Ở thôn Hoa Thám, xã An Khánh, nhắc đến đội ngũ cán bộ thôn, người dân đều biết đến bà Nguyễn Thị Hương là một cán bộ cơ sở làm việc lâu năm. Hơn 15 năm gắn bó, bà từng đảm nhiệm nhiều phần việc, từng là đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, là cán bộ hội phụ nữ rồi đảm nhiệm chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình, bí thư chi bộ, làm trưởng ban công tác mặt trận thôn. Sau khi xã An Khánh thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập 5 xã (An Khánh, Đông La, La Phù, Vân Côn, An Thượng) và tiếp tục sắp xếp lại các thôn vào tháng 7-2026, địa bàn thôn Hoa Thám mở rộng hơn, lên 926 hộ, bà Hương vẫn được tín nhiệm làm Tổ trưởng Tổ hoà giải.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổ trưởng Tổ hoà giải thôn Hoa Thám, xã An Khánh. Ảnh: Vân Nga

Theo bà Hương, thuận lợi lớn của thôn là lực lượng nòng cốt trẻ, sát cơ sở. Trưởng thôn kiêm Bí thư chi bộ còn trẻ, nắm việc hằng ngày nhanh nhạy; phó thôn là nam giới năng động, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, cùng các chi hội, đoàn thể và lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp nhịp nhàng. Những việc thường nhật được cán bộ thôn giải quyết ngay tại chỗ; riêng các vụ hòa giải phức tạp, cần nhiều thời gian trò chuyện, thuyết phục, bà Hương cùng các thành viên trong tổ đến tận nơi và trực tiếp tham gia hòa giải tại hiện trường.

Thôn Hoa Thám có nhịp sống kinh tế khá năng động. Ngoài nông nghiệp, người dân làm nhiều nghề phụ, tiểu thủ công nghiệp, may mặc thời trang, làm bánh kẹo, chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ và lao động tự do. Bên cạnh các hộ làm ăn ổn định, thôn vẫn còn những gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi neo đơn, mắc bệnh nền cần sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời. Nhịp phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh đan xen với nếp sinh hoạt lâu đời khiến những va chạm về ranh giới đất đai, lối đi chung, xây dựng dễ nảy sinh nếu thiếu người đứng ra phân tích thấu tình đạt lý.

Trong thực tế ở cơ sở, nhiều bất đồng nhỏ người dân tự dàn xếp được, nhưng chuyện ranh giới đất, ngõ đi chung hay sửa chữa nhà cửa lại dễ căng thẳng vì liên quan đến quyền lợi lâu dài và sự chênh lệch giữa giấy tờ, bản đồ qua các thời kỳ với hiện trạng sử dụng.

Bà Hương kể lại những tình huống từng khiến bà và tổ hòa giải mất nhiều công sức. Có chuyện đặt cột đèn đường liên quan đến vị trí mặt bằng và tâm lý các hộ liền kề; có chuyện trong ngõ đi chung, một hộ muốn xây dựng, cải tạo nhà và ngõ đi khang trang, còn hộ bên ngoài lo ngại sau này nếu cần đào sửa đường ống, cống thoát nước sẽ gặp khó hoặc tranh cãi về ranh giới, tường bao cũ. Rồi chuyện tranh chấp ngõ đi chung đã tồn tại nhiều thập kỷ đến nay xây dựng lại vẫn sảy ra bất đồng quan điểm .

Tổ hòa giải thôn Hoa Thám có 7 thành viên, gồm đại diện chi bộ, trưởng thôn, phó thôn, trưởng các chi hội đoàn thể, ban công tác mặt trận và hội viên phụ nữ cao tuổi có uy tín. Mỗi khi có vụ việc, bà không vội áp đặt hay tổ chức họp căng thẳng ngay từ đầu. Bà Hương thường gặp riêng từng bên để nghe hết tâm tư, chỉ rõ quy định pháp luật lẫn lẽ phải, rồi mới mời hai bên ngồi lại đối thoại. Với những công trình liên quan ngõ đi chung hay hệ thống thoát nước, tổ hướng dẫn các bên lập biên bản cam kết rõ ràng, có sự chứng kiến, nghiệm thu của thôn để khi hoàn thiện thì thoát nước thông suốt,đường đi gọn gàng và các hộ về sau vẫn thuận tiện sửa chữa khi cần.

"Làm hòa giải quan trọng nhất là nói sao cho dân hiểu, giữ được tình làng nghĩa xóm, đừng để chuyện nhỏ xé ra to", bà Hương chia sẻ. Những ghi nhận của địa phương, thành phố và Mặt trận Tổ quốc các cấp là động lực để bà tiếp tục gắn bó với công việc vốn chẳng có giờ hành chính ấy.

Công việc ở thôn nhiều khi diễn ra ngoài giờ hoặc tối muộn, nhưng bà Hương luôn được gia đình thông cảm, sẻ chia. Xuất thân trong gia đình có truyền thống làm công tác xã hội, các con đã trưởng thành, công việc ổn định nên bà có điều kiện toàn tâm cho hoạt động cộng đồng.

Điều dễ nhận thấy ở bà là sự điềm tĩnh. Bà không tự tạo áp lực phải gồng mình tỏ ra "gương mẫu" hay cố làm vừa lòng tất cả. "Mình cứ sống bình thường, làm đúng lương tâm, nghĩ cho cái chung và nhìn nhận sự việc thấu đáo thì mọi thứ tự khắc nhẹ nhàng", bà nói. Khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp với nhiều đầu việc hơn ở cơ sở, bà vẫn giữ nhịp sinh hoạt chừng mực để cân bằng sức khỏe, gia đình và công tác xã hội.

Hoạt động của bà Nguyễn Thị Hương và Tổ hòa giải thôn Hoa Thám là một lát cắt tiêu biểu trong công tác hòa giải ở cơ sở tại xã An Khánh.

Quang cảnh đường làng thôn Hoa Thám, xã An Khánh. Ảnh VN.

Ngày 6-8-2026, xã An Khánh đã kiện toàn 25 tổ hòa giải với 222 hòa giải viên, phủ kín 100% thôn, tổ dân phố. Từ ngày 1-1-2026 đến 31-10-2026, các tổ tiếp nhận và hòa giải thành công cả 24/24 vụ việc (đạt 100%).

Theo Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Nguyễn Duy Giang, trong bối cảnh xã sau sáp nhập có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với khối lượng công việc nhiều, các tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố là lực lượng nòng cốt giữ ổn định địa bàn từ sớm, từ xa. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa tổ hòa giải với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, đội ngũ 58 tuyên truyền viên pháp luật và người có uy tín, nhiều mâu thuẫn được tháo gỡ ngay tại cộng đồng, hạn chế đơn thư vượt cấp.

Đại diện Phòng Nội vụ - Tư pháp xã An Khánh thông tin thêm, các mâu thuẫn tại địa bàn chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực đất đai, ranh giới, lối đi chung, xây dựng và hôn nhân gia đình. Cùng với uy tín của các hòa giải viên như bà Hương ở thôn Hoa Thám, UBND xã đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải, cập nhật quy định mới của Luật Đất đai, Luật Thủ đô năm 2026 và đăng tải tài liệu phổ biến pháp luật trên Trang thông tin điện tử của xã.

Thời gian tới, phòng tiếp tục tham mưu bồi dưỡng kỹ năng cho hòa giải viên, gắn với xây dựng mô hình "Tổ hòa giải ở cơ sở 5 tốt", góp phần nâng cao hiệu quả hòa giải và lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật từ cơ sở.