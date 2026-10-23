Gỡ điểm nghẽn cải cách hành chính

Đưa dịch vụ công đến gần dân

Tại phiên chợ vùng cao xã Mèo Vạc, cán bộ xã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC. Có mặt tại đây, chị Sùng Mỹ Yên chia sẻ: Trước đây, có những giấy tờ mình chưa biết làm trên điện thoại, phải hỏi cán bộ. Hôm nay được cán bộ hướng dẫn tận tình, chỉ từng bước nên tôi cũng hiểu hơn cách làm. Bà con đi chợ phiên vừa được hướng dẫn, vừa làm được thủ tục, đỡ phải đi lại nhiều lần. Mong rằng cán bộ thường xuyên đến hướng dẫn để bà con biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, làm giấy tờ thuận tiện hơn.

Với người dân vùng cao, việc giải quyết một thủ tục không chỉ là hoàn thành giấy tờ mà còn liên quan đến thời gian, quãng đường đi lại và khả năng tiếp cận các dịch vụ công. Từ đặc thù địa bàn, xã Mèo Vạc đã lựa chọn những cách làm phù hợp để đưa CCHC và chuyển đổi số đến gần bà con. Không chỉ tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các nền tảng số, địa phương còn tận dụng những ngày chợ phiên Chủ nhật để hướng dẫn người dân thực hiện TTHC. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức các tổ tuyên truyền lưu động, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ ngay tại khu vực chợ phiên.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại xã Mèo vạc.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mèo Vạc cho biết, xã đặc biệt quan tâm việc hỗ trợ người dân ở các thôn vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Cùng với phối hợp tổ chức tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng, địa phương xây dựng lực lượng nòng cốt để phổ biến kỹ năng số đến từng thôn, bản. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cán bộ thường xuyên hướng dẫn người dân sử dụng kiosk, máy tính; hỗ trợ những người cao tuổi, người chưa quen thao tác thực hiện hồ sơ. Nhờ các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý trực tuyến và số hóa tại xã đạt mức rất cao, gần 100%.

Những chuyển biến từ cơ sở cũng được phản ánh qua kết quả chung của tỉnh. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC đạt 92,38%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 92,49%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã số hóa đạt 98,01%. Tại thời điểm báo cáo, 99,875% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 97,67%.

Chất lượng giải quyết TTHC cũng được ghi nhận qua các chỉ số. Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tuyên Quang đạt 96,35 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố. Những con số này cho thấy nền tảng CCHC của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Quyết tâm gỡ điểm nghẽn

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách TTHC, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cao điểm 100 ngày làm việc, từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026, tập trung xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ chậm tiến độ. Phạm vi triển khai bao quát 10 nhóm vấn đề, từ thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến đến nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi.

Điểm nhấn của kế hoạch là phương châm “06 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành tái cấu trúc 80/80 TTHC còn lại; công khai thành phần hồ sơ, thời gian xử lý và kết quả cắt giảm. Đối với những thủ tục đủ điều kiện khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đã công bố, yêu cầu đặt ra là phải kết nối, tự động điền, xác thực và tái sử dụng thông tin, hạn chế việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ đã có. Đây là một trong những điểm cốt lõi của CCHC bằng chuyển đổi số.

Công an xã Thuận Hòa hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Tại xã Trung Hà, ngay sau khi các kế hoạch của UBND tỉnh được ban hành, UBND xã xây dựng kế hoạch phân công rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra; tiến độ, trạng thái và minh chứng được cập nhật trên hệ thống theo dõi trực tuyến. 12 nhiệm vụ được giao trong kế hoạch 100 ngày cơ bản đã hoàn thành hoặc thực hiện đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Trung Hà cho biết, địa phương thường xuyên rà soát, đôn đốc, xác định nguyên nhân và trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ, bảo đảm thực hiện theo yêu cầu. Trong hoạt động của Văn phòng Đảng ủy xã, 100% văn bản phát hành là văn bản điện tử; 100% cán bộ, lãnh đạo sử dụng chữ ký số. Xã triển khai phòng họp không giấy tờ, hướng dẫn thu, nộp đảng phí trên dịch vụ công đối với 19/19 chi bộ.

Ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, trong kỳ báo cáo đã tiếp nhận 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%.

Tại xã Côn Lôn, 26/26 cán bộ, công chức được cấp chữ ký số cá nhân; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận và số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 100%. Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần, không yêu cầu người dân nộp thêm giấy tờ nếu dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Theo báo cáo 9 tháng, UBND tỉnh đã rà soát tổng thể TTHC thuộc thẩm quyền hai cấp, phê duyệt phương án đơn giản hóa 1.613 thủ tục. Trong đó, 633 thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa trình tự, thành phần hồ sơ, điều kiện kinh doanh hoặc đề xuất bãi bỏ; 980 thủ tục được cắt giảm 30% thời gian giải quyết. Kết quả này cho thấy cải cách quy trình đang được thực hiện song song với việc thúc đẩy số hóa.

Từ chợ phiên ở Mèo Vạc đến quy trình xử lý hồ sơ tại cơ sở, yêu cầu xuyên suốt vẫn là làm sao để người dân thuận tiện hơn khi giải quyết thủ tục, cán bộ chủ động hơn trong công việc và cơ quan hành chính vận hành minh bạch, hiệu quả hơn. Chuyển đổi số chỉ thực sự tạo ra cải cách khi thủ tục được đơn giản hóa, dữ liệu được khai thác hiệu quả và trách nhiệm giải quyết công việc được xác định đến cùng. Đó cũng là thước đo để những nỗ lực gỡ điểm nghẽn hôm nay chuyển thành chất lượng phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.