'Gõ cửa' ngôi trường hai năm liên tiếp có thí sinh giành ngôi vô địch Olympia

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 khép lại với chiến thắng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thành tích này đã giúp nhà trường có thí sinh giành ngôi vị Quán quân trong hai năm liên tiếp, tạo nên dấu mốc chưa từng có trong lịch sử 26 năm của sân chơi trí tuệ Olympia.

Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Thành lập vào năm 1985, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là biểu tượng của tình hữu nghị giữa nhân dân thành phố Hà Nội (Việt Nam) và Amsterdam (Hà Lan). Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, ngôi trường khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm, có thành tích nổi bật trong hệ thống trường chuyên của cả nước.

Ảnh: Fanpage THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Một trong những dấu ấn làm nên tên tuổi của trường Ams là bảng thành tích học thuật ấn tượng tại các kỳ thi trong nước và quốc tế. Theo thống kê được công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập (1985 - 2025), các thế hệ học sinh nhà trường đã giành được 280 giải quốc tế và hơn 1.300 giải quốc gia. Những con số này ghi nhận nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cũng như tinh thần chủ động chinh phục tri thức của nhiều thế hệ Amser.

Đáng chú ý, tại chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, trường Ams đã có ba nhà vô địch là: Phan Minh Đức (năm thứ 10), Trần Bùi Bảo Khánh (năm thứ 25) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26). Tính đến mùa giải thứ 26, trường có 7 học sinh từng góp mặt tại trận Chung kết năm. Thành tích này tiếp tục khẳng định dấu ấn của nhà trường tại sân chơi trí tuệ có sức hút lớn với học sinh THPT trên cả nước.

Ba Quán quân theo học tại chuyên Hà Nội - Amsterdam: Minh Đức - Bảo Khánh - Anh Đức.

Không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức chuyên sâu, nhà trường còn tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học. Các lĩnh vực như STEM, Robotics, nghiên cứu liên ngành cùng những sân chơi khoa học trong nước và quốc tế trở thành cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, trao đổi với các cơ sở giáo dục nước ngoài cũng góp phần mở rộng môi trường học tập và cơ hội hội nhập cho các bạn học sinh.

Ngoài giờ học, đời sống học đường tại Ams cũng đa dạng và phong phú với hơn 50 câu lạc bộ thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng. Đây là không gian để học sinh khám phá sở thích, theo đuổi đam mê và rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Tham gia hoạt động câu lạc bộ, sự kiện và dự án do học sinh tổ chức giúp các Amser có cơ hội phát triển khả năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và tinh thần chủ động.

Một số CLB ở trường Ams - nơi teen có thể tìm thấy đam mê cá nhân.

Sự kết hợp giữa thành tích học thuật nổi bật, hoạt động nghiên cứu và đời sống ngoại khóa đa dạng đã tạo nên bản sắc riêng của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Không chỉ là nơi bồi dưỡng những học sinh có năng lực học tập tốt, Ams còn mang đến môi trường để mỗi cá nhân khám phá thế mạnh và phát triển toàn diện.