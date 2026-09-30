Gỡ điểm nghẽn, chống ngập ở phường Bình Phước

Nhà thầu thi công lắp đặt cống hộp tại đường Bà Triệu, khu phố Tân Thiện (phường Bình Phước).

Năm 2026, Dự án Cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập được triển khai, người dân kỳ vọng công trình sẽ giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm qua.

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống thoát nước

Ông Phạm Thế Minh Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vạn Tín Phát, đơn vị thi công dự án nêu trên cho biết: Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công trình khởi công giữa tháng 5-2026, tập trung xử lý các điểm ngập tại khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Tôn Đức Thắng, đường Phú Riềng Đỏ (đường 741) và một số khu phố, nơi tình trạng ngập đã kéo dài hơn 10 năm.

Theo thiết kế được phê duyệt, dự án tập trung cải tạo hệ thống thu nước hiện hữu không còn đủ năng lực tiêu thoát do bị vùi lấp, tắc nghẽn trong thời gian dài. Đơn vị thi công sẽ nạo vét hố ga, miệng thu nước; đồng thời bố trí thêm các hố ga thu nước dọc tuyến cống hộp.

Cùng với đó, dự án xây dựng mới hệ thống cống hộp dọc đường Tôn Đức Thắng, đường 741, khu vực vòng xoay Hùng Vương và một số hạng mục trên đường Bà Triệu. Các tuyến cống được đấu nối, dẫn nước về nguồn tiếp nhận là suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông.

Ðến ngày 25-9, ông Phạm Thế Minh Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vạn Tín Phát cho biết: Công trình đã đạt khoảng 75% khối lượng. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc tại công trường, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 11-2026.

Theo ông Phạm Thế Minh Hiền, thời gian qua, dù việc thi công gặp nhiều khó khăn do mưa nhiều, đơn vị vẫn chủ động khắc phục, tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, hệ thống thoát nước trên đường Tôn Đức Thắng đã hoàn thành với chiều dài hơn 200m.

Tại đường 741, đoạn từ nút giao với đường Tôn Đức Thắng lên hướng vòng xoay Hùng Vương, cống hộp được đặt sâu dưới lòng đường, chạy song song với hệ thống thoát nước hiện hữu.

“Trên tuyến này, đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn do lưu lượng phương tiện đông. Vì vậy, ngoài lực lượng của đơn vị, chúng tôi còn phối hợp với lực lượng chức năng để hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Đến nay, toàn bộ công trình trên đường Phú Riềng Đỏ và Tôn Đức Thắng đã hoàn thành” - ông Hiền cho biết thêm.

Tại đường Bà Triệu, đoạn kết nối với đường 741 vào khu phố Tân Thiện dài hơn 120m, đơn vị đang triển khai lắp đặt cống hộp. Theo ông Hiền, khó khăn lớn nhất tại đây là không gian thi công chật hẹp. Mặt đường chỉ rộng khoảng 8m, trong khi hai bên là nhà dân san sát, gây khó khăn cho việc di chuyển, vận hành máy cẩu để lắp đặt cống.

Kỳ vọng chấm dứt ngập kéo dài

Những ngày qua, dự án được nhà thầu triển khai tại đường Bà Triệu, khu phố Tân Thiện. Đây là khu vực thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Huế, người dân sống tại đây hơn 40 năm cho biết: Vào giữa mùa mưa, lượng nước lớn khiến cả khu phố chìm trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nguyên nhân là đường Bà Triệu thấp hơn đường 741 nên nước từ tuyến đường này dồn xuống khi mưa lớn, trong khi đường Bà Triệu chưa có hệ thống thu nước mặt. Có thời điểm nước tràn vào tận nhà, sau khi mưa tạnh khoảng 2 giờ đồng hồ mới rút hết.

Cũng có nhà mặt tiền đường Bà Triệu, gia đình ông Nguyễn Phi Long nhiều năm qua thường xuyên chịu cảnh ngập úng. Để hạn chế nước từ đường 741 tràn xuống đường Bà Triệu, ông Long cùng một số hộ dân đã đắp gờ bê tông cao khoảng 20cm giữa đường. Tuy nhiên, khi mưa lớn kéo dài, lượng nước quá lớn khiến giải pháp này không thể ngăn được nước.

Ông Long cho biết: “Nhà ông và nhiều hộ dân xây dựng từ lâu, nằm ở vị trí thấp, thường xuyên bị ngập, khiến sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn. Nay Nhà nước đầu tư dự án này, bà con rất phấn khởi”.

Tại đường Hùng Vương và khu vực vòng xoay, tình trạng ngập cũng thường xuyên xảy ra khi mưa lớn kéo dài. Do đường Hùng Vương có đoạn thấp hơn đường 741, lượng nước từ tuyến đường này dồn xuống nhanh, trong khi hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường không đủ khả năng tiêu thoát.

Có năm, nước ngập trên đường Hùng Vương sâu hơn 1m, khiến nhiều xe máy chết máy, không thể di chuyển. Nhiều ô tô cũng phải dừng, đỗ vào lề đường để tránh ngập.

Tương tự, tại đường Tôn Đức Thắng, ngập úng nhiều năm qua ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ hai bên đường. Vì vậy, khi dự án được triển khai, người dân kỳ vọng sẽ không còn cảnh ngập khi trời mưa nữa.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước Đào Đình Chí cho biết: Dự án trước đây do Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài làm chủ đầu tư, nay chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp thành phố.

“Dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm giải quyết tình trạng ngập cục bộ ở khu vực vòng xoay Hùng Vương và một số tuyến phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết những vướng mắc, phát sinh nếu có; đồng thời hy vọng dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng” - ông Đào Đình Chí cho biết thêm.