Gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Trung tâm tỉnh Phú Thọ. Ảnh minh họa: TTXVN

Sau hợp nhất, Phú Thọ có diện tích tự nhiên hơn 9.300 km², gồm 148 đơn vị hành chính cấp xã, với tổng số 6.918.866 thửa đất. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg (Về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai), tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Hiện Phú Thọ đã đồng bộ hơn 1,3 triệu thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong số 1.331.634 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu, tỉnh hoàn thành chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ ba khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét đối với 1.059.795 thửa, đạt 79,58%. Số thửa đất được rà soát, chuẩn hóa, cập nhật đáp ứng tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" là 988.717 thửa, đạt 74,24%.

Theo ông Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bên cạnh kết quả đã đạt được, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương còn nhiều vướng mắc ở việc hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật, điều chỉnh thiết kế, dự toán các dự án chuyển tiếp sau hợp nhất và xử lý dữ liệu thiếu, chưa được đối soát. Trong khi đó, toàn tỉnh vẫn còn hơn 5,6 triệu thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu, đòi hỏi khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Để xử lý những tồn tại này, UBND tỉnh đang yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo về đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg; kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền hoặc nội dung chưa thống nhất giữa các cơ quan để xem xét, giải quyết.

Đối với Đề án đo đạc, chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai các gói thầu, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, tỉnh giao ngành nông nghiệp sớm hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; rà soát, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và dự toán đối với các dự án triển khai trước khi hợp nhất. Đây là cơ sở để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện trên địa bàn mới.

Riêng đối với khối lượng dữ liệu còn thiếu, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Thuế tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh, UBND các xã, phường và cơ quan liên quan đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 5 triệu thửa đất còn lại theo yêu cầu tại văn bản chỉ đạo; chú trọng thửa đất do cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có trách nhiệm cung cấp danh sách thông tin chủ sử dụng đất và thửa đất cần đối soát cho Công an tỉnh để phối hợp xác minh, hoàn thiện dữ liệu. Trên cơ sở đề nghị của sở và UBND cấp xã, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp đối soát thông tin dân cư, góp phần bảo đảm tính thống nhất giữa dữ liệu người sử dụng đất và dữ liệu dân cư.

Cùng với rà soát quy trình nghiệp vụ, tỉnh giao ngành viễn thông Phú Thọ nâng cấp phần mềm VNPT ILIS, bổ sung các trường thông tin bắt buộc phải nhập và yêu cầu quét hồ sơ trước khi trả kết quả tại bộ phận một cửa.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường theo dõi số liệu trên hệ thống, thường xuyên rà soát, tự đánh giá kết quả và khắc phục những tồn tại như hồ sơ quét chưa được ký, thiếu dữ liệu không gian hoặc chưa hoàn thành đối soát thông tin. Các đơn vị thực hiện cập nhật thông tin trước khi trả kết quả tại bộ phận một cửa, hạn chế phát sinh dữ liệu thiếu, sai lệch và nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết quyền lợi của người sử dụng đất.

Việc phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời điểm nghẽn được xác định là giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng dữ liệu và bảo đảm tính đồng bộ trong quản lý đất đai trên địa bàn.