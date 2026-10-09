Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số: Từ nhận thức đến hành động

Nhận diện điểm nghẽn

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết 57, nhận thức, tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chuyển biến rõ nét. KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS từng bước trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những rào cản cần sớm tháo gỡ. Các điểm nghẽn được nhận diện gồm: Điểm nghẽn về thể chế; về CĐS; về KHCN và đổi mới sáng tạo; về tài chính, giải ngân và điểm nghẽn về nguồn nhân lực cho CĐS, nhân lực chất lượng cao cho phát triển KHCN. Trong đó, điểm nghẽn lớn về CĐS là hạ tầng mạng (Internet, 4G, 5G) chưa đồng đều, thiếu đồng bộ, nhất là tại các cơ quan cấp xã ở vùng sâu, vùng xa, miền núi. Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn phân tán, chưa được chuẩn hóa; kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu khai thác theo thời gian thực. Nguồn lực đầu tư cho CĐS lớn trong khi khả năng cân đối ngân sách của tỉnh sau sáp nhập còn khó khăn. Một số nhiệm vụ cần cơ chế tài chính đặc thù, cơ chế quỹ và giải pháp xã hội hóa để huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Cơ chế quản lý tài chính theo mô hình quỹ đối với các nhiệm vụ KHCN, đổi mới sáng tạo cũng chưa được vận hành đầy đủ.

Giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai là nhóm thủ tục được UBND tỉnh lựa chọn để tái cấu trúc, đơn giản hóa trong kế hoạch hành động 100 ngày.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, coi KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí; chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu; kịp thời biểu dương mô hình hiệu quả, đồng thời xử lý những trường hợp triển khai chậm, hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Giải quyết từng nhiệm vụ cụ thể

Trên cơ sở kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 57 và kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS trong hệ thống chính trị của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 23/7/2026, triển khai Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Kế hoạch của tỉnh cụ thể hóa thành 9 nhóm nhiệm vụ với 27 nhiệm vụ cụ thể, giao rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, tiến độ thực hiện. Sau hơn 2 tháng triển khai, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành trước thời hạn.

Theo Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, trong 7 nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp, đơn vị đã hoàn thành 5 nhiệm vụ. Đáng chú ý, nhiệm vụ rà soát, khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập đã được triển khai đồng bộ. Đến ngày 30/5/2026, Sở KH&CN và Điện lực Phú Thọ đã phối hợp hoàn thành xử lý các điểm lõm sóng trên địa bàn, phủ sóng các thôn, xóm theo tiêu chí của Bộ KH&CN. Qua rà soát ngày 28/7/2026, toàn tỉnh có 2.391 vị trí cấp điện cho các trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập; kiểm tra cho thấy 100% vị trí đều bảo đảm nguồn điện, hệ thống dây dẫn và điện áp theo quy định.

Đối với chính sách hỗ trợ người làm công tác chuyên trách về CĐS, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Đảng ủy UBND tỉnh đã rà soát, xác định 76 người đủ điều kiện hưởng hỗ trợ. Ngày 13/8/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2663/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với 76 trường hợp.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là lựa chọn các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để tái thiết kế theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số, không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Ngày 29/7/2026, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 14513/UBND-HCC, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu, tái thiết kế 5 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Các quy trình đang được triển khai tái thiết kế theo đúng kế hoạch.

Cùng với đó, UBND tỉnh tập trung đầu tư, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị 2 cấp. Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, mua sắm, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin. Dự án đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Từ nay đến hết thời hạn kế hoạch hành động 100 ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động số 05-KH/BCĐTW, ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch hành động số 06-KH/BCĐ, ngày 23/7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, CĐS được kỳ vọng không chỉ phục vụ vận hành thông suốt bộ máy mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.