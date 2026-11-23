Khu vực các bến cảng Hòa Phát trong Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: TTXVN phát

Với yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cho tăng trưởng cao, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch năng lượng cũng như tạo động lực tăng trưởng mới, việc sớm tháo gỡ các điểm nghẽn để thu hút đầu tư, hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi là rất cần thiết.

*Định hướng đã có

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 76-KL/TW ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW (ngày 23/7/2015) về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã định hướng, đề ra yêu cầu cụ thể về xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế biển và thúc đẩy công nghiệp hóa đất nước.

Ngày 1/3/2024, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định số 215/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó định hướng triển khai hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy Lọc dầu Dung Quất, hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Theo ông Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất có quy mô khoảng 2.000 ha, nằm ở 4 vị trí thuộc xã Bình Sơn và xã Vạn Tường. Ngoài ra, Trung tâm còn có khoảng 2.700 ha diện tích mặt nước, được dự trữ để phát triển điện gió, cảng và các hoạt động kinh tế biển. Trung tâm được định hướng phát triển các dự án lọc hóa dầu, khí tự nhiên và năng lượng, với hạt nhân là nhà máy Lọc dầu Dung Quất cùng hệ thống kho cảng, đường ống hiện hữu; từng bước hình thành kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng. Đến nay, việc hình thành Trung tâm đã có đầy đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn, phù hợp với các quy hoạch, chiến lược đã được phê duyệt.

Với vai trò nồng cốt trong quá trình hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang triển khai nhiều giải pháp để hiện thực hoá định hướng này. Theo cấu hình được Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)-đơn vị thành viên của Petrovietnam đề xuất, nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ là hạt nhân của Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia nhằm tích hợp sâu và mở rộng chuỗi giá trị lọc - hóa dầu, kết nối với các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng xanh; công nghiệp xanh và logistics - dịch vụ.

Một góc nhà máy Lọc dầu Dung Quất . Ảnh: Khánh Ly/Bnews/vnanet.vn

*Tháo gỡ điểm nghẽn

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, qua quá trình góp ý Đề án Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Dung Quất, Hội Dầu khí Việt Nam nhận thấy, điểm nghẽn lớn trong hiện thực định hướng hình thành Trung tâm này nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Theo đó, có 3 việc cần làm rõ ngay từ giai đoạn xây dựng Đề án. Thứ nhất là xác định phạm vi quy hoạch và phân định trách nhiệm đầu tư hạ tầng. Thứ hai là lựa chọn nhà đầu tư và huy động vốn. Các dự án lớn có yêu cầu công nghệ cao và thời gian thu hồi vốn dài. Vì vậy, cần xác định danh mục ưu tiên, phương thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và nguồn vốn cho từng hạng mục. Với công trình hạ tầng thiết yếu, cần xem xét khả năng bố trí ngân sách, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, kể cả nhà đầu tư tư nhân, tham gia đầu tư và khai thác. Thứ ba là cần có sự phân công giữa Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp nòng cốt.

Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp thu hút đầu tư phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Dung Quất, ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR)-đơn vị thành viên của Petrovietnam đang quản lý, vận hành nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho biết, Đề án này cần khoảng 16,1–20,5 tỷ USD, trong đó 14–17,5 tỷ USD tập trung đến năm 2030.

Để nguồn lực này sớm được huy động, cần có cơ chế, chính sách thủ tục đầu tư đặc biệt (trừ dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội chấp thuận chủ trương) cho các dự án trong trung tâm thuộc nhóm đặc biệt ưu tiên và nhóm ưu tiên; đồng thời bổ sung các dự án tiềm năng vào danh mục trình Quốc hội cùng với việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục, trong đó dự án đã có trong quy hoạch chuyên ngành hoặc danh mục kèm Quyết định thành lập Trung tâm không phải chấp thuận chủ trương đầu tư; các dự án khác do UBND tỉnh chấp thuận, điều chỉnh chủ trương. Đặc biệt, chính sách tín dụng cần cho phép nhà đầu tư được vay ngoại tệ từ tổ chức tín dụng trong nước để thanh toán hợp đồng của nhà thầu nước ngoài; được vay tối đa theo giới hạn cho một khách hàng độc lập, không phụ thuộc giới hạn nhóm khách hàng cùng tổ chức.

Để bảo đảm các nguồn lực cho Trung tâm công nghiệp-năng lượng quốc gia, trong đó có Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Dung Quất, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, nguyên Phó Viện trưởng VPI khẳng định, “ngoài tài nguyên đất đai, không gian ven biển, ven bờ, vấn đề quan trọng cần giải quyết vẫn là cơ chế nào để doanh nghiệp tham gia và tiếp cận được các nguồn lực đó”, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Bày tỏ sự ủng hộ mô hình nhà phát triển tổng thể đóng vai trò như “nhạc trưởng” trong dẫn dắt, tạo dựng hạ tầng cho các doanh nghiệp khác tham gia vào Trung tâm công nghiệp - năng lượng Quốc gia, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh cho rằng, trước tiên phải tính đến nguồn lực tài chính của “nhạc trưởng” như Petrovietnam. Hiện quỹ đầu tư của Petrovietnam cũng như các doanh nghiệp nhà nước khác chỉ được trích khoảng 30% lợi nhuận. Vì vậy, nếu cần nguồn lực lớn hơn thì phải xem xét nới tỷ lệ này. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu cơ chế bảo lãnh của Nhà nước khi cần tạo động lực phát triển. Để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là khu vực tư nhân, cần có những ưu đãi đầu tư nhất định, đủ sức hấp dẫn. Một vấn đề nữa là có cơ chế ưu đãi để tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong Trung tâm, từ đó các doanh nghiệp sẵn sàng liên kết, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau.

Theo đại diện tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm này được xác định là mô hình trung tâm năng lượng quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, công nghệ, kỹ thuật cao. Vì vậy, cần có các cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo động lực tăng trưởng kinh tế, xã hội.

Ngày 21/11/2026 vừa qua, Nghị quyết về cơ chế, chính đặc thù cho Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã được Quốc hội Khóa XVI thông qua. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, Nghị quyết được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thu hút đầu tư chiến lược, từng bước hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất có quy mô, sức lan tỏa, đóng góp thiết thực vào an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế đất nước.

Theo Nghị quyết này, Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng với khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị, bao gồm cả khoản 6 Điều 1 của Luật này.

Quốc hội giao Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế Dung Quất, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực lọc, hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược và năng lượng quốc gia.

Trước đó, tại phiên họp ngày 16/10/2026, Bộ Chính trị đã xem xét Tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu, Đóng tàu và Năng lượng Quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị thống nhất đồng ý chủ trương cho Khu Kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng đối với khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, đồng thời hưởng các cơ chế, chính sách và ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị.