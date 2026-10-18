'Gõ Cửa Chuyến Tàu Mỹ Nam' leo top trending, Hồ Đông Quan khuyên UPRIZE O.D một điều

Tối 16/10, phim tương tác Gõ Cửa Chuyến Tàu Mỹ Nam chính thức lên sóng trên MangoPlus, mở ra 7 chuyến tàu, 7 câu chuyện của các chàng trai trong nhóm nhạc UPRIZE.

Tạo hình của bảy thành viên UPRIZE (từ trái qua phải): O.D, LAVM, WONBI, BEX, DYLAN, LEON, PN trong phim. Nguồn clip: Fanpage Gõ Cửa Chuyến Tàu Mỹ Nam

Khác với hình thức xem phim truyền thống, Gõ Cửa Chuyến Tàu Mỹ Nam mang đến trải nghiệm tương tác, cho phép người xem trực tiếp đưa ra lựa chọn để khám phá những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Thay vì chỉ theo dõi nội dung theo một tuyến cố định, khán giả có thể chủ động tham gia vào hành trình, mở ra những tình huống và trải nghiệm khác nhau tùy theo quyết định của mình.

Chính yếu tố tương tác tạo thêm sự tò mò và khuyến khích khán giả khám phá câu chuyện theo cách riêng. Người xem không chỉ dõi theo những tình tiết trên màn ảnh mà còn có cơ hội suy nghĩ, lựa chọn và tìm hiểu cách mỗi quyết định dẫn dắt hành trình tiếp theo. Với hình thức này, nhiều khán giả thích thú chia sẻ trải nghiệm xem mãi vẫn chưa xong.

Bên cạnh hình thức truyền tải độc đáo, phần hình ảnh cũng là điểm nhấn nhận được sự chú ý từ khán giả. Những khung hình được đầu tư "tuyệt đối điện ảnh", không gian lãng mạn cùng cách xây dựng bối cảnh góp phần tạo nên trải nghiệm thị giác cuốn hút, đưa người xem hòa mình vào thế giới của câu chuyện.

Sự góp mặt của 7 thành viên UPRIZE mang đến 7 màu sắc nhân vật riêng biệt. Mỗi người sở hữu nét tính cách, cách thể hiện cảm xúc và sức hút khác nhau. Sự đa dạng này giúp khán giả có thêm nhiều lựa chọn để khám phá, đồng thời tìm thấy những góc nhìn khác nhau về tình yêu, sự kết nối và cách mỗi người thể hiện tình cảm.

Trên mạng xã hội, các chủ đề thảo luận dành cho chương trình nhanh chóng lan rộng. Sau 15 giờ lên sóng, từ khóa Gõ Cửa Chuyến Tàu Mỹ Nam lọt Top Trending Threads với hơn 1.000 bài viết. Các nội dung nhìn chung xoay quanh những phản hồi về hình thức phim tương tác, các khung hình đẹp và sức hút riêng của từng mỹ nam.

Nhiều khán giả nhận xét, các nam nghệ sĩ trẻ có tiềm năng trong lĩnh vực diễn xuất khi diễn tả cảm xúc bằng ánh mắt, ngôn ngữ hình thể tốt và "nhả thoại" tự nhiên.

Một khán giả bình luận về phần thể hiện của O.D: "Thực sự em Duy là một quả bom gây bất ngờ nhất, sốc từ hôm công chiếu đến giờ vẫn còn sốc vì em diễn tự nhiên và tốt quá, ánh mắt và cử chỉ của một người khi đang yêu, hay cả hành động chiếm hữu đều được em thể hiện rất rõ, thực sự là rất bùng cháy".

Rạng sáng 18/10, sau khi trở về nhà từ concert ATVNCG 2026 D-1, Hồ Đông Quan đã có buổi livestream ăn khuya cùng O.D. Anh Tài sinh năm 1999 cho biết đã xem cách diễn của O.D trong chương trình: "OK, nói chung là diễn xuất được, nhả thoại được, ánh mắt có cảm xúc, không bị gượng". Hồ Đông Quan cũng hỏi ý kiến O.D về niềm đam mê diễn xuất và khuyên đàn em hãy thử sức ở địa hạt mới này.