Gỡ điểm nghẽn đầu tư công, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Điềm tĩnh, am hiểu tường tận thực tiễn, trong hơn 2 giờ đồng hồ trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân không né tránh những tồn tại, vướng mắc được đại biểu đặt ra, từ thủ tục hành chính rườm rà, sự lãng phí trong đầu tư nghiên cứu hay những rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI)… mà nhìn thẳng, cầu thị, trách nhiệm và đưa ra những giải pháp mang tính đột phá.