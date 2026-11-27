Áp lực từ chi phí và hàng rào carbon

Hóa chất và vật liệu xây dựng là những ngành công nghiệp nền tảng, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho xây dựng, hạ tầng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và việc làm. Tuy nhiên, đây cũng là những ngành có cường độ tiêu thụ năng lượng cao và phát thải lớn.

Tại Diễn đàn “Năng lượng xanh cho ngành hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới”, ngày 26/11, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng cho biết, các doanh nghiệp trong ngành đang đứng trước sức ép chuyển đổi từ nhiều phía.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Vũ Quang

Ở trong nước, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao kéo theo nhu cầu điện tăng nhanh, trong khi giá nhiên liệu hóa thạch trên thị trường thế giới biến động khó lường do bất ổn địa chính trị và cạnh tranh nguồn cung. Các doanh nghiệp công nghiệp nặng, vốn tiêu thụ nhiều năng lượng, là đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Trên thị trường quốc tế, các hàng rào kỹ thuật xanh ngày càng được siết chặt. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu đã bước vào giai đoạn áp dụng chính thức từ năm 2026, bao gồm các mặt hàng như xi măng, phân bón, thép, nhôm và hydro. Cùng với đó là các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), yêu cầu kiểm kê phát thải và xanh hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, doanh nghiệp có nguy cơ mất đơn hàng, thị phần.

Theo ông Phòng, nguồn điện ổn định, chi phí hợp lý và đáp ứng tiêu chuẩn xanh đang trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Riêng với ngành phân bón, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam Phùng Hà cho biết, cả nước hiện có hơn 800 cơ sở sản xuất với tổng công suất 29,3 triệu tấn mỗi năm. Ngành sử dụng lượng lớn than, khí tự nhiên, quặng apatit và có mức phát thải lớn. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, năng lượng sạch có vai trò quan trọng trong thay thế nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải, đồng thời tạo nền tảng nghiên cứu, sản xuất các dòng phân bón thế hệ mới như amoniac xanh, urê xanh và phân bón hiệu quả sử dụng cao.

Hành lang chính sách cho chuyển đổi năng lượng cũng đang từng bước được hoàn thiện. Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được đánh giá là bước chuyển quan trọng trong tư duy hoạch định chính sách năng lượng.

Ngày 22/10, tại Công văn số 10790/VPCP-CN, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 - 2030. Trong đó, Bộ Công Thương được giao xây dựng cơ chế phát triển nhanh hệ thống lưu trữ điện (BESS), khuyến khích điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ tại các khu công nghiệp, hoàn thành trong tháng 12/2026.

“Các chính sách này mở rộng không gian để doanh nghiệp chủ động tiếp cận nguồn điện xanh, trong đó có cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), điện mặt trời tự sản, tự tiêu và lưu trữ năng lượng”, ông Phòng nhấn mạnh.

Khơi thông nguồn vốn, tháo gỡ vướng mắc về đất đai

Dù có nhiều lựa chọn để chuyển đổi năng lượng, từ điện mặt trời mái nhà, mua điện tái tạo trực tiếp đến thu hồi nhiệt thải, thay thế nhiên liệu, doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn khi triển khai.

Rào cản trước hết là vốn đầu tư. Các dự án năng lượng xanh thường đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, trong khi biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp bởi chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh. Khả năng tiếp cận tín dụng xanh, vốn ưu đãi còn hạn chế, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

PGS.TS Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam, cho biết, thị trường tiêu thụ nội địa suy yếu trong giai đoạn 2015 - 2023 khiến nhiều nhà máy kinh doanh kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Áp lực trả nợ vay đầu tư khiến doanh nghiệp thiếu nguồn lực để phát triển năng lượng tái tạo hay đầu tư hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thải.

Bên cạnh khó khăn về tài chính, đặc thù của các nhà máy hóa chất, phân bón và xi măng là dây chuyền vận hành liên tục, đòi hỏi nguồn điện ổn định 24/7, trong khi công suất phát điện mặt trời, điện gió phụ thuộc vào thời tiết.

Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Vũ Quang

Ở một số nhà máy xi măng, điện mặt trời mái nhà không đạt hiệu quả như kỳ vọng do bụi công nghiệp bám dày trên các tấm pin, làm suy giảm công suất phát điện. Doanh nghiệp muốn tận dụng mặt bằng nhà máy hoặc khu vực mỏ nguyên liệu để phát triển điện mặt trời, điện gió lại gặp vướng mắc do địa phương xác định đất được giao chỉ phục vụ mục đích sản xuất xi măng, không phải sản xuất điện.

Để tháo gỡ khó khăn, đại diện Hiệp hội Xi măng Việt Nam kiến nghị Nhà nước có cơ chế hỗ trợ lãi suất, ưu tiên tín dụng xanh cho các dự án phát điện tận dụng nhiệt thải lò nung; cho phép doanh nghiệp tận dụng mặt bằng nhà máy và mỏ nguyên liệu để phát triển điện tái tạo tự dùng. Cơ chế mua bán điện trực tiếp cũng cần được hướng dẫn chi tiết hơn về chi phí truyền tải, giá mua bán điện và giải pháp kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng.

Với ngành phân bón, ông Phùng Hà đề xuất triển khai các gói tín dụng xanh, ưu đãi thuế, hỗ trợ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sạch nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu. Về phía doanh nghiệp, cần đẩy mạnh đổi mới quy trình sản xuất, thu hồi CO₂ và nhiệt tại các nhà máy đạm, tái sử dụng nước thải sau xử lý, thu hồi tro xỉ, quặng vụn theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Ở góc nhìn dài hạn, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam Phạm Văn Bắc cho rằng, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy giảm phát thải tại nhà máy sang giảm carbon trong toàn bộ vòng đời vật liệu và công trình. Lộ trình này cần kết hợp chuẩn hóa dữ liệu kiểm kê phát thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiên liệu thay thế, giảm tỷ lệ clinker và ứng dụng công nghệ thu giữ, sử dụng carbon.

Khi các tiêu chuẩn xanh ngày càng chi phối khả năng tiếp cận thị trường, chậm chuyển đổi có thể khiến doanh nghiệp đánh mất lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, bên cạnh định hướng chính sách, cần những cơ chế đủ cụ thể, khả thi, giúp giảm chi phí, kiểm soát rủi ro và bảo đảm tính liên tục của hoạt động sản xuất.