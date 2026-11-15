Gỡ điểm nghẽn đầu tư, tạo động lực tăng trưởng

Doanh nghiệp tìm hiểu cơ chế, chính sách đầu tư tại Cụm công nghiệp Thanh Yên 2, xã Thanh Yên.

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế tháng 10/2026, tỉnh Điện Biên đã tổ chức khảo sát thực địa, trực tiếp giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các điều kiện triển khai dự án tới nhà đầu tư. Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, dự án kho hàng hóa Cửa khẩu Tây Trang có quy mô dự kiến khoảng 5.000m2, định hướng phát triển dịch vụ kho bãi, tập kết, lưu giữ và trung chuyển hàng hóa, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới giữa Việt Nam và Lào. Cùng với quảng bá tiềm năng, tỉnh chú trọng tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp cận cơ hội.

Ông Lường Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Dự án được xem xét hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và thuế nhập khẩu theo quy định. Các sở, ngành sẵn sàng hỗ trợ cung cấp thông tin quy hoạch, hướng dẫn thủ tục đầu tư, phối hợp giải quyết khó khăn phát sinh. Từng bước khơi thông nguồn lực, đưa các cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể, tạo thêm động lực thúc đẩy thương mại biên giới và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Xác định doanh nghiệp và nhà đầu tư là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, UBND phường Điện Biên Phủ luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong công tác xúc tiến, giới thiệu tiềm năng và hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu dự án. Đối với khu công nghiệp Thanh Minh, chính quyền phường tích cực đồng hành cung cấp thông tin, phối hợp rà soát quy hoạch, hiện trạng đất đai, hạ tầng kết nối; tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Ông Hà Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Điện Biên Phủ cho biết: Phường sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận thông tin một cách công khai, minh bạch. Chúng tôi tập trung xem xét các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư về đất đai, thuế theo quy định pháp luật và điều kiện cụ thể của dự án.

Năm 2026 ghi dấu bước chuyển đáng chú ý trong hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh. Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 đã thu hút gần 1.000 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án của 11 doanh nghiệp, nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư trên 48.320 tỷ đồng. Đồng thời ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn đăng ký trên 209.370 tỷ đồng.

Ngày 19/10, tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế thu hút hơn 800 đại biểu; trao 20 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng; ký kết 6 biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn cam kết trên 12.000 tỷ đồng và kết nối 5 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 2.000 tỷ đồng.

Tham gia đoàn khảo sát trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế, bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Cổng thông tin Khu Công nghiệp Việt Nam chia sẻ: Tỉnh Điện Biên luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai các dự án. Những khó khăn liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng được các sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát, xác định rõ trách nhiệm và hướng xử lý; giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả phối hợp để nhà đầu tư sớm đưa dự án vào triển khai.

10 tháng năm 2026, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt thông tin dự án đối với 23 dự án, trong đó 3 dự án FDI với tổng vốn 14.005 tỷ đồng. Cùng với đó tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 2 dự án có tổng vốn hơn 2.740 tỷ đồng; đấu giá thành công 1 dự án đô thị với tổng vốn đầu tư trên 260 tỷ đồng và 6 mỏ khoáng sản.

Bên cạnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn trực tiếp cho từng dự án, năm 2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6135/KH-UBND ngày 14/7/2026 về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Cung cấp thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng cho nhà đầu tư, Trung tâm đã thực hiện gần 300 lượt trao đổi, làm việc, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu và khảo sát cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ông Lý Thanh Tiềm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết: Theo định hướng năm 2027, tỉnh tiếp tục tập trung xúc tiến, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu công nghiệp, công nghiệp chế biến, hạ tầng thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch… Thời gian tới, Trung tâm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối; đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ sau xúc tiến. Chúng tôi tập trung theo dõi, đôn đốc các dự án đã chấp thuận, các biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký; thường xuyên kết nối với nhà đầu tư để nắm bắt khó khăn, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hình thành các dự án cụ thể.

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, Điện Biên từng bước khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Để hiện thực hóa các cam kết và biên bản ghi nhớ, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư nhằm thúc đẩy các dự án sớm triển khai, phát huy hiệu quả thực chất; tạo nền tảng mở rộng không gian phát triển, tạo việc làm, tăng nguồn thu và tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững.