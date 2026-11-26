Tuần qua, với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 97,19% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật gồm 4 chương, 32 điều và có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Một trong những nội dung thu hút nhiều sự quan tâm ở lần sửa luật này là việc mở rộng chính sách tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Theo đó, Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng vốn phát triển sản phẩm, phương thức cấp vốn phù hợp với đặc điểm từng nhóm doanh nghiệp; đồng thời mở rộng việc xem xét cấp vốn dựa trên phương án sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ, doanh thu, dòng tiền và dữ liệu giao dịch.

Các hình thức cấp vốn được đa dạng hóa, bao gồm cho vay, bao thanh toán, cho thuê tài chính, tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và các hình thức khác theo quy định pháp luật. Danh mục tài sản bảo đảm cũng được mở rộng, bao gồm động sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, khoản phải thu, hàng tồn kho, vật tư và hàng hóa luân chuyển.

Luật mới mở rộng cánh cửa vốn cho SMEs

Những thay đổi này được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhưng gặp khó khăn về tài sản thế chấp. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào bất động sản hay tài sản hữu hình, doanh nghiệp có thể được đánh giá thêm trên cơ sở khả năng tạo doanh thu, dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Đây là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh khả năng tiếp cận tín dụng vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn của khu vực SMEs.

Theo World Bank, nhiều doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn do thiếu tài sản bảo đảm hoặc hồ sơ tài chính chính thức.

Theo FiinGroup, Việt Nam có khoảng 914.000 doanh nghiệp SMEs, chiếm khoảng 94% tổng số doanh nghiệp, nhưng chỉ khoảng 80.000 doanh nghiệp có dư nợ tín dụng, tương đương 8,8%. Con số này thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 47,1% ở nhóm doanh nghiệp lớn.

Khoảng cách về vốn cũng đi cùng khoảng cách về quy mô kinh tế. Các doanh nghiệp SMEs sử dụng khoảng 6,6 triệu lao động, tương đương 38,6% lực lượng lao động nhưng tạo ra chưa tới 20% tổng doanh thu doanh nghiệp. Chỉ khoảng 36.000 doanh nghệp tham gia xuất khẩu, đóng góp khoảng 6,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành doanh nghiệp lớn chỉ dao động khoảng 0,7 - 0,9% trong những năm gần đây.

Những số liệu này cho thấy, việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với năng lực mở rộng sản xuất, tham gia chuỗi cung ứng và nâng cao sức cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp này, cũng như của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận dự luật, các đại biểu Quốc hội cũng chỉ ra rằng mở rộng danh mục tài sản bảo đảm hay phương thức cấp vốn mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để chính sách phát huy hiệu quả, cần giải quyết đồng thời những vấn đề như trách nhiệm của tổ chức tín dụng, khả năng tiếp cận chính sách và cơ chế xác thực dữ liệu.

Một trong những ý kiến đáng chú ý là của đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện các vấn đề pháp lý và kỹ thuật liên quan đến định giá, đăng ký, xử lý tài sản bảo đảm, nhất là tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ và các khoản phải thu. Đồng thời, cần có cơ chế xác thực, kết nối và chia sẻ dữ liệu để tổ chức tín dụng đủ cơ sở đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Khi dữ liệu trở thành “tài sản”

Nhiều ý kiến cho rằng, sau khi tạo cơ sở mở rộng phương thức cấp vốn, điểm quan trọng là phải hình thành được dữ liệu, cơ chế để ngân hàng có thể xác minh, định giá và quản lý những tài sản này một cách hiệu quả.

Đề cập đến vấn đề này, tại bài phân tích mới về bài toán tiếp cận vốn của SMEs, ông Sana Ur Rehman, Chuyên viên Phân tích Thị trường cấp cao tại EBC Financial Group, nhấn mạnh, một doanh nghiệp nhỏ có thể không sở hữu nhiều bất động sản hoặc tài sản cố định, nhưng lại có các dữ liệu khác phản ánh trực tiếp hoạt động kinh doanh, như dòng tiền qua tài khoản, hóa đơn điện tử, lịch sử thanh toán, hợp đồng, đơn hàng và quan hệ với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Khi những dữ liệu này được chuẩn hóa và có thể sử dụng trong khuôn khổ pháp lý phù hợp, tổ chức tài chính sẽ có thêm cơ sở để đánh giá khả năng tạo dòng tiền và trả nợ của doanh nghiệp. Điều này có thể giúp giảm bất cân xứng thông tin – một trong những nguyên nhân khiến việc cho vay doanh nghiệp nhỏ thường khó định giá hơn so với doanh nghiệp lớn có lịch sử tài chính dài và tài sản bảo đảm rõ ràng.

Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng dữ liệu, quyền riêng tư, an ninh mạng và khả năng kết nối giữa các nguồn thông tin. Chuyên gia nhấn mạnh, một mô hình chấm điểm tín dụng chỉ hiệu quả khi dữ liệu đầu vào đủ chính xác, cập nhật và có thể kiểm chứng.

Ông Sana Ur Rehman, Chuyên viên Phân tích Thị trường cấp cao, EBC Financial Group.

Theo EBC Finacial Group, Việt Nam bước vào năm 2027 với một bài toán tài chính ngày càng quan trọng. Không chỉ phải huy động thêm vốn cho tăng trưởng, Việt Nam còn phải cải thiện khả năng đưa nguồn vốn đó đến khu vực doanh nghiệp có tiềm năng tạo ra năng suất mới.

Khi tiếp nhận vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027, Việt Nam cũng đã xác định một trong 4 nhóm ưu tiên là phát triển cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tiếp cận dịch vụ tài chính, bên cạnh củng cố thị trường vốn để huy động đầu tư tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và đa dạng hóa nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Định hướng này diễn ra đồng thời với việc Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thông qua, trong đó việc xác định doanh nghiệp đủ điều kiện nhận hỗ trợ sẽ dựa trên khai thác dữ liệu sẵn có thay vì yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã hoặc có thể tiếp cận.

EBC Finacial Group nhìn nhận, câu chuyện đang chuyển từ mục tiêu đơn thuần là “tăng quy mô tín dụng” sang một vấn đề rộng hơn: Liệu hệ thống tài chính có thể nhận diện tốt hơn những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện của mô hình tín dụng truyền thống.

“Thước đo quan trọng nhất không phải là hệ thống tài chính có thể bơm thêm bao nhiêu tín dụng cho MSMEs, mà là liệu vốn có đến được những doanh nghiệp có khả năng biến nó thành năng suất, quy mô và thương mại lớn hơn hay không. Nếu dữ liệu giúp hệ thống tài chính nhận diện những doanh nghiệp này sớm hơn, Việt Nam có thể đồng thời mở rộng tiếp cận vốn và nâng cao chất lượng phân bổ vốn", ông Sana Ur Rehman nói.

Có thể thấy, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã mở thêm cơ sở pháp lý, tuy nhiên, hiệu quả của chính sách sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa những quy định này thành các sản phẩm tài chính thực tế, trong đó ngân hàng có thể nhận diện doanh nghiệp thông qua dữ liệu đáng tin cậy, còn doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn phù hợp với quy mô và giai đoạn phát triển.

Để tiếp cận các phương thức cho vay mới, chẳng hạn cho vay điện tử dựa trên dòng tiền, doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, quản trị, minh bạch thông tin tài chính, dòng tiền và chia sẻ dữ liệu với ngân hàng. Đây là những điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin tin cậy, giúp các tổ chức tín dụng có cơ sở đánh giá, thẩm định và quyết định cho vay dựa trên dòng tiền của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Lệnh Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

Thay vì chủ yếu dựa vào tài sản thế chấp, ngân hàng có thể xem xét các hình thức cho vay tín chấp, cho vay dựa trên dòng tiền, hàng hóa hoặc hàng tồn kho. Không phải doanh nghiệp nào cũng có tài sản bảo đảm, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu yêu cầu 100% khoản vay đều phải có tài sản bảo đảm thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ không thể tiếp cận được vốn.

Ông Từ Tiến Phát Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu

Doanh nghiệp có đơn hàng ổn định, lịch sử giao dịch minh bạch và khả năng tạo dòng tiền cần được đánh giá đầy đủ khi tiếp cận tín dụng. Dù vậy, cơ chế này phải gắn với yêu cầu quản trị rủi ro và minh bạch tài chính. Một vấn đề khác là khả năng biến hỗ trợ thành năng lực cạnh tranh thực tế. Vì vậy, chính sách cần kết nối hỗ trợ tài chính với tư vấn quản trị, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường.

GS.TS Mạc Quốc Anh Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội