thủ tục lên tới hơn 60 triệu đồng đối với mỗi trường hợp. Điều này vô tình tạo thêm thành gánh nặng và khó khăn lớn cho doanh nghiệp trong việc giải thể hoặc khôi phục mã số thuế.

“Thực tế này khiến một bộ phận doanh nghiệp dù không còn hoạt động nhưng cũng chưa thể hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt mã số thuế. Trong khi đó, những doanh nghiệp có nhu cầu quay lại hoạt động phải xử lý các nghĩa vụ còn tồn đọng trước khi khôi phục đầy đủ tình trạng pháp lý, làm cho quá trình xử lý kéo dài”, bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Thuế tỉnh Cà Mau, phân tích.

Cần cơ chế phù hợp

Hiện toàn tỉnh còn 30.505 trường hợp cần tiếp tục xử lý. Trong đó, hộ kinh doanh trạng thái 06 còn 12.665 trường hợp; hộ kinh doanh trạng thái 03 còn 6.966 trường hợp; doanh nghiệp trạng thái 03 còn 7.164 trường hợp và doanh nghiệp trạng thái 06 còn 3.710 trường hợp.

Với khối lượng lớn và tình trạng người nộp thuế không đồng nhất, ngành thuế xác định, việc phân loại theo thực tế hoạt động, mức độ tồn đọng nghĩa vụ và khả năng phối hợp được xem là khâu quan trọng để nâng hiệu quả xử lý.

Công chức Thuế Cơ sở 1 hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục thuế.

Theo bà Nguyễn Ngọc Ánh, để tháo gỡ những vướng mắc trên, cần thiết phân loại doanh nghiệp trạng thái 06 theo mức độ tồn đọng và tình trạng hoạt động thực tế, từ đó có cơ chế xử lý phù hợp với từng nhóm.

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trở lại, cần hướng dẫn cụ thể các thủ tục và nghĩa vụ phải thực hiện, giúp doanh nghiệp xác định rõ lộ trình xử lý, hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Với trường hợp không còn người đại diện theo pháp luật hoặc không thể liên hệ, cần tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan liên quan để xác định tình trạng thực tế, làm cơ sở xử lý.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Thuế tỉnh Cà Mau, cho rằng cần thiết phân loại doanh nghiệp trạng thái 06 theo mức độ để có cơ chế xử lý phù hợp với từng nhóm.

Ông Châu Vĩnh Thuận, Phó trưởng Thuế tỉnh Cà Mau, đề xuất, Cục thuế cần nghiên cứu cơ chế xử lý phù hợp đối với nhóm doanh nghiệp trạng thái 06 không phát sinh doanh thu, không sử dụng hoá đơn nhưng còn tồn đọng nghĩa vụ kê khai trong nhiều năm. Trên cơ sở xác định rõ tình trạng hoạt động, quy trình xử lý có thể được đơn giản hoá theo hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn quay lại hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt mã số thuế theo quy định.

Việc phân loại và xử lý dứt điểm từng nhóm không chỉ tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế mà còn giúp cơ quan thuế làm sạch dữ liệu, xác định rõ những doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, không còn hoạt động hoặc có rủi ro về thuế. Qua đó, nâng cao chất lượng quản lý mã số thuế, hạn chế tình trạng doanh nghiệp tồn tại trên hệ thống trong thời gian dài nhưng không còn hoạt động thực tế, đồng thời tạo cơ sở để quản lý thuế chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả.

Trạng thái 03: Người nộp thuế đã ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Cần hoàn thiện hồ sơ khai thuế, xử lý hoá đơn tồn, nộp đủ các khoản thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp (nếu có) để cơ quan thuế thực hiện đóng mã số thuế.

Trạng thái 06: Cơ quan thuế xác định người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Nếu không tiếp tục kinh doanh, phải thực hiện thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hoạt động; nếu tiếp tục hoạt động, cần làm thủ tục khôi phục hiệu lực mã số thuế.