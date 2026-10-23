Gỡ 'điểm nghẽn' công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển Thủ đô

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc

Những tháng cuối năm 2026, Hà Nội đang tăng tốc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nhất là những công trình trọng điểm về giao thông và phát triển đô thị. Theo Sở Tài chính Hà Nội, thành phố dự kiến tiếp tục khởi công, khánh thành khoảng 193 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 202.785 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư lớn đặt ra yêu cầu không chỉ huy động đủ nguồn lực mà còn phải tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Bởi hiệu quả đầu tư không được đo bằng số lượng công trình khởi công hay tổng vốn đăng ký, mà quan trọng hơn là khả năng hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển.

Thực tế cho thấy, giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn là một trong những khâu cần tập trung tháo gỡ. Ngày 21/10, kiểm tra thực địa các dự án giao thông gồm nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long; dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ; và đường Vành đai 3,5, đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố đã yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tại dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn một số tồn tại trên địa bàn các phường Xuân Phương, Tây Mỗ và xã Sơn Đồng. Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát từng trường hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; quan tâm bố trí tái định cư, ổn định đời sống người dân có đất bị thu hồi; khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải ngân kịp thời kinh phí giải phóng mặt bằng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân; khẩn trương hoàn thành phần việc thuộc trách nhiệm, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Các chủ đầu tư, nhà thầu phải xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, bố trí đủ nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” khi cần thiết để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình đúng thời hạn...

Trước đó, ngày 7/10, kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ thi công và không làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân. Một số vướng mắc liên quan đến di dời nghĩa trang người nước ngoài, tuyến cấp nước sạch của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai, đường điện 220kV, hệ thống viễn thông và điện hạ thế tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6. Thành phố đã làm việc với các cơ quan liên quan, đồng thời yêu cầu khẩn trương thống nhất phương án xử lý, sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu tổ chức thi công liên tục.

Những trường hợp trên cho thấy, tiến độ dự án phụ thuộc vào sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều cơ quan, đơn vị. Chỉ một khâu chậm xử lý cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch thi công. Do đó, những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, thủ tục và mặt bằng cần được nhận diện từ sớm, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn giải quyết, tránh tình trạng đùn đẩy hoặc để tồn tại kéo dài.

Cùng với yêu cầu tháo gỡ mặt bằng, lãnh đạo thành phố đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu. Qua kiểm tra tại các dự án cầu Tứ Liên, cầu Giang Biên và những tuyến đường kết nối, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu không để xảy ra tình trạng mặt bằng đã bàn giao nhưng chủ đầu tư, nhà thầu chậm triển khai. Khi có mặt bằng, các đơn vị phải chủ động huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ từng hạng mục và toàn dự án…

Biến nguồn lực thành động lực phát triển

Các công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn tạo nền tảng cho quá trình phát triển đô thị trong dài hạn. Cầu Tứ Liên, cầu Giang Biên cùng các tuyến đường kết nối sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông qua sông Hồng, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với phía Bắc và Đông Bắc thành phố, mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông.

“Hệ thống giao thông kết nối từ cầu qua Đông Anh đến tuyến đường sân bay Gia Bình không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn là tuyến đối ngoại quan trọng, góp phần tạo diện mạo của Thủ đô. Vì vậy, các dự án phải được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và mỹ quan” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Trong khi đó, các tuyến đường vành đai, nút giao khác mức và dự án nâng cấp những trục giao thông hiện hữu sẽ góp phần cải thiện năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ còn tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Từ thực tế, kiểm tra sát sao tại hiện trường các dự án, thông điệp điều hành của lãnh đạo thành phố được thể hiện khá rõ: đã có mặt bằng thì phải thi công; đã xác định tiến độ thì phải bám sát tiến độ; dự án liên quan nhiều đơn vị thì phải phối hợp đồng bộ; vướng mắc khó khăn phải kịp thời tháo gỡ; đồng thời, mọi công trình phải bảo đảm chất lượng, an toàn và mỹ quan. Đó là cách để biến nguồn lực đầu tư thành những công trình thực tế, biến công trình thành năng lực hạ tầng và từ đó tạo động lực, không gian phát triển mới cho Thủ đô.

Với Hà Nội, gỡ “điểm nghẽn” các công trình trọng điểm không chỉ nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2026 mà còn tạo nền tảng hạ tầng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Khi mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công được khơi thông đồng bộ, nguồn lực đầu tư sẽ được chuyển hóa thành những công trình thiết thực, trực tiếp phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực kết nối và tạo động lực để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đôn đốc tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu. Ảnh: Đạt Lê.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, những tháng cuối năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm là chuyển nhanh các nguồn lực đang có thành kết quả tăng trưởng thực tế. Thành phố đang tập trung đẩy mạnh đầu tư công và các dự án hạ tầng trọng điểm, nguồn lực thành phố có tính chủ động cao nhất; tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm triển khai. Đồng thời, phát huy các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô để khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư xã hội; ưu tiên những dự án có khả năng tạo khối lượng, việc làm và giá trị gia tăng ngay trong quý 4…