Gỡ điểm nghẽn đầu tư công, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính. Các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên thực trạng nơi cần vốn đầu tư công lại thiếu, nơi có vốn không giải ngân hết, cùng hiện tượng “bán thầu” qua nhiều tầng nấc trung gian.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/go-diem-nghen-dau-tu-cong-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-246261112192535305.htm