Ông Ngô Xuân Anh, Chánh Văn phòng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương)

Thưa ông, xu thế chuyển đổi năng lượng xanh đã trở thành tất yếu và các doanh nghiệp Dầu khí Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc? Xin ông cho biết nhận định của mình về vấn đề này?

Ông Ngô Xuân Anh: Chúng ta đang chứng kiến một quá trình chuyển dịch sâu sắc của ngành năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Đây không đơn thuần là xu hướng xuất phát từ yêu cầu về môi trường (ứng phó với biến đổi khí hậu hay giảm phát thải), mà là sự thay đổi trong mô hình bảo đảm năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tinh thần này cũng được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới, các chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng, tăng trưởng xanh. Theo đó, chúng ta phải xây dựng nền an ninh năng lượng quốc gia chủ động, linh hoạt, đa dạng và bền vững; bảo đảm cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao nhằm phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh (02 con số) và bền vững, đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Thậm chí ngành Dầu khí Việt Nam phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: tiếp tục bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và từng bước chuyển dịch sang mô hình/không gian phát triển mới đa dạng hơn, phát thải thấp và bền vững hơn.Đây chính là yêu cầu khách quan của quá trình bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Với mỗi xu hướng phát triển mới, việc chủ động nghiên cứu, tham mưu, ban hành những chính sách phù hợp là nền tảng quan trọng để giúp các doanh nghiệp đi đến thành công. Ông có thể cho biết những chính sách quan trọng nào có thể tạo cơ sở cho doanh nghiệp Dầu khí bứt phá trong hành trình chuyển đổi năng lượng xanh, thưa ông?

Ông Ngô Xuân Anh: Để doanh nghiệp Dầu khí chuyển đổi thành công, điều quan trọng nhất là phải có một hệ thống thể chế đi trước một bước và đủ sức mở đường cho đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW năm 2020, Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ Công Thương đã tập trung hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách và khung pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, cơ chế tài chính, tiếp cận nguồn vốn và phát triển chuỗi cung ứng trong nước, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai các dự án mới. Cụ thể là:

Trước hết là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và khung pháp lý đối với hoạt động dầu khí qua việc Quốc hội đã ban hành Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 ngày 23/8/2026 thay thế Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022 trong đó tiếp tục nâng tầm, nâng cấp các cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó, đặc biệt là các chính sách về thu giữ và lưu trữ các-bon (CCS), phát triển công trình năng lượng ngoài khơi, dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao gắn với hoạt động dầu khí.

Thứ hai là xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII), Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia; Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Trên cơ sở đó, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, khung pháp lý đầy đủ, minh bạch và ổn định cho các lĩnh vực năng lượng mới như điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh, amoniac xanh và CCUS/CCS - đều là những lĩnh vực mà doanh nghiệp dầu khí có nhiều lợi thế để tham gia. Trong đó: phát triển các cơ chế tài chính xanh, tín dụng xanh và các công cụ huy động vốn cho các dự án chuyển đổi năng lượng quy mô lớn, có tính tiên phong đổi mới; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành năng lượng; khuyến khích nghiên cứu phát triển và thương mại hóa công nghệ trong nước để từng bước làm chủ chuỗi giá trị; phát triển thị trường năng lượng hiện đại, minh bạch, vận hành theo nguyên tắc thị trường, qua đó khuyến khích doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh…

Nếu những nền tảng này được hoàn thiện đồng bộ, tôi tin rằng doanh nghiệp Dầu khí Việt Nam hoàn toàn có khả năng bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh hiện nay, theo ông, giải pháp nào sẽ thúc đẩy ngành Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh vững mạnh?

Ông Ngô Xuân Anh: Để ngành Dầu khí Việt Nam duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng toàn cầu, theo tôi cần tập trung vào một số nhóm giải pháp chính sách lớn.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế và xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định để khuyến khích doanh nghiệp dầu khí nói chung và các doanh nghiệp năng lượng nói riêng mạnh dạn đổi mới mô hình tăng trưởng và đầu tư cho các lĩnh vực năng lượng mới.

Thứ hai, đẩy mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là yếu tố quyết định đối với khả năng giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất vận hành và giảm phát thải. Các doanh nghiệp dầu khí cần tích cực ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các giải pháp quản trị hiện đại.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của ngành năng lượng trong giai đoạn mới tại các doanh nghiệp năng lượng, dầu khí. Chuyển đổi năng lượng không chỉ là chuyển đổi công nghệ mà còn là chuyển đổi về kỹ năng và tư duy quản trị. Vì vậy, cần chuẩn bị đội ngũ nhân lực đáp ứng các lĩnh vực mới như LNG, điện gió ngoài khơi, hydrogen, công nghệ carbon thấp và các mô hình năng lượng tiên tiến.

Thứ tư, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp dầu khí với các tập đoàn công nghệ, các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính xanh, chủ động mở rộng không gian phát triển và tham gia các chuỗi giá trị năng lượng mới nhằm tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến. Đây cũng là định hướng quan trọng được nêu trong Nghị quyết số 70-NQ/TW.

Theo đó, trong chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để doanh nghiệp dầu khí chuyển từ "doanh nghiệp dầu khí truyền thống" sang "doanh nghiệp công nghiệp - năng lượng tích hợp" và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, những chính sách nào đủ mạnh để đảm bảo hỗ trợ cho doanh nghiệp Dầu khí Việt Nam đạt được mục tiêu xanh hóa năng lượng, thưa ông?

Ông Ngô Xuân Anh: Chuyển đổi năng lượng là cuộc chuyển đổi chưa từng có về quy mô vốn đầu tư, công nghệ và mô hình kinh doanh. Chuyển đổi năng lượng chỉ có thể diễn ra thành công và hiệu quả khi có sự đồng hành của cơ chế, chính sách. Quan điểm của Bộ Công Thương là xây dựng môi trường chính sách đủ mạnh, ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao, dài hạn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương và cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục tập trung vào ba định hướng lớn:

Một là, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực xã hội cho phát triển năng lượng xanh, đặc biệt là thu hút nguồn vốn tư nhân, vốn quốc tế và các nguồn tài chính và tín dụng xanh.

Hai là, xây dựng các chính sách giảm rủi ro cho nhà đầu tư như hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và thúc đẩy hình thành thị trường carbon, cơ chế giá theo lộ trình phù hợp.

Ba là, đẩy mạnh chính sách ngoại giao năng lượng để nắm bắt, tận dụng các sáng kiến và nguồn lực toàn cầu để hỗ trợ doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và các nguồn vốn chi phí thấp.

Tôi tin rằng nếu chúng ta xây dựng được một hệ sinh thái chính sách đủ mạnh, nhất quán và ổn định thì hoàn toàn có thể thực hiện thành công mục tiêu xanh hóa năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng trưởng bền vững./.