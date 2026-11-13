Gỡ điểm nghẽn để chính sách hỗ trợ chăn nuôi phát huy hiệu quả

Động lực thúc đẩy phát triển chăn nuôi hàng hóa

Chỉ sau thời gian ngắn, thôn Khe Hùm đã trở thành điểm sáng chăn nuôi hàng hóa của xã Phúc Lợi. Hiện thôn có 36 hộ chăn nuôi quy mô trang trại, trong đó 26 trang trại duy trì đàn từ 100 lợn thịt và 20 lợn nái trở lên.

Theo ông Bàn Văn Báo, Tổ trưởng Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn thôn Khe Hùm, việc quy định hỗ trợ mô hình có quy mô từ 100 lợn thịt hoặc 15 lợn nái trở lên đòi hỏi hộ chăn nuôi thay đổi tư duy, đầu tư bài bản.

Trang trại chăn nuôi của anh Bàn Văn Xếp tại thôn Khe Hùm, xã Phúc Lợi.

Gia đình anh Bàn Văn Xếp, thôn Khe Hùm là một trong những hộ được hỗ trợ theo Nghị quyết 21. Khoản hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình giảm áp lực vốn đầu tư, có thêm điều kiện mở rộng chăn nuôi.

“Nguồn hỗ trợ đã giúp gia đình yên tâm mở rộng chăn nuôi, hiện quy mô đàn của gia đình em là hơn 200 lợn thịt và 30 lợn nái” - anh Xếp chia sẻ.

Năm 2026, toàn tỉnh có 48 xã, phường đăng ký thực hiện Nghị quyết 21 với tổng kinh phí dự kiến trên 71 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực chăn nuôi có 1.333 cơ sở đăng ký tham gia với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 44 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Anh Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lâm Giang khẳng định: "Triển khai hiệu quả các chính sách là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, địa phương chủ động đối thoại với người dân, giải đáp các băn khoăn, vướng mắc, giúp họ nắm rõ điều kiện tiếp cận và lựa chọn phương án đầu tư phù hợp".

Từ sự quan tâm của các địa phương, đến nay toàn tỉnh đã giải ngân trên 12,5 tỷ đồng hỗ trợ. Trong đó, một số địa phương như Thượng Bằng La, Chấn Thịnh và Phong Dụ Thượng đã hoàn thành giải ngân theo kế hoạch. Nhiều xã đạt tỷ lệ cao như Phúc Lợi đạt 90,91%; Xuân Ái đạt 88,14%; Lâm Giang đạt 56,24%.

Lãnh đạo xã Lâm Giang kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn.

Chính sách hỗ trợ sản xuất góp phần để ngành chăn nuôi tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Về quy mô sản xuất, hết 9 tháng năm 2026, tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt 1,49 triệu con, đàn gia cầm đạt 13,3 triệu con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 134.600 tấn.

Những điểm nghẽn từ thực tiễn

Dù có những kết quả bước đầu, tỷ lệ giải ngân kinh phí hỗ trợ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh mới đạt hơn 28% kế hoạch.

Trong số 42 địa phương đã xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ chăn nuôi, mới có 19 địa phương thực hiện giải ngân, trong khi 23 địa phương còn lại chưa triển khai giải ngân.

Đến thời điểm hiện nay, hỗ trợ chăn nuôi mới đạt 28%.

Một trong những nguyên nhân là nhiều hộ dân đang hoàn thiện chuồng trại, đầu tư con giống hoặc bổ sung hồ sơ để đáp ứng điều kiện nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó, nhiều địa bàn, chăn nuôi còn nhỏ lẻ; quy mô đàn và điều kiện chuồng trại của một bộ phận hộ dân chưa đáp ứng yêu cầu hỗ trợ. Với cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, người dân phải chủ động nguồn vốn để thực hiện trước khi được nghiệm thu, thanh toán.

Đây là rào cản không nhỏ đối với nhiều hộ dân, nhất là ở vùng cao, nơi khả năng tích lũy và tiếp cận nguồn vốn còn hạn chế. Trong bối cảnh chi phí chuồng trại, con giống và thức ăn chăn nuôi tăng cao, việc huy động vốn đầu tư ban đầu vẫn là áp lực lớn.

Quy mô chăn nuôi trên địa bàn vẫn chủ yếu nhỏ lẻ dẫn đến không đảm bảo thụ hưởng chính sách.

Ngoài ra, khó khăn còn nằm ở khâu hoàn thiện hồ sơ, hóa đơn, chứng từ. Tại một số địa phương, cán bộ cơ sở còn lúng túng trong xây dựng phương án, thẩm định, nghiệm thu và thanh quyết toán. Việc đăng ký hỗ trợ có nơi chưa sát với điều kiện thực tế, dẫn đến trường hợp đã đăng ký nhưng chưa đủ khả năng triển khai.

Sự liên kết giữa hộ chăn nuôi với hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở thu mua chưa chặt chẽ. Đầu ra thiếu ổn định cùng với nguy cơ dịch bệnh khiến nhiều hộ còn tâm lý dè dặt khi đầu tư mở rộng sản xuất.

Tháo gỡ để chính sách đi vào cuộc sống

Trước những khó khăn trong quá trình triển khai, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ vướng mắc.

Ngày 6/10/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 86/2026/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 13/2026/QĐ-UBND, bổ sung nhiều quy định mới nhằm phù hợp hơn với thực tiễn.

Để chính sách đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật tiếp tục cần được tăng cường.

Quyết định mới quy định cụ thể hơn về hồ sơ, thời gian xử lý từng khâu từ tiếp nhận, thẩm định đến nghiệm thu, thanh toán. Đặc biệt, đối với vật tư, cây, con giống do người dân địa phương trực tiếp sản xuất, cung ứng nhưng không có hóa đơn, được phép sử dụng giấy tờ mua bán có xác nhận của UBND cấp xã làm căn cứ nghiệm thu, thanh toán.

Trước thực tế đó, việc tháo gỡ thủ tục cần gắn với hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, giúp người dân hiểu rõ điều kiện hỗ trợ và chuẩn bị hồ sơ phù hợp.

Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng: "Để chính sách phát huy hiệu quả, chính quyền, tổ chức đoàn thể phải thực sự đồng hành cùng người dân, từ tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh đến tiêu thụ sản phẩm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai".

Về phía người chăn nuôi, việc tìm hiểu đầy đủ điều kiện tham gia, chuẩn bị nguồn vốn phù hợp với khả năng và tuân thủ quy trình kỹ thuật là cơ sở để lựa chọn quy mô đầu tư, duy trì sản xuất.

Từ thực tế chăn nuôi, anh Bàn Văn Xếp, thôn Khe Hùm, xã Phúc Lợi cho rằng: "Nguồn vốn hỗ trợ tạo động lực phát triển, nhưng để phát huy hiệu quả, người chăn nuôi cần mạnh dạn đầu tư, tuân thủ kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sản xuất".

Sự chủ động của người dân và hỗ trợ của chính quyền góp phần đưa chính sách vào thực tiễn.

Nguồn lực hỗ trợ chỉ thực sự phát huy khi được chuyển hóa thành những mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Khi những khó khăn, vướng mắc được kịp thời tháo gỡ, người dân chủ động tiếp cận, thực hiện chính sách, Nghị quyết 21 sẽ trở thành động lực tiếp tục thúc đẩy chăn nuôi hàng hóa trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.